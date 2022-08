Edita UAEMéx “Polinizasong”, libro en sistema Braille

Toluca, Estado de México.— El trabajo en equipo entre docente y estudiante que comparten gustos y preocupaciones dieron como resultado la publicación del cuento infantil “Polinizasong”, libro editado en sistema Braille por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), autoría de Emiliano Cuenca Pichardo egresado del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, quien tiene discapacidad visual y del académico de esta casa de estudios, Andrés Bustamante Ortiz.

Cuenca Pichardo, quien perdió el sentido de la vista hace cuatro años, compartió que el gusto por la lectura y ante los escasos libros que hay en sistema Braille para la niñez y la juventud lo motivaron a unir esfuerzos con su profesor Bustamante Ortiz para ofrecer una opción que incentive este hábito y que impulse entre las casas editoriales publicaciones para personas con discapacidad visual.

Explicó que, aunque existe la industria del audio libro, tiene una preferencia hacia los libros impresos que le permiten regresar en cualquier momento a alguna página, idea o frase de la historia que está leyendo.

En ese sentido, invitó a la comunidad universitaria a seguir leyendo, aprender el sistema Braille y vivir la experiencia que tienen las personas ciegas.

“La ceguera es un problema que da bastante batalla y lugares que vendan libros en Braille casi no hay, los pocos que hay se tienen que encargar. Para mí la creación y edición de este libro me ha hecho sentir muy bien de que haya más libros así y fomentar la lectura. Considero que la lectura y escritura en Braille no es muy difícil de aprender, simplemente es cambiar la forma de la letra sin cambiar la estructura, por eso me gustaría invitar a todos a leer y a aprender Braille”, dijo.

En tanto, el académico Andrés Bustamante Ortiz indicó que la gestación de la historia partió de generar una lista de gustos que comparte con Cuenca Pichardo como es la música y preocupaciones en general como es el calentamiento global y la contaminación.

Una vez que determinaron estas dos variables realizaron una investigación profunda sobre los animales polinizadores y construyeron una historia que además de llamar a la reflexión sobre estos tópicos, buscó destacar valores como empatía, creatividad, perseverancia y responsabilidad.

“Cuando lo conocí en el aula no sabía que era ciego y tras conocerlo lo invité a escribir un libro juntos en sistema Braille, yo sabía que existe una colección que ha publicado la dirección de publicaciones universitarias en Braille, es decir, no es el único, hay otros libros en este formato para niños, principalmente, que la Universidad edita, sonaba imposible, pero se logró”, agregó.

Ambos autores agradecieron el apoyo que la UAEMéx le dio a su proyecto que, además de incentivar el hábito de la lectura, impulsa la inclusión a la educación de personas con discapacidad visual. “Polinizasong” está a la venta en las librerías universitarias.