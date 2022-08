Ruensito te invita a bailar y divertirte con “Dale bamba”

Como una carta de amor a México

“Representa quién soy y la forma de ver la vida como algo muy relajado, afirma

Arturo Arellano

Ruensito es un artista creativo, inquieto, y con una energía súper positiva, todo esto lo busca resaltar en sus producciones; ahora nos presenta su nuevo sencillo llamado “Dale Bamba”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta que “este remix es muy personal ya que es un auténtico favorito mexicano que he modernizado con mis propias letras. Representa completamente quién soy y la forma en que veo la vida como algo muy relajado. Dale Bamba es una nueva forma de decir olvídalo, con una fusión y contexto que es mi propuesta, el objetivo es el mismo que la versión original: que la gente sonría, que bailen, que, si están enojados, preocupados, estresados, entonces dale bamba y cambia de ánimo”.

Se trata de un trap latino que con una nueva letra “hace referencia a los sueños, a la felicidad, a lo bonito que es vivir. Siempre he sido fan de esa canción, hay una parte que dice mi felicidad va por encima, no soy marinero, pero si tú lo quieres vamos a darle bamba”, destacó.

Si bien ya tiene un disco completo, explica que lanzará tema por tema “vamos disfrutando las canciones una por una, porque cada una tiene su satisfacción única, no quiero sacarlo todo de golpe, porque no me gustaría que las canciones no tengan su espacio. El siguiente sencillo es ‘Chiqui boom boom’, que también ya está disponible”.

No obstante, reconoce que “Dale Bamba” representa lo que es el disco, “viene empapado de eso, de muchos sentimientos, viene balada, reggaetón, urbano pop, todo con mensajes distintos y situaciones alternas el álbum estará muy bien. Dale bamba abre la puerta a lo que pude trabajar en los últimos dos años. A mí el confinamiento llegó a darme lo que estaba pidiendo, estar conmigo mismo, todo fue rápido, llegué a los pop charts, saqué canciones, que es lo que realmente quería hacer, me replanteé muchas cosas, me reencontré con alguien más orientado, maduro, conectado con mucha energía y ganas de crear, la pandemia me ayudó”.

Y aunque se encuentra en el proceso creativo de lo que será su próximo show, adelantó “estuvimos en el Zócalo el día del Pride, cantamos y estuvo muy padre, nos ha ido muy bonito, ya regresé a Madrid, porque tengo presentaciones en Barcelona, se viene mucha música y buenas presentaciones, tengo la esperanza de que se vayan abriendo las puertas para poder presentar lo que estoy creando para Europa, pero ahora en México”.

De su paso por el Zócalo, relata “la experiencia fue impresionante, demasiados sentimientos, regresar a mi país a hacer lo que más amo, y en el Zócalo eso es maravilloso, porque es un lugar emblemático, ahora que estuvimos ante 130 mil personas en la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+, fue impresionante, mi contacto con la gente en México ha sido digital y ahora vernos cara a cara, reír, verlos cantar ha sido lo mejor”.

Concluye que “le estamos cantando al amor, a la inclusión, estamos defendiendo los derechos de la comunidad, el amor no debe separarnos, debe unirnos y debe ser compartido, estamos enseñando como poder amar sin prejuicios”. Mientras tanto “Dale Bamba” y “Chiqui boom boom” ya están disponibles en plataformas digitales.

Con tan solo 28 años de edad, Ruensito decidió mudarse a Beirut, Líbano, hace 2 años para conquistar un sueño que lo empuja desde que era niño: convertirse en un cantante que aporte un estilo único y al mismo tiempo contar historias a través de la creatividad de su arte