AMLO: criminales y la derecha hicieron propaganda sobre actos violentos en estados

“Buscan vender una supuesta ingobernabilidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no tiene duda” de que hubo propaganda por parte de grupos criminales y de sus opositores conservadores de la quema de comercios y vehículos el pasado fin de semana, en varias ciudades del bajío y del norte del país.

Al defender su estrategia anticrimen, que privilegia la atención de las carencias en los hogares, como el alimento y educación, el mandatario federal afirmó que las fuerzas federales realizan su trabajo de contener el avance de los grupos delictivos al tiempo que realizan detenciones de importantes capos.

“Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía que no se puede hablar que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda, tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda”, afirmó este martes el mandatario en su mañanera.

“Nada más es cosa de ver los medios, para darnos cuenta. Y las redes. Aparezco en un meme, comiendo tamales de chipilín y detrás de mí un incendio, fuego. Muchos mensajes de ese tipo y en el extranjero, pero lo importante, ayer hablábamos que la gente estaba muy consciente y ya no se deja manipular”, señaló.

AMLO acusa politización del caso de mineros atrapados en Coahuila

Sobre la tragedia minera, el presidente López Obrador declinó hablar sobre la posible responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal comprador de carbón en Coahuila, en el accidente de la mina El Pinabete donde permanecen 10 trabajadores atrapados y aseguró que “ya andan zopiloteando” y traficando con el dolor de los familiares.

Ante los cuestionamientos sobre la responsabilidad de la CFE en las condiciones de los trabajadores de la región carbonífera, así como de la Secretaría del Trabajo por no realizar las inspecciones, ello de acuerdo a la organización Familia Pasta de Conchos, el presidente respondió responsabilizando a los anteriores gobiernos de la entrega de concesiones mineras.

“Ya andan zopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila”, indicó y acusó la falta de escrúpulos morales, “ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política, fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC” y apoyados por los medios culparon a quienes les convenía para imponer un gobernador”.

El presidente López Obrador reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza una investigación para evitar que ocurran estos accidentes lamentables y subrayó que los más importante que realiza su gobierno es el no permitir que se sigan entregando concesiones.

Expuso que los gobiernos neoliberales concesionaron 120 millones de hectáreas para la minería y la Secretaría del Trabajo “la manejaban los mineros, pero las empresas mineras, no los trabajadores, a esos extremos se llegó, por eso estos lamentables accidentes”.

López Obrador responsabilizó a “los cacicazgos políticos” y recordó que él informó que el dueño de la principal planta minera de esa región qué tiene “no sé si 10 o 20 aviones de lujos de lujo y se los prestaba al gobernador de Coahuila, había un contubernio y no dudo que lo siga habiendo”.

Aseguró que esos mismos cacicazgos se han opuesto a que los trabajadores mineros se protejan y puedan sindicalizarse, “los amenazan, no pueden entrar los sindicatos nada más los autorizados por los que tienen control político y económico en la región”.