Chucho Rivas lanza “Quedé” como un meme hecho canción

A la vanguardia del lenguaje actual

En coautoría con Pepe Navarro, Pach Gutiérrez y Horacio Palencia

El egresado de 2La Academia 10 años” y que quedó en segundo lugar sigue consolidando su carrera artística

Arturo Arellano

Si algo han dejado las redes sociales es poder traducir un sentimiento, emoción, o situación en un meme, pues dentro del mundo digital es el nuevo lenguaje para llevar todo esto al humor y digerir mejor las cosas difíciles. Por ejemplo, cuando los jóvenes usan el término “Quedé” acompañado de la cara de un payaso, hacen referencia a que fueron humillados o quedaron el ridículo ante alguna situación.

Chucho Rivas llevó esto a su nuevo sencillo que, precisamente se llama “Quedé”, donde el artista engloba la decepción que deja una puñalada por la espalda.

El tema fue escrito por Chucho Rivas, Pepe Navarro, Pach Gutiérrez y Horacio Palencia; y fue precisamente el primero de ellos, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “es una canción para sacar el veneno que uno tiene guardadito. La expresión ‘Quedé’ es una sola palabra, pero dice muchas cosas, todo mundo sabe lo que significa, como algo muy duro que te acaba de pasar. La canción la hice con ese pensamiento, que en pocos minutos pudieras sacar todo ese coraje, esa vergüenza y tuve la ayuda de Horacio Palencia que es un icono de la música regional mexicana y a quien admiro desde muy pequeño, también de Pepe y Pach que son mis productores, es el team indicado para una canción”.

Añade que cuando terminas una relación, a veces no es de manera tóxica, “pero uno se queda con algo que nunca te atreves a decir o sacar, y esta canción se presta para ello. De hecho, la gente ha estado muy enganchada, con la canción pasada rompimos un récord que era llegar antes la primera semana a las 100 mil views y con esta ya se logró antes. Ahí te das cuenta de que a la gente le gusta, en Twitter, por ejemplo, entro y veo que la gente se identificó con la canción, se dicen representados, eso la neta me llena mucho, porque le pones mucho tiempo y amor a las canciones”.

En el video “interpreté a una especie de Joker para dar énfasis al emoticón de payasito, es algo literal viviendo ese estilo de la historia con Joaquín Phoenix en medio de una depresión con claroscuros y psicosis. Fue muy disfrutable hacerlo, me gustó verme tan loquito, quería acentuar lo que dice la letra de la canción”.

Adelanta que no solo en este tema, sino en lo que será su disco completo “quise reflejar más mi esencia, rescatar mis raíces, pues soy de Mazatlán, pero mi papá es rockero, mi mamá de baladas y mi hermana escucha música actual, entonces tengo influencia de todo eso, más lo que vas sumando de tus gustos propios y de las redes sociales. Siento que la música que hago es de esa que a mí me gustaría escuchar”.

LANZARÁ DISCO EN NOVIEMBRE PRÓXIMO

Sobre el avance de los latinos y particularmente de los músicos mexicanos en el mundo, se dice orgulloso, “es muy chingón lo que está pasando con los mexicanos, de hecho, es muy fregón lo que pasa con Santa Fe Klan, por ejemplo, que ha puesto una de sus canciones para una película de Marvel, la verdad se lo merece, es alguien con una creatividad espectacular, he compuesto con él y hace cosas en segundos. Es un ejemplo a seguir, de que las cosas se pueden lograr y de que las puertas se pueden abrir, igualmente Bad Bunny que está haciendo un personaje en una película con Brat Pitt, esas cosas son muy cool, te hacen pensar que las cosas no son imposibles, es cuestión de paciencia y de trabajar, de no quitar el dedo del renglón e ir abriendo puertas”.

En ese andar, nos adelanta que su disco va a salir en noviembre “la idea es sacar un par de sencillos antes, una de ellas viene con su video. Luego viene el disco con unos 14 temas, muy variados que se han escrito en diferentes épocas de mi vida, se va a notar ese crecimiento, ojalá la gente las reciba de la mejor manera. Creo que ya di con el sonido que quería, no estoy descubriendo el hilo negro, pero tengo mi esencia, tengo definidas mis melodías, las instrumentaciones, el tipo de beat, eso sí lo tengo”.

Sobre los conciertos dijo “espero tener pronto un show completo, porque ya estuvimos en el Tecate Emblema, hicimos visuales, una estrategia buena y divertida. Pero ojalá pronto se pueda un show en solitario, estar en vivo es lo que más amo. Soy medio introvertido abajo del escenario, más inseguro, pero una vez que subo, me lleno de la energía del público, de una adrenalina que me da mucha seguridad, cantamos, bailamos, toco la batería, siento que todo va a salir bien”.

Con las aspiraciones en el cielo y un gran trabajo día a día, Chucho define que “seguiré persiguiendo mis sueños, tengo las cosas más claras, quiero vivir experiencias con mi equipo de trabajo, son mi familia, ojalá pueda estar de gira todo el tiempo con ellos, conociendo lugares. Estaré lanzando mi disco próximamente sin colaboraciones para darnos a conocer y una vez que sepan quién soy, podamos buscar también eso porque no” concluyó.