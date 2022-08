“Alito” gana una en la Cámara baja, pero enfrenta juicio de desafuero

Miguel Ángel Rivera

Lo dicho, en ese pueblo no cabían los dos.

Esta expresión de las películas de vaqueros o del oeste se aplica a la Cámara de Diputados y de México y en concreto a dos precandidatos presidenciales que coincidieron en la Comisión de ese órgano legislativo.

Uno es el también presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y el otro es el subcoordinador de la bancada del PT, pero que trata de distinguirse como el principal defensor de la llamada Cuarta Transformación tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña.

Fernández Noroña, que se hizo conocido como dirigente de la organización defensora de los deudores de la banca, ha tratado de ser considerado un serio aspirante a la Presidencia de la República y para ello ha procurado distinguirse como persecutor de lo que en la llamada Cuarta Transformación se denomina “traidores a la patria”, es decir, a los legisladores que se oponen a las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese esfuerzo, Fernández Noroña tomó como uno de sus blancos favoritos al presidente del PRI y a la vez diputado federal, el ex gobernador de Campeche, el referido Alejandro Moreno Cárdenas, a quien los “morenos” y sus satélites quieren no sólo sacar de la Cámara, sino llevar a la cárcel.

Mientras se consigue el desafuero y el encarcelamiento de “Alito”, el petista con alma “morena” organizó una asonada para sacar al dirigente priista de la presidencia de la poderosa Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Como dimos cuenta en este espacio, Fernández Noroña y otros legisladores oficialistas que, en repetidas ocasiones desatendieron llamados de Moreno Cárdenas para despachar asuntos pendientes, convocaron a una sesión —a la cual no fue llamado ningún legislador de oposición— en la que “destituyeron” a Moreno Cárdenas.

La maniobra no funcionó porque las directivas de las comisiones legislativas las designa y las remueve la Junta de Coordinación Política (Jucopo), luego de acuerdos entre los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias.

Desde esa fallida asonada, Moreno Cárdenas respondió con un comunicado a la Jucopo, en la cual daba cuenta de que el petista disfrazado de “moreno” Fernández Noroña y otros diputados habían incurrido en cuatro faltas a sesiones, lo cual estatutariamente implica quedar fuera de la Comisión, en este caso de Gobernación.

Por eso, desde que se plantearon esos desacuerdos se dijo que uno de los dos, Moreno Cárdenas o Fernández Noroña, quedaría fuera de esa influyente comisión.

Ayer se informó que los diputados federales del PT, Gerardo Fernández Noroña, así como el “moreno” José Luis Elorza Flores e Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, del PVEM —todos de la llamada Cuarta Transformación— fueron dados de baja por acumular inasistencias a las reuniones convocadas a la Comisión de Gobernación.

Para que el escarmiento fuese más contundente, el encargado de anunciar las bajas fue el priista Moreno Cárdenas, quien se presentó como todavía presidente de este grupo de trabajo, o sea que no procedió o no aceptó su “destitución”.

Un aparente triunfo no deja a salvo a “Alito” de sus perseguidores

El dirigente nacional del PRI se puede considerar victorioso en el conflicto dentro de la Cámara de Diputados, pero eso no lo salva de todos los problemas que enfrenta.

Por ejemplo, está en pleno la persecución que ha desatado en su contra su sucesora en el gobierno de Campeche, la ex priista Layda Sansores San Román, quien tiene como alfil al fiscal general de ese estado, el también ex priista Renato Sales Heredia y no sólo pretende sacar a “Alito” de la Cámara de Diputados, sino que lo quiere llevar a la cárcel.

Las acusaciones contra Moreno Cárdenas incluyen muchas supuestas irregularidades durante su administración en Campeche, donde dejó de interino a Miguel Aysa González, quien tuvo tan buen comportamiento con la llamada Cuarta Transformación que recibió como premio ser embajador en la República Dominicana, promoción que la valió ser expulsado del PRI por la directiva que encabeza su paisano y antes promotor.

El hilo conductor para descubrir las supuestas irregularidades en las que incurrió “Alito”, que se condensan en presunto enriquecimiento ilícito, fueron unas grabaciones de pláticas del ahora dirigente nacional del tricolor, que la ahora gobernadora Layda Sansores se ha encargado de hacer públicas en programas radiofónicos difundidos en su estado.

Moreno Cárdenas consiguió un amparo para que se impida a la mandataria campechana difundir nuevas grabaciones, que son consideradas ilegales. Sin embargo, la hija del histórico dirigente priista Carlos Sansores Pérez ha anunciado que habrá nuevas revelaciones de las irregularidades en las que incurrió su antecesor.

Mientras tanto, el fiscal campechano, Sales Heredia ha continuado sus pesquisas, que incluyeron el escandaloso cateo de una casa de “Alito”, acción que inclusive descalificó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina del pasado 5 de junio, López Obrador dijo no estar de acuerdo con el procedimiento de la Fiscalía de Campeche, pues lo catalogó como algo “indigno”

Al comentar el cateo a un inmueble ubicado en Lomas del Castillo, perteneciente al líder del PRI, el primer mandatario aseguró que “no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”.

Al margen de estos comentarios, como resultado de su trabajo, Sales Heredia presentó ayer a la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia (juicio de desafuero) contra el líder del tricolor, al cual se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal campechano, reconocido por su conocimiento de los principios del Derecho, aclaró que los audios que ha presentado la gobernadora Layda Sansores no forman parte de las pruebas contra el priista.

Acompañado por otro legislador de Morena que se ha significado por su combate a los “traidores a la patria”, el actual presidente de la Cámara de Diputados y aspirante al gobierno de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, el fiscal campechano ofreció una conferencia de prensa en la que ratificó que la denuncia contra Moreno Cárdenas es por enriquecimiento ilícito.

“Los audios no forman parte de la carpeta de investigación; esta tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que se ostenta como dueño”, comentó Sales Heredia.

El dirigente nacional del PRI se ha declarado perseguido político por oponerse a las reformas constitucionales que impulsa el presidente López Obrador en materia energética, así como de la anunciada militarización de la Guardia Nacional.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, afirmó el presidente del PRI, al señalar que una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, manifestó “Alito” al comentar la solicitud para su desafuero como diputado federal. Dijo que lo han perseguido, espiado y amenazado, pero “las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es un rotundo NO”.

En respuesta a la solicitud de desafuero, el dirigente nacional del tricolor expresó que de Morena no espera justicia.

“Espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, declaró al hacer que se recordara una grabación que él mismo difundió, en la cual el ex gobernador de Chiapas, el ahora senador por el PVEM, Manuel Velasco Coello, le recomienda deponer su oposición a las reformas presidenciales.

Ayer, Moreno reiteró que no tiene nada que ocultar. “Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”.

También insistió en que, “como priista, como opositor y como mexicano, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre”.

