En Morena, aún hay aspirantes que no entienden que el pueblo manda: AMLO

Afirma que ya no hay “dedazo” para elegir candidatos

Consideró que la sociedad ya tiene conciencia política por lo que difícilmente se deja manipular

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las filas morenistas aún hay aspirantes desubicados que no entienden el cambio de los tiempos políticos y que el pueblo manda en la elección de sus representantes. Además, destacó que ya no hay “dedazo” para apoyar a algún candidato político.

“No tiene que ver con los nuevos tiempos por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo y, que si yo quiero, aspiro a participar y ser el representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo. No es como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente”, comentó el mandatario.

“O es mi tío, es político influyente o es mi conocido o es mi paisano, no, eso ya no sirve para nada, al contrario pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, ‘son iguales’, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo, (y) no”, sostuvo.

López Obrador consideró que actualmente la sociedad tiene conciencia política por lo que difícilmente se deja manipular, por lo que en un pie de igualdad no promoverá un perfil u otro para cargos populares como la Presidencia.

De acuerdo con el mandatario federal, México es uno de los pueblos más conscientes del mundo, ya que no existiría analfabetismo político. “Ese ese el aporte de nuestro movimiento”, expresó.

“Pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo, no voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante, ya no hay ‘dedazo’”, dijo el mandatario.

“Si me dicen en qué se ha cambiado, les diría ‘en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo’, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo”, expuso.

Reiteró que todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que representan a su movimiento, como las llamadas “corcholatas” —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, entre otros— son políticos capaces y mejores que los que pueda proponer los partidos de oposición.

Autoriza AMLO abrir expedientes de la Marina sobre “guerra sucia”

Al igual como lo está haciendo la Defensa Nacional (Sedena), con una comisión de la verdad, el presidente López Obrador autorizó que la Secretaría de la Marina (Semar) abra todos los archivos y expedientes que tenga sobre la llamada “guerra sucia”.

El mandatario federal aseguró en su conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa que a su gobierno le interesa que se conozca todo lo que pasó en este periodo, castigar a los responsables y que no se repitan estos actos, que no haya crímenes, masacres, y que se respeten los derechos humanos.

“Ya se creó la Comisión de la Verdad para la investigación sobre este periodo que se conoce como la guerra sucia y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno. Yo no creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina.

“Esto de la comisión de la verdad, es algo que a todos nos importa, que nos interesa, conocer lo que pasó, castigar a los responsables, y sobre todo el que no se repita estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respete los derechos humanos. Entonces la subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo.

“Y desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran también -como se está haciendo en la Secretaría de Defensa Nacional- los archivos de la Secretaría de Marina”, indicó.

Procesos de la FGR contra Peña Nieto tienen que seguir su curso: AMLO

Tras señalar que “no es mi fuerte la venganza”, López Obrador explicó que la encargada de llevar el proceso de denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto es la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordó que en la consulta popular se decidió que su gobierno no iniciaría investigaciones contra los ex mandatarios.

“Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe, o a una dependencia que tenga una carpeta sobre posibles irregularidades, no presentes nada, no, que la presente y que la autoridad resuelva. (…) Eso lo tiene que decidir la fiscalía, no me corresponde a mí, no es mi fuerte la venganza”, apuntó.