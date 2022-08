Taiwán, como Ucrania

Taiwán puede correr la misma suerte de Ucrania y con ello arreciar la disputa por el mundo, en una lucha de superpotencias que ponen en práctica todos sus recursos bélicos para imponer sus decisiones sobre pueblos que tienen derecho a decidir sobre su propia autonomía, sus usos y costumbres, decidir sobre sus recursos.

Ucrania fue invadida por Rusia en una clara provocación hacia el mundo civilizado y desatar la disputa geopolítico del mundo y lo mismo puede suceder con China si se decide invadir a Taiwán, territorio que considera propio, sin tomar en cuenta la opinión de sus nativos que observan sobrevolar fuerza aérea de las naciones en disputa sobre su espacio.

Si bien se considera una “insolente provocación” de la lideresa republicana Nancy Pelosi con su visita a la isla, la respuesta de China es exactamente igual: otra insolente provocación que puede llevar a una nueva guerra mundial y dejas atrás el respeto a las decisiones de los pueblos, la política y la diplomacia para resolver diferendos.

Una vez que las tropas han salido de sus cuarteles, los navíos de guerra de los mares y los aviones que surcan el espacio en disputa, será difícil volver a la normalidad. El mundo civilizado observa con temor las consecuencias de las insolencias de quienes están en el poder y, efectivamente, juegan con fuego.

En esas condiciones, nuestro país se encuentra también -por razones geográficas-, en el ojo del huracán de las disputas internacionales. Poseedores de valiosos recursos minerales, petroleros, bosques, selvas y mares, las potencias ven en nuestro territorio una zona de disputa por uno u otro recurso y es aquí donde estará a prueba la habilidad política de nuestros gobernantes. En tanto, los Estados Unidos y su poderosa maquinaria arrecia presiones por el petróleo, secundado por intelectuales o dirigentes sociales que, en su afán de llevar las contras a la IV-Transformación, apoya los afanes intervencionistas de los gringos…Como estaba previsto, la maestra Delfina Gómez será la próxima candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Sus méritos realizados como dirigente magisterial y alcaldesa de Texcoco la llevarán a suceder a Alfredo del Mazo en lo que fue territorio del Grupo Atlacomulco, del que queda como sobreviviente el ex presidente Enrique Peña Nieto, vapuleado ahora para que no meta las manos en el proceso electoral en puerta. La encuesta la ganó por encima del resto de los contendientes que sólo la acompañaron en una finta de democracia… El gabinete de salud federal en pleno visitó Oaxaca para conocer las carencias en el rubro acompañados del gobernador Alejandro Murat, que bien celebró su cumpleaños con un amplio reconocimiento a su tarea de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y en realizar con éxito la Guelaguetza, que cumplió 90 años. El mandatario oaxaqueño se alista ahora para recorrer el país para dar a conocer su modelo de gobierno que lo proyecta como figura nacional… Y el alcalde morenista Francisco Martínez Neri sigue enfrentando el problema de la basura. A los habitantes de la ciudad-capital les interesa que haya gobernabilidad y condiciones adecuadas para realizar sus labores productivas, no los intereses que hay detrás de esos conflictos. El gobierno municipal debe cumplir con la prestación de servicios y no pedir a los ciudadanos que cada uno se haga cargo de su basura y de su seguridad, pues para ello paga impuestos y el gobierno se compromete a cumplirlos, de lo contrario se debería dejar de pagar impuestos y echar a la calle a los malos funcionarios…

