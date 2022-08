El decreto del AMLO

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El tema de la seguridad, sin duda, es el asunto más importante y urgente por resolver o cuando menos minimizar y enfrentarlo. Los últimos datos dados a conocer señalan el aumento de la violencia en el país, al grado de que en los primeros siete días de agosto, asesinaron a 560 personas, lo que nos da 80 homicidios diarios. Estamos en números más que rojos. La violencia como el martes pasado, crece.

Ante los hechos, resultado de “abrazos, no balazos”. AMLO enviará un decreto mediante el cual trasladará toda la estructura de la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se brincará el trámite legislativo, dado que no tiene la mayoría absoluta y los legisladores de oposición, desde hace meses le dijeron que no van a permitir que cambie la Constitución. Esto nos es novedad, dado que el señor de Palacio Nacional tiene la filosofía de: “no me vengan con que la ley es ley” y hace lo que le viene en gana, sin importar los procedimientos que marquen las leyes.

El presidente AMLO dijo claramente en la mañanera que en ejercicio de sus facultades, por la vía administrativa, “la Guardia Nacional, completa, pasa a la Sedena”. La cuestión operativa ya está a cargo de esta dependencia, “pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo dependa de la Sedena”.

El jefe del Ejecutivo señaló que emitirá el decreto sin esperar la decisión del Congreso sobre la iniciativa constitucional que pretende enviar de cualquier forma, seguramente para tener el argumento de su decisión. En su conferencia de prensa, AMLO adelantó que habrá una reestructuración por completo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró que tiene que utilizar estas atribuciones legales porque debe resolver el problema de la inseguridad y la violencia, y acusó que el bloque opositor “no ayuda en nada”. Para qué quiere el gobierno más poder de fuego si no lo usa. Es contradictoria esta decisión.

Pero el legislativo ya envió el mensaje. Líderes parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en el Congreso de la Unión expresaron su rechazo al anuncio de AMLO de hacerlo a través de un decreto, y consideraron que al ser inconstitucional acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto no es menor. Es un asunto sumamente grave. Se perfila un nuevo enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo, como ha sido desde el inicio de la 65 legislatura, la segunda que le toca a AMLO, no cuenta con mayoría absoluta y requiere de votos de la oposición, que ya declararon que no se lo darán.

Los legisladores expresaron a la prensa su preocupación por una militarización del país a toda costa a través de un “decretazo” y anunciaron que recurrirán a todas las acciones legales, al argumentar que un decreto no puede modificar ni siquiera una ley secundaria, mucho menos la Constitución.

El nuevo “decretazo” anunciado por el presidente AMLO viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del país, por lo que deberá ser impugnado y frenado por la Corte, consideraron investigadores, especialistas, activistas y políticos. Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE especializada en temas de seguridad y procuración de justicia, alertó que, en los hechos, López Obrador anunció sin tapujos que va seguir violando la Constitución.

En el Senado de la República, la oposición afirma que el “decretazo” para militarizar la GN es un autogolpe de Estado, y consideran que AMLO redobla su apuesta por militarizar tareas de seguridad pública y calificó como una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado. Anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad para revertir esa medida.

La decisión está tomada. La oposición no va a dejar y presentará la impugnación en la Suprema Corte, en donde no hay garantías para que la ley sea aplicada en forma. Esto será la lucha y continuará porque cualquier iniciativa que trate de modificar la constitución, no la van a dejar pasar. La misma suerte tendrá la iniciativa de reforma a la ley electoral.

Por desgracia no hay coincidencias, pero AMLO sigue con la cantaleta de que todos los problemas del país, son a causa de los gobiernos pasados, desde Felipe Calderón. Una parte de su membresía todavía le sigue escuchando, pero no igual. Ya hay cuestionamientos, sobre la violencia y la inflación. La membresía, sus seguidores están sufriendo igual que los demás, que somos mayoría, porque a la clase media es la más afectada.

Delfina se va

La selección de candidatos para el año que entra en el Estado de México sigue su curso. Morena ya eligió a Delfina Gómez, todavía secretaria de Educación Pública y que cuenta con negativos en su paso como funcionaria, lo cual no bastó para que en Palacio voltearan a ver a otros aspirantes.

El famoso diezmo que aplicó a los trabajadores de Texcoco cuando fue alcaldesa, la cancelación de la escuela de tiempo completo que afectó a cerca de 3 millones de niños, por mencionar algunos. Lo nuevo. Entre enero y junio la SEP erogó 158 mil millones de pesos de los 183 mil millones que tenía autorizados para ese periodo. Registra un subejercicio de 25 mil millones de pesos que impacta a los apoyos a estudiantes de educación básica y de bachillerato, así como el programa la Escuela es Nuestra. Este es el resultado de Delfina Gómez. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com