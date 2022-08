Después de un papel deplorable en la SEP, Delfina es “destapada” para Edomex

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para Layda Sansores no existe la pobreza franciscana

Mal le salió la faramalla a Morena, al informar ayer que luego de aplicar tres encuestas, su candidata para el gobierno del Estado de México es ni más ni menos que la quasi ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Demasiado “cantado” estaba ya que sería la maestra que compitió en las anteriores elecciones mexiquenses frente a Alfredo Del Mazo, aunque el nombre con el que disfrazan la candidatura es Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México.

Después de haber hecho un papel más bien deplorable al frente de la Educación Pública, donde la mayoría del tiempo se la pasó oculta porque salió a la luz cómo se volvió una presunta delincuente electoral, cuando siendo presidenta municipal de Texcoco pasaba “la charola” a sus subalternos para destinar esos fondos al partido oficial y sobre este asunto -hay que subrayar-, nunca ha dado la cara.

Así que cuando el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, presentó a la titular de la SEP y dijo aquello de que era “honesta a toda prueba”, más de uno, incluso en las mismas filas del partido oficial, levantaron la ceja, porque al final, el capricho y voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso, como siempre.

Por eso andaba tan triste, quien también aspiró a esa posición, el líder del Grupo Texcoco, el senador Higinio Martínez, que la víspera del “destape” (¡perdón!), del anuncio de que sería Gómez Alvarez la favorecida, el senador había prometido públicamente que respetaría el resultado de las encuestas morenistas, quizás con la muy leve esperanza de que las cosas podrían cambiar.

En una de esas esporádicas ocasiones en que en su calidad de titular de la SEP apareció, fue para anunciar que se acababa, de la manera más arbitraria, por cierto, el programa Escuelas de Tiempo Completo, que beneficiaba a alrededor de 3.6 millones de niños y niñas. Y se acabó para que el Presidente y su partido puedan tener más recursos para comprar votos, de tal suerte que a lo mejor, Delfina Alvarez espera obtener los suficientes sufragios en el Edomex que le proporcionen el triunfo. ¿Será?

Esa ocasión dijo la flamante aún funcionaria: “Haciendo una valoración, sobre todo de tomar en cuenta las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas realizadas, (vimos) que todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas en agua, aulas y sanitarios».

Actualmente, se puede corroborar que dichos planteles escolares, siguen adoleciendo de cualquier mejora y operan, cuando se puede, en condiciones muy ínfimas.

Ahora bien, de inmediato se empezó a especular en el mundillo político sobre quién sería el o la sucesora de Delfina Gómez al frente de la SEP, y de los nombres que se han manejado como el de Marx Arriaga, Luciano Concheiro, Bertha Luján o Raquel Sosa, tal parece que la dependencia quedaría igual que como hasta ahora, funcionando mal.

Pero seguramente desde ahorita, la señora Gómez Alvarez ya se olvidó de quien la sucederá; ahora su atención estará centrada totalmente en el Estado de México, donde la oposición debe decidir quién será su abanderada o abanderado.

Todo indica que la disputa por la llamada “joya de la corona”, será entre mujeres. Se dice que ya estaría armada la candidatura para la priísta Alejandra Del Moral y se supone que el panista Enrique Vargas del Villar, que desde hace varios meses se ha estado moviendo en la entidad, se decantaría por del Moral.

Finalmente, Delfina Gómez tendrá que revisar muy bien si ya como candidata, seguirá teniendo ese perfil tan gris.

Y en otro tema, la semana cerró y otro que hizo un pírrico papel, fue el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, conocido también como el “caballo negro” del inquilino de Palacio Nacional para 2024.

Hace un par de días, el responsable de la política interna del país se quiso autopromocionar y todo le salió al revés cuando salió personalmente a atender a colectivos feministas madres y parientes de personas desaparecidas y le contestó a una de esas integrantes que él tampoco confiaba en ella.

Esto porque la mujer le había dicho que no confiaba en él, ni en las autoridades que sólo les han dado largas a sus demandas.

Ayer, los reporteros agarraron al titular de la Segob para preguntarle específicamente: “¿Qué opina de la polémica que se armó por la declaración que dio con las madres de desaparecidos? ¿Se sacó de contexto esto de que ‘yo tampoco confío en usted’?”.

Y Adán Augusto López contestó que tenía su conciencia tranquila. Puede que haya respondido eso porque todavía no tiene mucha idea de lo que hizo y si sigue en esa actitud, no hay muchas posibilidades de que pueda seguir ostentando el puesto de “caballo negro” para la carrera presidencial.

Municiones

*** El que se dejó ver por el Senado de la República, fue el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que acudió a la sede legislativa para reunirse con el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera y dijo que no se esconde. Lo que llama la atención de lo que ocurre en la Cámara alta, es que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se ha reunido con personajes de la oposición a esta errada y llamada Cuarta Transformación. Antes, el legislador zacatecano se había tomado fotografías con Aureoles Conejo y hace unos días se le vio junto a la senadora Lilly Téllez, que ha sido muy crítica de Morena, el partido por el cual llegó a un escaño en el Senado, así que en esa instancia legislativa, algo muy importante se está cocinando.

*** Interesante lo que dijo el ex gobernador de Michoacán en la Cámara alta: “Pretendo construir una propuesta para recorrer todos los estados y convocar a los sectores empresarial, religioso, académico para escuchar y recoger propuestas que se convierten en la base de un proyecto de gobierno rumbo al 24″ y una vez armado dicho proyecto, acompañado del PRD, éste será presentado.

*** Y otra que se dejó ver, pero por las “ex benditas redes sociales” fue la flamante y glamorosa gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, a su llegada al aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, ¿pues no que estaba muy ocupada preparando su primer Informe de Gobierno en el que por cierto no reportará ningún avance?, si hasta su gustadísimo “show cómico, mágico y musical” del “Martes del Jaguar” canceló la mandataria estatal. Pero bueno, siempre hay tiempo para vacacionar, aún en medio de la pobreza franciscana, a la cual, la controvertida gobernadora no está dispuesta a ceñirse. ¡Qué tal!

