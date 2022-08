Incoherencias de AMLO

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Se burla de otros y a él le duelen

Sólo tres ejemplos muy claros

En el diccionario la definición de burla indica que es la acción o palabra con que se trata a una persona o cosa como digna de risa. No es algo positivo o beneficioso, por lo contrario, es una forma de agredir, de lesionar la autoestima del burlado. Recordemos las de AMLO y las mentiras:

“Hay que quitar al secretario de Hacienda, no sirve para nada. Es más, no sabe ni comer porque toma mucha Coca-Cola, jugos Del Valle, puras aguas puercas; come sabritas, gansitos, pura comida chatarra”, dijo López Obrador. Fue en 2009, pero el Presidente tiene mala memoria.

En junio pasado, circularon fotografías de su hijo menor, pasado de peso, aunque hay que notar que con la nueva tecnología pueden realizarse toda clase de subterfugios.

Ante el despliegue en las redes sociales, el mandatario reventó muy airado y ofendido, en defensa de su hijo, reprendió a los autores enconado como todo progenitor, más en este caso, que se trata de un adolescente:

“Ayer mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben, por la adolescencia. Y con saña lo atacan. Esa es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”. La verdad, las mafias de hoy ya no respetan ni a la religión.

En su tercera candidatura presidencial subrayó las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares en el combate al narcotráfico y en no pocas ocasiones arremetió contra los uniformados de Sedena. Lo secundaron Alejandro Encinas, Mario Delgado, Citlali Hernández y Manuel Bartlett.

Incluso, tuvo respuesta en el mismo tenor. El general brigadier general Beltrán Benítez en insólita conferencia de prensa rechazó “enfática y contundentemente” las acusaciones en contra de la Sedena, vertidas por “actores de la sociedad”. “Se han mencionado responsabilidades sin la más mínima evidencia”. Mantenemos nuestra convicción de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Conferencia de prensa matutina”. Miércoles 15 de diciembre de 2021.

A mediados de este mes se dio a conocer que, en los tres años y medio de su gestión, ha mentido en las mañaneras 76 mil 544 veces; frases engañosas o imposibles de comprobar. Un periodo de desgaste que ha aumentado la violencia de su discurso.

La mentira, a largo plazo, una de las consecuencias más importantes es la desconfianza que genera en nosotros la persona que nos ha engañado. Debe pasar mucho tiempo y mostrar actos de verdadero cambio para que podamos volver a confiar. Al presidente le falta muy poco y nada sugiere que le interese.

La primera vez que me ENGAÑES la culpa será tuya, la segunda será mía. Proverbio chino; Quien quiere mentir, engaña, y el que quiere engañar, miente, escritor español Mateo Alemán; y El ENGAÑO hiere, destroza, rompe y desgarra. No es una buena decisión, ni un buen cómplice. Eduardo Alighieri, escritor colombiano. Una tarea para todos.

rrrart2000@hotmail.com