A tres décadas de distancia, “El rock es invencible”: La Lupita

Preparan fiesta en el Metropólitan

Este 27 de agosto ofrecerá grandes sorpresas para todos sus fanáticos

Isabel Violeta

Héctor Quijada y Lino Nava son los protagonistas de una historia llamada La Lupita, misma con la que están cumpliendo 30 años, por lo que se van a dar el lujo de celebrar el 27 de agosto en el Teatro Metropólitan, hasta donde les acompañarán grandes amigos como Dr. Shenka y otros que no quisieron revelar.

En conferencia, Héctor declaró “estamos muy contentos de regresar a este lugar que es como nuestra casa. Se dice fácil, pero la verdad es que está bien cabrón, por eso es una celebración de la vida, de la única que tenemos y además, presentamos nuestro nuevo disco ‘Tormenta’ que hicimos en la pandemia”.

A esto Lino completó “la verdad crear un disco en estas circunstancias que no esperabas ha sido difícil, pero muy sólido, porque creemos que el rock es invencible, es un sonido, un género que atravesó la música disco, el pop, y no sé que tanto más, es más poderoso el rock que el Covid y aquí estamos. Tenemos ganas de vivir, visitar países, La Lupita sigue siendo una chamacona”.

En el Teatro Metropólitan, Héctor adelantó que “tocaremos ‘Tormenta’ y además estaremos haciendo una revisión de las canciones de nuestra historia, porque a la gente le gustan muchas canciones que luego no están en la lista, pero ahora las vamos a tomar en cuenta, porque su opinión es importante, por eso lo estamos ajustando, nuestras ideas con las de nuestro público, vamos a darnos gusto”.

Lino no descartó la presencia de invitados “va a venir Dr. Shenka, Panteón Rococo, están puestísimos, pero lo hacemos más por cariño, no por mercadotecnia, por eso no podemos decir a los demás invitados, son una sorpresa, es de corazón, de cuates, aunque no grabaremos en esta ocasión el concierto, queremos tener un Dvd, pero creemos que es algo que hay que planear bien”.

Sobre sus 30 años “nos hemos adaptado en cambios como personas y en la música, aprovechando los elementos que tenemos al alcance, no obstante, también las cosas que nos pasan nos influencian, para nosotros sería impactante dejar de evolucionar musicalmente, por eso crecemos, maduramos y seguimos siendo nosotros”.

Lino afirma que no importa si se salió alguien de la banda, “lo que importa es el público, vienen familias enteras, de hecho ver a un niño cantando ‘Maldito amor’ es maravilloso , creemos que el rock tiene una especie de maldición o bendición , entonces la música no escoge edades, si alguno creció escuchando We Will Rock You de Queen lo escucharán por siempre y además buscaran otras bandas en este sonido. Entonces somos consientes de que personas de 12 a 25 años nos siguen y escuchan, eso nos dice mucho del valor del rock en muestro país”.

Y Héctor afirmó que “Cuando sale Rosa Adame, decidimos que no incluiríamos a otra mujer, porque no se daría esa conexión que teníamos ambos con nadie más, las canciones que cantaba ella decidimos no cambiarlas, no masculinizarlas, yo tenía que ser el vehículo para no dejar esa parte femenina y la adopté, fue como yo lo resolví”.

Lino, en otro sentido, se dijo agradecido por seguir haciendo música después de haber vencido al cáncer “cuando salí de mi tratamiento del cáncer escribí Tormenta con Héctor, cada que pones música sea el género que sea, cambia tu energía, tu perspectiva y es maravilloso, es un medicamento maravilloso, puede ser cursi, pero la verdad esto me tiene aquí”,

Finalmente invitaron a todos sus fans a ser parte de esta celebración el próximo 27 de agosto en el Teatro Metropólitan, mientras que su disco “Tormenta” está disponible en todas las plataformas digitales.