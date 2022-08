“Los Guajolotes Salvajes”, la nueva producción de Morris Gilbert y Claudio Carrera

La obra ha sido acreedora a diversos premios, entre ellos el Tony

Se estrenará el próximo 1 de septiembre en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel con Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano, y Alexia Martí

Isabel Violeta

“Los Guajolotes Salvajes” es la nueva producción teatral que Morris Gilbert junto con Claudio Herrera, y como primer paso dieron a conocer al elenco que formará la obra: Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano, y Alexia Martín, dirigida por Enrique Singer.

“Los Guajolotes Salvajes” gira en torno a la vida Vanya, Sonia y Masha (tres hermanos bautizados así en honor a los personajes de Chejov, por unos progenitores que amaban el teatro). Los dos primeros viven en Cholula, donde permanecieron al cuidado de sus padres hasta que fallecieron, y de la casa familiar que es sostenida económicamente por Masha, una refulgente estrella televisiva. Un buen día, Masha aparece en Cholula acompañada por su nuevo galán, una prometedora estrella juvenil, con vocación de stripper, por lo que se desnuda a la menor provocación. ¡Y las cosas empezarán a cambiar!

Una de las razones del título de esta obra que al mismo tiempo es parodia, farsa y homenaje al teatro del dramaturgo ruso, en referencia a una famosa frase de la obra “La Gaviota”, de Anton Chejov, Sonia – solterona, siempre deprimida y amargada– le dice a su hermano Vania que ella no es una gaviota, ¡sino un guajolote salvaje! Explicándole por qué se cae de la cama mientras duerme, como los guajolotes que se caen de su nido.

Comenzando a platicar un poco sobre el proyecto, Morris Gilbert el productor dijo “esta es una obra que queremos hacer desde hace mucho tiempo y siempre dicen que los productores no nos queremos, pero en mi caso, pienso que si nos juntamos es mejor, siempre pensábamos que sería imposible y de repente estamos aquí, nada más les quiero decir lo feliz que estoy, es una obra divertida y profunda como lo que me gusta hacer, será en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, un espacio al que le tengo mucho cariño, y que inauguré hace unos años”.

Enrique Singer, el director, comentó “agradezco la oportunidad de hacer esta obra, he trabajado con ellos por separado y ahora juntos será mejor, estoy emocionado con esta obra con temas importantes, y personajes con bastante complejidad, aquí puedo reunir lo que sé y aprender como con el tema de la comedia, el título está traído a nuestra realidad, haciendo referencia a la obra “La Gaviota”.

Como anécdota, Morris Gilbert contó que cuando llamó para pedir los derechos de la obra, le dijeron que justo 10 minutos antes otro productor ya la había pedido, había sido Claudio Carrera, por suerte que se lo dijeron y pudo hablar con él y así es como están ahora trabajando juntos en este proyecto.

Roberto Blandón, quien es parte del elenco externó “estamos en muy buenas manos, el teatro te mueve el tapete, y lo más importarte es que les ofrecemos la mejor calidad a la gente, estamos en muy buen lugar, ésta será una comedia de calidad que hará pensar a la gente, sobre todo lo que vemos hasta en las redes sociales y lo que nos hemos perdido por no vivir en la realidad y ser realmente seres humanos”.

Por su parte, Margarita Gralia externó: “estoy contentísima de regresar al teatro, y trabajar con Enrique Singer, la comedia es algo serio, y no podría haber mejor director que él, valioso para mí tener a mis compañeros y encarnar a Masha”.

Raquel Garza, sin soltar el humor que la caracteriza, comentó,” yo no había trabajado con ellos, seré Sonia, la solterona, no sé por qué siempre me tocan esos papeles, será que tengo la cara (entre risas) ,pero estoy muy contenta, agradezco que los productores se atrevan a seguir haciendo teatro”.

Beatriz Moreno dijo “esperamos que se diviertan mucho, se la pasarán muy bien, así como nosotros, mi personaje rompe con la familia, pero es muy divertido y se empata con mi locura” dijo emocionada.

Alexia Martín externó “estoy muy contenta es la primera vez que hago teatro, seré Nina y ella viene a alegrarnos la vida, un personaje que estoy disfrutando mucho”.

Para terminar el elenco como los productores y director nos invitan una vez más a disfrutar el teatro, y a ser unos “Guajolotes Salvajes” por un rato.