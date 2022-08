En política, nadie es una blanca paloma, pero en Morena son peores

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No se tardó en responder el bloque opositor de la Cámara baja sobre la solicitud de desafuero en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que hizo personalmente y por instrucciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que a su vez recibió línea de Palacio Nacional, el fiscal estatal, Renato Sales Heredia, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. “Si tocan a uno, nos tocan a todos, dijeron en conferencia de prensa los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano.

Por ahí también andaba el diputado panista Jorge Romero, porque pendiente está también el asunto que detonó el partido oficial en torno a los ilegales negocios inmobiliarios que panistas tenían en la ahora alcaldía de Benito Juárez, que desde hace muchos años se llenó de edificios y no hubo denuncia que pudiera revertir esa situación. Sin embargo, el “quid” del asunto es que los de Morena lo aprovechan con fines eminentemente electorales. Es bien sabido, por ejemplo, el juego que ha emprendido la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para arrebatarles alcaldías a la oposición.

Y no es que en esto de la política, todos sean unas blancas palomas, por supuesto que no, pero es evidente que, como se ha consignado en este espacio en anterior entrega, los distinguidos militantes de Morena, efectivamente, no son iguales, sino que resultaron peores.

Si se revisa un poco, a los del partido oficial no les ha importado violar abiertamente la ley y luego, en el discurso asegurar que son incorruptibles; que son como el mesías tropical. Con razón, Alito Moreno dijo aquello de que “de Morena no espero justicia, espero venganza”.

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, volvió a hablar del caso Alejandro Moreno y se deslindó a la voz de que el tema es de las autoridades de Campeche, sí, de la estrambótica gobernadora, “…nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política”.

Pues qué bueno que el de Tepetitán avise que en esta errada y llamada Cuarta Transformación no hay persecuciones políticas. Qué tal que sí. Esta situación es muy semejante a cuando López Obrador asegura que en su gestión, las masacres y la corrupción ya no existen y el país se convulsiona. Eso es sólo palabrería del partido oficial y de quien lo encabeza.

De cualquier manera, López Obrador insistió en que: “A mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”.

Ahora, lo que sigue, es un juego de vencidas en el que el subcoordinador morenista en la Cámara baja, Leonel Godoy, ha prometido que el juicio de procedencia en contra del dirigente del Revolucionario Institucional, va a ser expedito. ¿Será?

La coalición “Va por México, anunció además que pedirá la renuncia del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que en todo momento estuvo junto al fiscal Sales Heredia; de hecho, quien también es conocido como “Gutierritos”, hizo muy bien sus funciones de “patiño”, con eso de que al precio que sea quiere ser el candidato del Morena al gobierno de Veracruz, pues todo puede esperarse.

Municiones

*** No es que Jaime Bonilla Valdez le quiera enmendar la plana a López Obrador, su pleito es de tinte político y va directo y en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien ya trae “entre ceja y ceja desde hace un buen rato”. Presumió el senador que durante su breve gestión, nunca se presentó una violencia como la que recientemente tiene en grave riesgo a Baja California. Lo que sí es cierto, es que la gobernadora no ha tenido la capacidad de controlar esta situación; está igual que la mandataria estatal de Colima, Indira Vizcaíno, a la que también el estado se le salió de las manos en cuanto al azote de la inseguridad, así que lo que tanto han presumido morenistas como por ejemplo, el mismísimo dirigente nacional, Mario Martín Delgado, en el sentido de que sólo los gobernadores emanados del partido oficial son los buenos, pues nada de eso; también han demostrado ser unos incompetentes. Ahora ya con fuero, el ex gobernador Bonilla específicamente señaló: Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político de conocimiento de lo que estaba pasando, es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hubieran sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, en mando de quién estamos”. Bueno, hay que reconocer que sí le dio su “rasponcito” a esta errada y llamada Cuarta Transformación. ¡Qué tal!

*** “Ante las cifras históricas de violencia en México y la falta de medidas emergentes para combatirla, el presidente Andrés Manuel López Obrador será severamente juzgado por la historia”. Esto lo aseveró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, que además, expuso que las cifras oficiales revelan que el país va para atrás en materia de seguridad, pues estamos viviendo el sexenio más violento de la historia reciente de México. “A pesar de esto, el gobierno federal insiste en decir que va muy bien, cuando todos sabemos que vamos muy mal, que el tema está fuera de control y que si no se toman medidas emergentes lo vamos a lamentar todavía más”.

*** Por cierto, los legisladores de la fracción parlamentaria naranja, llevarán a cabo en Monterrey los próximos 26 y 27 de agosto su reunión plenaria y el anfitrión e invitado especial será el gobernador de Nuevo León, Samuel García. También está contemplada la asistencia del presidente municipal de la capital neoleonesa, Luis Donado Colosio Riojas que, según se sabe, aspira a convertirse en senador. Y uno de los temas centrales que tratarán los legisladores de MC, será la situación de inseguridad que priva en México y se harán planteamientos para corregir de manera inmediata esta problemática. De hecho, en todas las plenarias de todos los partidos que realizarán sus respectivas plenarias, ese será el punto central. Claro que los morenistas sólo se darán a la tarea de repetir lo que dice su jefe de que todo está bien y el clima de violencia se debe a una “campaña negra”. Ahí está como prueba que en conferencia de prensa, la senadora morenista Martha Guerrero, declaró “que a pesar del clima de violencia que se vive en el país, heredado por las administraciones anteriores, las políticas públicas en materia de seguridad del presidente de la República han tenido resultados”.

