La “estafa” de la maestra Delfina Gómez en Texcoco, acto de corrupción: Anuar Azar

Cuestiona PAN “destape” de Morena

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— La designación de Delfina Gómez Álvarez como Coordinadora de los Comités de Morena en el Estado de México es una clara muestra de acto anticipado de campaña y desprecio a las instituciones con frases de que no me vengan a decir que la ley es la ley. Su designación está fuera de los tiempos electorales y la maestra tiene actos de corrupción señalados en tiempo y forma en su gestión como alcaldesa de Texcoco (2013-2015).

Así lo afirmó en entrevista, Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en la entidad, luego de destacar que “el Estado de México la rechazó en la pasada elección como candidata de Morena a la gubernatura de la entidad al perder la elección y al quedar demostrado que como presidenta municipal quitó y robo a los trabajadores de ese municipio parte de sus salarios”. Su designación, dijo, es un insulto a la inteligencia de las y los mexiquenses, pues es un acto antidemocrático disfrazado de encuesta, dijo Anuar.

Delfina Gómez descontó, sin autorización de la gente trabajadora, la que nace en cunas humildes, sin más fuerza que su trabajo y que Morena dice defender, el 10 por ciento de sus sueldos, que se utilizaron para campañas de ese partido, lo cual fue sancionado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, tras denuncia del Partido Acción Nacional en el año 2017.

El hecho es considerado como la “estafa de la maestra” y el gran daño que hace como Secretaria de Educación del gobierno federal al permitir y ordenar que ningún estudiante sea reprobado y todos pasen con un mínimo de 6 de calificación, lo que es un claro retroceso en la educación en el país.

Además de que traicionó a las mujeres y padre de familia al quitar las escuelas de tiempo completo, así como su jefe quitó la Estancias Infantiles, que eran de gran ayuda para las madres que podían dejar seguros a sus hijas e hijos mientras ellas trabajan.

Delfina Gómez no será gobernadora del Estado de México, su pasado y presente la señala con actos de corrupción, el Partido Acción Nacional denunciará cada uno de sus actos, pues la entidad necesita gobiernos que miren al futuro, como Gobierno de Coalición y no ideas que no funcionaron en el pasado como sucede hoy con el gobierno federal de Morena, concluyó Anuar Azar Figueroa.