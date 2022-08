El cártel de vivienda, ¡del Infonavit!

Índice político

Francisco Rodríguez

Colegios de Notarios, complicidad

Helicópteros y combustible

Ocurrió no hace mucho. Una familia habitante en el municipio de Tecámac, en el Estado de México —cuya identidad me reservo—, ante los insistentes timbrazos, abrió las puertas de su domicilio a unos desconocidos quienes afirmaban ser los propietarios del inmueble y que, por tal, ella debería desalojar el hogar que adquirió gracias a un crédito del tripartita Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mismo que pagó puntualmente.

Ante la exigencia de los “invasores”, la jefa de familia tuvo que reconocer que no tenía escrituras de su propiedad que mostrarles, escrituras que acreditaran fehacientemente que ella es la legítima poseedora de su casa.

¿La causa?

Desde hace tiempo, mucho tiempo, el Infonavit no entrega escrituras liberadas porque ¡no cuenta con un apoderado designado!

Y a eso sume usted que el titular de la Notaría 3, en Tlalnepantla, también en el Estado de México, Enrique Agustín Martínez Salgado, ante quien se tramitó la escrituración, un buen día huyó con documentos y dinero del pago de servicios, dejando en la indefensión a decenas de personas.

¿A quién recurrir?

En el Infonavit no entregan escrituras liberadas porque, cada vez que la dama acude a las oficinas de la institución le dicen y reiteran que no tienen designado un apoderado.

¿Es a propósito?

Porque este es sólo un caso de los muchos que a través de correos electrónicos y mensajería instantánea ha recibido éste, su amigo el escribidor.

La localización de la vivienda es importante. Porque cercana al aeropuerto Felipe Ángeles, esta propiedad como todas las de ese y otros municipios aledaños han incrementado su valor, creando una fuerte voracidad entre desarrolladores y corredores de bienes raíces. Y tal resultado paradójico, pues es lo que supuestamente se quería evitar con la cancelación del AICM, en Texcoco.

Indagando, la familia de la que se ocupa hoy este espacio confirmó que, como se ha publicado en medios y en redes sociales, hay un verdadero cártel inmobiliario conformado por ciertos elementos de los Colegios de Notarios en cada entidad de la República, en el que también participan agentes de Ministerio Público, policías municipales y estatales y, claro, “coyotes” que dizque son abogados.

Porque, además, quienes reciben un crédito no pueden elegir a un notario. Desde siempre, el Infonavit tiene los suyos, en una vinculación corrupta.

Ambiente de pútrida corrupción que se ha incrementado con la venta que la institución que encabeza Carlos Martínez Velázquez viene haciendo de cartera vencida.

¡Se imagina usted los muchos “bisnes”!

También en el Infonavit, como en muchas otras instituciones tuteladas por la llamada 4T, llegó el fin de la certeza jurídica.

Y eso que a cada rato Andrés Manuel López Obrador saca a relucir su ridícula banderita de que ya se acabó la corrupción.

¡Sí Chucha! ¿O no?

Otra de notarios, en el Edomex

Algo nada claro debe estar pasando en el Colegio de Notarios del Estado de México. ¿Será porque en algunos casos, si no es que, en la mayoría, sus integrantes han recibido el fiat no por merecimientos, sino como regalo de despedida de los gobernadores salientes?

Porque otra de las varias quejas de amigos lectores que he recibido se refiere ahora al caso de otra amiga lectora con residencia en Huixquilucan.

Es la notaría número 33 Mariana Sandoval Igartúa, quien ejerce en Ciudad Satélite, Naucalpan.

Decir que se tarda una eternidad en entregar las escrituras de las propiedades de sus clientes, quienes acuden a ella para obtener la fe pública sobre sus documentos, es decir poco.

Como si fuera carrusel, sus clientes tienen que dar vueltas y vueltas para por fin poder llevar consigo la documentación por la que no pagaron una bicoca, precisamente.

Y todo ello con la tolerancia del Colegio de Notarios mexiquense…

¿Qué pasa ahí?

Por cierto, ¿sabía usted que, en Huixquilucan, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco —quien en su calidad de esposa heredó el cargo del precandidato panista a la gubernatura de la entidad, Enrique Vargas del Villar— cobra a sus contribuyentes una muy alta tarifa por el supuesto suministro a los hogares de ¡agua caliente!?

¿Excesos para financiar la precampaña del hubbie o maridito?

La corrupción no ha muerto ¿verdad?

Indicios

Supuestamente, el helicóptero de la Marina Armada que se desplomó verticalmente en las cercanías del aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, hace justo un mes, la tarde del viernes del 15 de julio, sufrió el percance por la falta total de combustible, lo que provocó que no llegara a su destino. Como recordará, por esa fatalidad murieron 14 marinos del cuerpo de élite de la institución. ¡Ah!, pero otro aparato similar sí tuvo el suficiente jet fuel (combustible de aviación de tipo jet A-1, también denominado JP-1ª que se utiliza en general en los motores de turbina) para transportar a una botarga a un encuentro deportivo de beisbol. ¿Esas son sus prioridades, señores almirantes? * * * “Ambiciosa”, así fue calificada Claudia Sheinbaum en un reportaje del diario estadounidense The New York Times, publicado la semana anterior sobre la corrupción que corroe a las policías preventivas de CDMX. También podrían haberla descrito como ineficaz. Porque la falta de mantenimiento durante su administración, más la deplorable construcción a cargo de una de las empresas del omnipresente negociante Carlos Slim, causó el primer desplome del sexenio en un tramo de la (mal) llamada Línea dorada del Metro de la capital nacional. También por falta de mantenimiento, las alarmas sísmicas de diversos puntos de la geografía urbana no sonaron la madrugada del viernes más cercano. ¿Cuál de los dos adjetivos la describirían mejor, estimado lector? * * * Una de las aspirantes por el PRI a la candidatura de la alianza Va por México a la gubernatura mexiquense es Alejandra Del Moral Vélez, quien a preguntas de los medios recién ha dicho que ella respeta los tiempos, que el gobernador de la entidad, Alfreditito Del Mazo, no cederá ante Morena, y que el Estado de México no está entregado y afirma que el priismo local es el más organizado del país, que trabaja arduamente en unidad con su militancia y sus estructuras. “Los morenistas nos son invencibles”, ratifica. * * * Y por hoy es todo. Le agradezco su compañía en la lectura de estas líneas y, como siempre, deseo que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

