Andaluz Music presentó en showcase exclusivo a todas sus grandes cartas

En la cuna del regional mexicano, Mazatlán

Los de la Noria, Cuarto de Milla, Ricardo Murillo, José Manuel Figueroa, Banda Carnaval y Calibre 50 son parte de su catálogo

Isabel Violeta

La empresa Andaluz Music ofreció conferencia y showcase para anunciar al elenco completo que forma parte de su catálogo de artistas, ambos eventos tuvieron lugar en Mazatlán, Sinaloa, conocido por ser la cuna del regional mexicano y de donde han salido sus más grandes exponentes.

A la conferencia asistieron Los de la Noria, Cuarto de Milla, Ricardo Murillo, José Manuel Figueroa, Banda Carnaval, Calibre 50, quienes forman el equipo y elenco de la compañía.

Presentándose Calibre 50 expresó, “estamos felices de ser parte de Andaluz y seguir pisando escenarios con la mejor calidad, se vienen muchas cosas nuevas. De modo que les pedimos estar pendientes, porque queremos estar cerca de ustedes y de los fans, que sepan que son nuestro motivo para seguir trabajando, ahora de la mano de Andaluz”.

Por su parte, Banda Carnaval, se presentó con una sorpresa, pues anunciaron el regreso de Rafael Becerra, quién comentó “La Banda Carnaval ha demostrado que siempre está presente, vigente, estamos en un muy buen momento en el regional y yo me encuentro muy de feliz de regresar, son proyectos que no se pueden rechazar”. Asimismo, confesaron que les gustaría tener un dueto con Residente, en esta actualidad, donde ya no hay barreras para la música y las fusiones.

El solista Ricardo Murillo, que también se suma a Andaluz, por su lado dijo “estoy agradecido con las vivencias y con que me invitaran a ser parte de este proyecto, de esta empresa. Estoy seguro de que vamos a trabajar muy bien juntos”. En ese momento, José Manuel Figueroa no perdió la oportunidad de reconocer su talento y expresar la buena decisión que tuvo la compañía Andaluz en apoyarlo.

Explicando un poco de por qué presentarse en Mazatlán, José Manuel Figueroa dijo “además de las playas hermosas, ya grabé dos discos aquí y es creo el mejor lugar para hacerlo”; cuando le preguntaron si se sentía en el mejor momento de su carrera confesó “no me siento en el mejor momento de mi carrera, pero espero estarlo, lo que más me heredó mi padre es el caballo, pero estoy haciendo lo que amo, me encantan los caballos y estoy feliz de combinar la equitación y la música en mis espectáculos”.

Agregó que “Uno de sus grandes sueños es conquistar Colombia con su música, ya que su padre no pudo concretar una gira en ese país, además de que su hija tiene sangre colombiana y para él sería significativo conquistar las raíces de su hija.

“EL CALLADO”, EL NUEVO TEMA DE CALIBRE 50

Calibre 50, adelantando las cosas buenas que vienen, contó que uno de sus corridos próximos a salir, es “El callado”, que vendrá en el próximo disco de corridos, este tema relata lo que es la vida y que hay que disfrutarla. “Estamos felices del equipo que tenemos ahorita, es un reto mantener el nombre de Calibre, somos un relojito que no para. de grabar, y trabajar”.

Un tema que, sin duda, puso a pensar a José Manuel Figueroa, fue cuando le preguntaron si realizaría una nueva serie de su padre y expresó “la serie que hice antes me dio la oportunidad de actuar, aprendí mucho pero emocionalmente me fue difícil, no he podido ni siquiera terminar de ver la serie, me pega mucho. Y por el momento no lo haría. Me encantaría proponer un homenaje a mi padre. Agradeciendo que en todo momento que mantienen vivo a su padre, a través de sus canciones y siempre recordarlo; “hoy más que nunca y viendo el monstro que fue, me siento orgulloso de ser El hijo de Joan Sebastian”.

Representando a Calibre 50, Armando Ramos, guitarrista y segunda voz de la banda aprovechó para confesar que antes de la pandemia “no éramos fans de las redes sociales, pero ahora lo agradecemos y más porque nos han dado la oportunidad de que más gente se nos sume, hasta llegar a ser virales nuestras canciones. Entonces estamos en un momento de grandes oportunidades para llegar más lejos y sabemos que así será con el apoyo de Andaluz”.

José Manuel Figuroa agregó un comentario sobre lo efímera puede ser la música precisamente con las redes “en estos tiempos es más difícil encontrar un tema que se quede en las masas, quisiera encontrar y sé que en esta compañía voy a encontrar el tema que me haga trascender fronteras, generaciones, ojalá llegue pronto, al igual que para mis compañeros”.

HARÁN GIRA EN MÉXICO CON TODAS LAS BANDAS DE ANDALUZ MUSIC

Casi al terminar adelantaron que planean hacer una gira en México con todas las bandas de Andaluz Music, cuya logística apenas comenzará a planearse para luego poder dar fechas.

Al culminar la conferencia inicio el gran show case que tenían preparado las diferentes agrupaciones, comenzando con Los de la Noria, quienes abrieron el escenario, con temas muy bailables y románticos, dándole paso a Cuarto de Milla, quienes no se quedaron atrás, poniendo de pie a todos los presentes que no perdieron la oportunidad de buscar una pareja para sacar brillo a la pista.

Después de una pequeña pausa subió al escenario Ricardo Murillo, un joven lleno de talento que había realizado un casting para ser parte de Calibre 50, pero al no ser seleccionado por el grupo, hizo su carrera en solitario, y ahora forma parte de las filas de Andaluz.

José Manuel Figueroa fue el siguiente en hacer bailar a los presentes con un par de canciones que emocionaron a todos, pero después para complacer al público interpretó “Idiota”, reconocido tema de su fallecido padre Joan Sebastián, momento en el que llegó a las lágrimas, para luego dar paso a “Tatuajes” y “Contarnos”, de los cuales dijo “cuando empecé a cantar, empezaron a decir que lo hacía por necesidad de dinero y la verdad es que, sí canto las canciones de mi padre por necesidad, pero por necesidad emocional, así siento que él sigue vivo” aseguró.

La siguiente agrupación en mostrar sus éxitos fue Banda Carnaval, haciendo que el público se parara de las mesas a bailar y cantar a todo pulmón.

Para cerrar la noche se presentó Calibre 50, sus integrante agradecieron enormemente el apoyo de Andaluz, pero más de la gente, su público, e interpretaron sus canciones más conocidas, pero la verdadera sorpresa fue que hicieron un par más con diferentes duetos como con el rapero Emmanuel Delgado, con el tema “El mexicano es Cabrón” seguido de colaboraciones con Rafael Becerra de la Banda Carnaval y una más con José Manuel Figueroa, terminando con la infaltable “A la antigüita” que corearon todos, tanto en el escenario como entre el público que tuvo la dicha de estar en este maravilloso evento.