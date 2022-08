Y AMLO perdió otra gran oportunidad…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Tuvo la oportunidad de callarse. O todo lo contrario, irse a fondo, repudiar las trapacerías de las tribus y jefes de corrientes de Morena y descalificar el cochinero del proceso del fin de semana.

Pedir la reposición ordenada de la selección de congresistas y consejeros y exigir cuidar las etapas que vienen de elección de dirigentes y consejeros estatales, y de renovación de la dirigencia nacional de Morena, y después el congreso nacional de septiembre, donde habrá reformas a estatutos y aprobación de reglas para la selección del candidato presidencial para 2024.

Eso lo hubiera colocado como el garante electoral que busca ser con la desaparición -o al menos sometimiento- del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Pero no.

Por sobre lo que millones vieron y comentaron por redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reasumió ayer su liderazgo partidario y dictó su exoneración a Mario Delgado, al calificar el mugrero de sábado y domingo como “una buena jornada democrática”.

“… participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para ser una elección interna, además para elegir delegados, es muchísimo”, se congratuló.

Y al igual que Delgado, afirmó que donde hubo desmanes, irregularidades y violencia participaron personas no militantes de Morena.

“Me informan que se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli (Hernández), y muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, todavía hubo ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no sé generalizó, no es como los conservadores hubiesen querido.

“Repetían y repetían que hubo fraudes e irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada que ver.

“Cuando (Felipe) Calderón es candidato por su partido, contiende contra (Santiago) Creel, y aunque no era abierta la elección, hubo acarreos y fraude, y cómo no recordar en 2006 donde nada más se robaron la Presidencia, y antes hasta muertos, lamentablemente, entonces, felicidades a todos los que participaron ayer”, subrayó.

Y cerró con una convocatoria:

“Ojalá así se haga todos los partidos, que los partidos opositores convoquen a elecciones abiertas, que no nada más sean los patrones de arriba los que decidan y hagan los enjuagues en los restaurantes de lujo de México”. Así voló una nueva oportunidad más de López Obrador.

El Senado prepara su participación

De acuerdo al Artículo 76 de la Constitución, el Senado tiene la responsabilidad de aprobar o no los Acuerdos Internacionales de México, que una vez ratificados tienen calidad de normas constitucionales.

Otra facultad es la de revisar la política internacional que siga el Ejecutivo Federal.

De ahí que el proceso de consultas presentado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá exige la participación del Senado en este proceso, afirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Sentimos y creemos, por convicción, que tenemos la razón en el sentido de que México se reservó la explotación de los hidrocarburos para la Nación y que no admite contrato ni convenio alguno sobre la energía y sobre la electricidad en México. Pero estamos ahora revisando el Tratado, el alcance y las consecuencias”.

Como coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara alta, junto con sus aliados, afirmó, acompañaremos al presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso.

Por ello, indicó, se ha propuesto realizar reuniones interparlamentarias con legisladores de Estados Unidos y ahí establecer con precisión los puntos de partida y los criterios mexicanos.

Dijo que a México le conviene caminar en amistad y en una actitud de respeto recíproco con nuestros socios comerciales.

Consideró que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para México, y, por tanto, tenemos que cuidar al T-MEC y exigir que igual nos respeten los Estados Unidos y Canadá.

Adelantó que buscará que las comisiones de Relaciones Exteriores y otras, como la de Economía y de Seguimiento del T-MEC, se reúnan y de acuerdo con sus propias orientaciones políticas, “podamos acompañar al Presidente de la República en la defensa de nuestra soberanía energética”. “Tenemos que actuar como un solo país y tenemos que actuar con unidad y cohesión nacional”, dijo.

¿Dónde quedaron senador Narro?

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió que la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, le de prioridad y urgencia a la búsqueda y presentación de los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita.

Ambos “desaparecieron” en marzo de este año, luego de ser asignados por la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, como “escoltas” del senador morenista zacatecano José Narro Céspedes.

La exigencia de los priistas responde a una petición de los familiares de los desaparecidos, para su inmediata presentación.

