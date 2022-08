Injusticia con mineros

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que uno de los empresarios que domina la región carbonífera de Coahuila es propietario de cuando menos una veintena de aviones y helicópteros que presta o prestaba a gobernadores y, desde luego, obtenía u obtiene favores políticos para evadir su responsabilidad con los trabajadores.

Recordó el caso de Pasta de Conchos donde quedaron atrapados y abandonados los trabajadores luego de colapsar la mina y no se castigó a los culpables, de tal manera que persisten los cacicazgos y el tráfico de influencias para violar la Ley en detrimento de modestos trabajadores de la región que no tienen otra alternativa más que las minas.

Y si esos son los casos más visibles en el rubro, sin duda que hay otros sectores afectados por el tráfico de influencias e impunidad con la que se mueven los empresarios inmorales y líderes sindicales que amasan grandes fortunas a costa de la miseria de los trabajadores, pero como en el pasado, también en el presente existen porque es difícil erradicar esa práctica.

Habría que revisar los beneficios que obtienen desde los funcionarios federales encargados de otorgar las concesiones y vigilar las relaciones laborales, hasta en el terreno donde están asentados; porque es difícil ignorar que, junto a El Pinabete, había otra mina abandonada e inundada. No es posible que se ignorara tal criminal omisión.

TURBULENCIAS

En busca de personal especializado

Dos semanas después de ocurrida la desgracia, ahora se recurrirá a expertos de EU y Alemania para que den su opinión respecto a los trabajos de rescate de los desafortunados mineros, toda vez que nuestros expertos no le han encontrado la cuadratura al círculo y las medidas adoptadas, con expertos de instituciones públicas y privadas, no han dado resultados. Más allá de enfrentamientos políticos, ideológicos o electorales, habrá que rescatar a los mineros atrapados y elaborar nuevas estrategias laborales, de prevención y de auxilio en estos casos, ante la indolencia empresarial… El subsecretario Hugo López-Gatell, en concordancia con la línea gubernamental, se lanzó en contra de los médicos que atienden en consultorios adjuntos a las farmacias cuando son el último recurso para personas de escasos recursos, que ni tienen acceso al sector salud ni al privado. Desde luego que con las mínimas cuotas que cobran los galenos nadie puede asegurar que les curarán de enfermedades graves, sino son simplemente para malestares pasajeros. El afán político de López-Gatell en su propósito de quedar bien con el que manda arremetió injustamente contra ese sector de la medicina… La alianza Va por México salió en defensa del ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ante los ataques sistemáticos de la gobernadora Layda Sansores. El fiscal Renato Sales concurrió a San Lázaro para entregar de manera presencial al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, la demanda de desafuero del ahora líder nacional priista, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. A “Alito” lo han dejado sólo los morenistas: no concurrieron a una sesión a la que convocó como presidente de la Comisión de Gobernación y hubo que suspenderse por falta de quórum; ahora los líderes del PAN, Marko Cortés, y Jesús Zambrano, del PRD, salen en su defensa por encima de las acusaciones que hay en su contra… Y en Oaxaca, pese a las múltiples denuncias y testimonios de incapacidad y omisión, frivolidad e irresponsabilidad, se mantiene en el cargo al fiscal Arturo Peimbert, quien no ha hecho nada en beneficio de la sociedad, sólo utilizar el presupuesto para otros fines y pasearse en lujosa motocicleta por la ciudad. Incluso ha desdeñado los llamados del Congreso local a explicar su ofensiva conducta. Total impunidad para el fiscal.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista