Mario Iván Martínez honra la inteligencia de los niños a través del legado de Cri Cri

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Porque los niños aprenden todo lo bueno y desarrollan su imaginación

Esta joya escénica se presenta todos los domingos de agosto a las 13horas en el Teatro Hidalgo, bajo la producción de Juan Torres

Hoy en día no quiere decir que los niños no sean imaginativos y tengan esa capacidad de crear las imágenes de las canciones en sus mentes, pero han sido rebasados por la tecnología y sobreexposición a contenidos digitales. La tarea de Mario Iván Martínez, desde hace varios años, es llevar a los niños a un show visual, pero donde tengan la oportunidad también de imaginar y crear su propio personaje en la cabeza, es así como este gran artista, orgullosamente mexicano presenta “Descubriendo a Cri Cri” en el Teatro Hidalgo, donde celebra 15 años de este gran montaje y también 15 años de ser embajador del acervo de Francisco Gabilondo Soler Cri Cri.

Tal y como lo dijo “El grillito cantor”: “los niños aprenden todo lo bueno” y en nosotros como papás, abuelos, tíos. hermanos, primos, está dárselos, porque los valores se aprenden en casa, con ejemplo.

Entre los temas que el público canta en “Descubriendo a Cri Cri” son “El baile de los muñecos”, “El baile de los zapatos”, “El ropero”, “Cucurumbé”, “Pollitos jardineros”, “Los ratones bomberos”, “Cochinitos dormilones”, “El ratón vaquero”, entre otras.

Mario Iván Martínez es uno de esos personajes en las artes que siempre tiene una nueva manera de sorprender al público, ya sea con sus interpretaciones multifacéticas en obras como “La Jaula de las Locas”, “Vincent van Gogh” hasta los divertidos shows creados para el público infantil, como lo es “ Descubriendo a Cri-Cri”, un show en el que el primer actor Mario Iván Martínez honra la memoria musical y literaria del que es considerado el más grande compositor dedicado a los niños en Latinoamérica, Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri.

Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri tenía una extraordinaria manera de usar los recursos imaginativos para escribir no sólo canciones, que fueron un total de 260, sino que esas venían enmarcadas con un texto que casi nadie conoce y con los cuales honró la inteligencia del niño, con reflexiones, humor y todo muy sorprendente, lo cual hace de la misma forma el siempre admirado Mario Iván Martínez.

Mario Iván Martínez explicó que con el show “lo que hago es traer a la luz en el contexto de su música, también parte de su vasta e ingeniosa producción literaria, que dotaba de sentido y coherencia a las canciones. El ser embajador de la obra de Cri-Cri, constituye el mayor privilegio de mi carrera y éste se subraya con que Don Tiburcio Gabilondo Gallegos, puso en mis manos una gran cantidad de material, lo difícil era escoger qué se iba a compartir, porque aquí presentamos sólo la punta del iceberg, un balance entre lo conocido y lo que casi nadie conoce. Por ejemplo, si vas a ver show de Queen y no te regalan la Rapsodia Bohemia, es imperdonable, lo mismo es que si vas a un show de Cri-Cri y no se presenta el Ratón vaquero. Es establecer balance entre lo célebre y digno de compartirse”.

Subrayó la necesidad de que no segreguen a los niños de sus padres, “es importante que padres y abuelos contagien ese entusiasmo a sus niños, que canten de su mano. El cine y delirio cibernético se suscita a nivel fuera de mí, en cambio con un buen libro, la obra de Cri-Cri, hace que cosas sucedan cosas en la imaginación, esa es otra virtud de Gabilondo, él le apostó a la palabra y no a la imagen, como es el ratón o la patita. Por ello soy también cuentacuentos y me esfuerzo a diario, mi vida creativa se nutre constantemente, no termino de descubrir la obra de este hombre, su nivel prolífico no es equiparable en ninguna otra, a diario me nutro no sólo de su obra sino de sembrar semilla de interés en los niños de hoy”, concluyó.

“Descubriendo a Cri Cri” se presenta en el Teatro Hidalgo, bajo la producción de Juan Torres, todos los domingos de agosto, a las 13 horas. Venta de boletos en taquillas del inmueble y Ticketmaster.