Democracia sí, dictadura no

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá perfeccionando el sistema democrático en nuestro país y afirmó que nunca habrá dictadura, durante su gira por Cancún para la supervisión de obras urbanas para agilizar la vialidad en ese importante destino turístico, en disputa hoy por los grandes intereses económicos.

El pronunciamiento del Presidente coincide con las elecciones internas de su partido para elegir consejeros y renovar su dirección nacional, en otro ensayo democrático que busca involucrar a los militantes en el ejercicio del voto para elegir a sus autoridades, al margen de cacicazgos e imposiciones de las cúpulas

También se hizo la denuncia de la injerencia de los grupos de poder fácticos que actúan en el país para seguir conservando sus privilegios, tal es el caso de Claudio X. González que no sólo recurre al manipuleo de partidos políticos, sino a instancias internacionales e internacionales para obstaculizar las obras de beneficio mayoritario.

La prevalencia de la ley y de sus instrumentos, como es el voto, deberá regir en nuestro país para una participación equitativa en el aprovechamiento de los recursos nacionales y la utilización de los instrumentos jurídicos en beneficio de las comunidades originarias, no de los intereses extranacionales que desean seguir con el saqueo de nuestros recursos.

Turbulencias

Desecha PRI a la Jucopo en San Lázaro

El ex gobernador coahuilense Rubén Moreira Valdez descalificó a la Jucopo como la vía para la destitución del ex gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación, pues dijo que el nombramiento corresponde a los partidos y el PRI, en este caso, eligió al mejor… En tanto, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, descalificó los comicios internos de Morena para la selección de sus consejeros rumbo a la renovación de sus directivos, al indicar que se trata de la repetición de los mismos mecanismos del PRI para instaurar una dictadura… Por cierto que en Oaxaca el alcalde Francisco Martínez Neri celebra su integración como consejero nacional morenista, en tanto que en diversos rumbos de la entidad se dejaron sentir brotes de inconformidad por el acarreo y manipulación del voto, como en los buenos tiempos del partido único… La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió un fuerte espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Cancún, en donde el gobernador Carlos Joaquín reconoció que como alcaldesa inició gestiones para la realización de obras y descongestionar la zona en beneficio de nativos y turistas…Si la libra, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, bien podría negociar su permanencia en Morena, de lo contrario, se tendrá que mudar a la oposición, luego de las elecciones de consejeros poco afines a sus aspiraciones presidenciales… El gobernador Alejandro Murat cumplió con la celebración del 90 aniversario de la Guelaguetza, pese a las protestas por las acciones de discriminación del llamado Comité de Autenticidad, que excluyó a las delegaciones de los mixes y de la Sierra Juárez, en tanto que los triquis continúan posesionados del zócalo del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, en una lucha étnica que no ha llegado a mayores por la prudencia del resto de los grupos étnicos que se han refugiado en el atrio de Santo Domingo para presentar sus bailables y tomarlo como sede de la fiesta racial. La proyección y aceptación de la cultura de Oaxaca es mundial y deberán cuidarse todos los aspectos para que no prevalezca la exclusión y el racismo hacia una de las mayores manifestaciones culturales del mundo.

