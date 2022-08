Juez revoca suspensiones al Tren Maya; reiniciarán trabajos

José Luis Montañez

Avanzan libremente en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum

Luego de una larga disputa legal entre ambientalistas y el gobierno federal, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia Yucatán, ha determinado que las obras del Tren Maya en su Tramo 5 pueden continuar libremente, pues revocó las tres suspensiones definitivas que habían sido otorgadas, entre otras, a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y a habitantes de Playa del Carmen.

Fue el propio director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien confirmó a través de su cuenta oficial de twitter que el juez anuló las suspensiones definitivas de los juicios de amparo 884/2022, 923/2022 y 10003/2022 que había sobre el tramo que corre de Cancún a Tulum.

“Por tal motivo, como se ha indicado, deja de surtir efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que se concedió a la parte quejosa y, por ende, las autoridades responsables podrán iniciar o continuar las obras respectivas autorizadas con respecto a dicho tramo cinco sur”, señala el acuerdo, cuyo texto fue publicado por el titular de Fonatur en sus redes sociales.

Mientras tanto, el coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, también informó de las revocaciones. “Juez de Mérida revocó tres suspensiones definitivas de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 del Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX. Consideró que fueron atendidas las condicionantes establecidas. Así continúan los trabajos del @TrenMayaMX respetando la ley y el medio ambiente”, escribió en su cuenta de la mencionada red social.

De tal manera, que al tiempo en que se emitía esta resolución, el gobierno federal ya había anunciado la reanudación de las obras detenidas por los recursos legales, luego de declarar el proyecto como de seguridad nacional, y ahora pueden hacerlo sin ningún otro impedimento, al menos hasta que surja la reacción de los opositores al megaproyecto.

También acreditan tramitación de fianza

Por su parte, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez dijo que las autoridades federales podrán iniciar o continuar las obras, en el tramo que estaba frenado. Cabe mencionar que el fallo del togado se determinó luego de que, a finales de julio de este año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó que Fonatur y Fonatur Tren Maya dieron cumplimiento a las condicionantes que les fijaron como de cumplimiento previo al inicio de las obras y actividades del tramo cinco, precisadas en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La misma dirección informó que también se acreditó la tramitación de la fianza correspondiente a dos años de trabajo, la cual es emitida por la Aseguradora Aserta, mediante la fianza número 1014-33131-3 del 28 de julio, correspondiente al periodo del 28 de julio de 2022 al 26 de julio de 2024, amparando la cantidad de 188 millones 343 mil 724 pesos.

“En relación con el condicionante número dos, las autoridades solicitantes de la autorización ambiental de que se trata, acreditaron la tramitación de la fianza correspondiente a dos años de trabajo, emitida por la Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, mediante la fianza No. 1014-33131-3 de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós, correspondiente al periodo del veintiocho de julio de dos mil veintidós al veintisiete de julio de dos mil veinticuatro, amparando la cantidad de $188’343,724.60 pesos, moneda nacional (ciento ochenta y ocho millones, trescientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos, con sesenta centavos, moneda nacional)”, se puede leer en el expediente.

Hay que recordar que fue la organización DMAS, la que promovió la demanda de garantías el pasado 5 de abril. Entre los actos que reclamaba eran los “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 proyecto Maya que abarca de Cancún a Tulum, norte del estado de Quintana Roo”. En su momento, la asociación civil celebró que se les concediera la suspensión, misma que ahora ha sido retirada.

Desmienten denuncias contra Jiménez Pons

De acuerdo con diversas publicaciones, entre ellas una de Reforma, Fonatur habría presentado una denuncia de carácter penal contra su ex director, Rogelio Jiménez Pons, por el delito de ejercicio indebido del cargo público durante su trabajo al frente de las obras del Tren Maya, proyecto que carga a cuestas una larga lista de polémica e irregularidades.

Según el diario, esta información se hace constar en un documento que el Fonatur entregó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) basado en sus estados financieros en el informe de pasivos contingentes con corte al 30 de junio de 2022.

Presuntamente, la denuncia contra el ahora subsecretario de Transportes fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber autorizado adjudicaciones directas que habrían provocado daños patrimoniales al estado. Y de acuerdo con Fonatur, las denuncias están en etapa de investigación y se espera que el Ministerio Público Federal gire un citatorio contra el funcionario, para lo cual, la dependencia dijo haber aportado evidencia documental suficiente para la denuncia 01/04-v/2022.

Aclaración de Fonatur

Si bien, varios medios de comunicación hicieron pública esta denuncia contra el ex titular del Fonatur, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer este señalamiento y más tarde, el propio Fonatur también desmintió este hecho a través de un tweet “#ACLARACIÓN. @FonaturMX No ha presentado denuncia alguna contra el ex director Rogelio Jiménez Pons, como indican erróneamente versiones periodísticas”, aunque la duda quedará en el aire, hasta que no se dé más información al respecto.

Fernando Vázquez, vocero de Fonatur, insistió en que no se ha presentado denuncia alguna en contra de Jiménez Pons. “En Fonatur no existe ninguna denuncia contra el ex director Rogelio Jiménez Pons. Hubo algunas versiones periodísticas, pero para informar a la población esta mañana se publicó un tuit en donde se precisaba que no había denuncia alguna”, aseveró.

Y sin dar mayores detalles al respecto, prefirió evadir la situación al reiterar que un juez federal revocó tres suspensiones que pesaban contra el Tramo 5 Sur del Tren Maya. “Tal y como lo informó Javier May en redes sociales, el juez que ha llevado este caso ya revocó tres amparos que mantenían suspendida la obra. Son tres de seis amparos, están pendientes otros tres, pero en los otros la suspensión es provisional. Esperemos que suceda lo mismo con los últimos tres”, dijo.

Y agregó que “el Tramo 5 sur son 67 kilómetros, es el 4 por ciento del total de la ruta del Tren Maya. Con este resolutivo se demuestran dos cosas: una que la obra del Tren Maya no causa daño al medio ambiente, lo dice la manifestación de impacto ambiental, y se demuestra que la obra es y ha sido legal. Quienes interpusieron los amparos, han tenido su derecho de presentar recursos ante el juez, y lo que ha ocurrido es que se demuestra que no hay daño al medio ambiente y la obra es absolutamente legal”.

