AMLO endilga a la Corte legalidad del acuerdo para que Guardia Nacional se incorpore a Sedena

Confía en que aliados en el Congreso aprobarán reformas

La legalidad del acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que ser definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como se hizo con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal comentó en su matutina que enviará una iniciativa de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional para que sus operaciones dependan del Ejército, no obstante, anticipando que los partidos de oposición bloquearán la iniciativa, propondrá la modificación de las leyes secundarias de este cuerpo de seguridad.

Al no tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para promover un cambio a la Constitución con sus partidos aliados, Morena, PT y PVEM, el jefe del Ejecutivo federal apuesta a que con la mayoría simple en el Legislativo se puedan impulsar los cambios legales a las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley, pero voy a hacer lo mismo que hice a la reforma a ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí mayoría de votos en la Cámara y el Senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

“Si no se aprueba la reforma constitucional, se aprobará la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho de que van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso”, detalló.

En una argumentación para defender su decisión de que la GN pase al control de la Sedena, López Obrador explicó que no desea que lo logrado en su sexenio, como fortalecer la estructura de mando e infraestructura, sea modificado por sus sucesores y se vuelva a un esquema como el de la Policía Federal.

“Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue cuando la reforma eléctrica, sabía yo que estos legisladores conservadores y vendepatrias, no iban a defender a las empresas públicas de México.

“Si hay violación a Constitución para eso está el Poder Judicial y ya no depende, como era antes, del presidente”, sostuvo.

“Seguiremos contratando a médicos cubanos, les guste o no”

En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que aunque haya críticas, su gobierno seguirá contratando a médicos especialistas de Cuba, ya que hay un importante déficit de profesionales de la salud en México derivado del abandono de las administraciones neoliberales.Cuestionado sobre cuáles son las condiciones contractuales en las que los médicos cubanos vienen a trabajar a México y la consideración de que son esclavos del régimen de Miguel Díaz-Canel, el mandatario federal fustigó a los conservadores a quienes achacó que el sistema de salud esté en ruinas.

“Quiero llamar la atención de esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con política, con fronteras y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país”, reviró el jefe del Ejecutivo federal.

“Parece que no quieren escuchar, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos. Hoy mismo, y esto lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos y tenemos las plazas, pero no tenemos los médicos, los especialistas”, dijo.

Reporte sobre contratación de especialistas mexicanos

En su reporte semanal, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, de 10,495 vacantes sólo se han podido contratar a 521 especialistas mexicanos, es decir, el 4.96% del total disponible.

“Esta es una de las razones ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas que hemos buscado unir esfuerzos con el ministerio de salud de Cuba a través de la agencia de servicios médicos cubanos”, refirió Robledo.

De acuerdo con el funcionario, Nayarit y Colima serán las primeras entidades en contar con los médicos cubanos; en total, serán 641 médicos de ese país los que refuercen el sistema de salud del país sobretodo en zonas remotas.

“Para los casos particulares de Colima y Nayarit ya están participando 115 especialistas, 40 mujeres, 75 hombres, que ofrecen 15 especialidades que tienen la mayor demanda. Son 31 médicos internistas, 31 pediatras, 24 cirujanos, siete ginecólogos, cuatro médicos de urgencias, tres de terapia intensiva, cinco de imagenología”, comentó.