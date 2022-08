Roberto Soto, un antagonista de alto impacto en “Mujer de nadie”

La nueva telenovela de Televisa-Univision

Con su personaje busca señalar a los villanos de la vida real y que no queden impunes

Isabel Violeta

“Mujer de nadie” una historia original de Liliana Abud, con adaptación de Leonardo Bechini, María Elena López y Claudio Lacelli, se transmite con gran éxito a través de “las estrellas”. Como protagonistas están Livia Brito y Marcus Ornellas, y diferentes actores que conforman el reparto, entre ellos el villano y antagónico de esta historia “Heriberto” interpretado por Roberto Soto.

Un señor corrupto, prepotente, soberbio, pero cobarde ante Gertrudis (Rosa María Bianchi), su esposa; Es el hombre más poderoso pero temido del pueblo, que no piensa detenerse en su camino por tener a Lucía (Livia Brito) como suya, aunque todos se opongan en su contra.

En una plática con DIARIO IMAGEN, Roberto Soto contó su experiencia como antagónico de alto impacto, como lo describe “es un personaje que utiliza y abusa del poder, con una obsesión incansable por ‘Lucía’, un personaje que me atrapa porque me permite crear el impacto en el espectador y señalar a estos seres que existen y abusan del poder y las mujeres, gracias a mi personaje y mi trabajo puedo hacer un servicio a la sociedad demostrando lo cobardes y ruines que son y que no podemos permitir que sigan impunes”.

Cada proyecto implica un reto, pero en esta ocasión el reto para Roberto Soto fue “crear y darle una complejidad a un personaje como ‘Heriberto’ y sobre todo que al público le genere algo, he recibido comentarios de que les genera rechazo, que odian a Heriberto y eso a mí solo me hace dar las gracias porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo, hago lo correcto con mi personaje”

Para crear a este villano es importante entender sus debilidades y psicopatías “busqué a través del texto, de lo que hace el personaje, sus debilidades y psicopatías para poder crearlo”, expresó el actor Roberto Soto.

Pocos son los capítulos que han pasado, pero el público ha tenido una buena respuesta del personaje como anécdota y prueba de ello Roberto Soto nos contó “el otro día llegó la maquillista al set y me dijo: ‘mi mamá me pidió que no me acerque a ti’, si supieras en verdad cómo es el actor, solo es el personaje’; ese ha sido para mí uno de los mayores halagos”.

Roberto Soto explicó que él proyecta esa actitud del personaje y que le ayuda su físico, pero que en realidad es una persona muy tranquila y busca entender la vida y hacer lo mejor para él y para los demás, creciendo cada día como persona”.

A lo largo de la historia “Heriberto” va dejando como mensaje en el público, de cómo no se debe comportar uno, ni obsesionarse “como actor tengo la capacidad de abordar muchos personajes, yo crecí con otros valores, y sobre todo la satisfacción de hacer un villano de esta naturaleza en televisión, pues en televisión no había hecho un villano de alto impacto y me hace muy feliz”.

Para terminar esta conversación el actor Roberto Soto no deja de invitarnos a que sigamos de cerca la interesante trama de “Mujer de nadie”.

“Divina maldición” es el tema musical de “Mujer de nadie”, fue escrito por María León y Marcela de la Garza, interpretado por la misma María León. Esta novela se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas, por “las estrellas”.

