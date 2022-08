AMLO sin “verdad histórica” en caso de los 43 de Ayotzinapa, sólo conjeturas: Encinas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de 4 años de traer y llevar por medios y mañaneras el expediente de los 43 de Ayotzinapa, ayer, Alejandro Encinas dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lo más que ha podido llegar es casi a las mismas conclusiones que Jesús Murillo Karam, titular de la PGR de Enrique Peña Nieto:

Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida el 26 y 27 septiembre de 2014, fue cometido por el grupo de Guerreros Unidos con ayuda de diversos agentes del Estado, por lo cual se considera que fue un crimen de Estado.

Otra conclusión es la de que todas las evidencias indican que fueron asesinados.

Sin ofrecer prueba alguna, aseguró además que los 43 nunca estuvieron en el basurero de Cocula.

Que el soldado Julio César López Patolzin, del 27 Batallón, era un infiltrado del Ejército quien informaba de todos los movimientos de los normalistas a sus superiores, y que su último reporte fue a las 09:00 horas del 26 de septiembre del 2014 lo cual presupone que toda la cadena de mando superior pudo haber intervenido y salvar los 43, pero no lo hizo y por ello ahora se presupone hubo negligencia y complicidad criminal.

De todos los ejecutados, se mantiene sólo la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos.

Y no hay indicio alguno de que ninguno de los estudiantes se encuentran con vida.

Por el contrario, todos los testimonios evidencias acreditan que los estudiantes fueron alternamente ultimados y desaparecidos.

Por todo lo anterior, y como en este gobierno no se cierra ninguna investigación, el caso de los 43 de Ayotzinapa seguirá abierto, afirmó Encinas.

O sea, lo mismo que Murillo Karam y Peña Nieto.

Tomás Zerón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio pasado, y que se encuentra en Israel, no se dejó convencer por Encinas de que se convirtiera en testigo protegido y se negó a colaborar con este régimen, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Total, puro rollo.

Monreal sacó el capote

Enfrentado a un grupo de reporteros que lo interrogaban sobre las declaraciones del senador Jaime Bonilla, quien desde la tribuna calificó a su sucesora en la gubernatura de Baja California, la también morenista Marina del Pilar Ávila de encabezar un “narcogobierno”, Ricardo Monreal sacó su capote de torero para evitar enredarse más en este tema.

Javier Bonilla es un hombre prudente, pero ha vivido agravios que quizá lo llevaron a estas declaraciones, advirtió de entrada el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.

“Voy a hablar con él”, agregó, sin dar oportunidad a profundizar en la denuncia.

El capote de torero le funcionó además para responder a otra interrogante que implicaba el uso de una tómbola para de ahí sacar al próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado y ya no por voto, como lo propuso el ex jefe de delegados federales, Gabriel García.

En este punto, Monreal recordó que conversó con José Narro y Alejandro Armenta, los dos aspirantes a ocupar ese cargo, quienes le indicaron que ellos prefieren competir en una elección interna dentro del grupo parlamentario y no por sorteo.

Respecto del rumor de que había presentado su renuncia a la Jucopo, sonriente reviró:

“Es una volada, es un borrego, borrego volador.

“No, hombre, no ha pasado en mi cabeza nunca eso, yo no sé quién lo filtra, pero quien se los filtró no le hagan caso, porque es inexacto. Nunca he presentado eso”.

En cuanto al señalamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar respecto de que el tema de la inseguridad en México es más importante que los desacuerdos en el T-MEC, Monreal indicó:

“Sin duda la seguridad es un tema pendiente.

“Nosotros en el Senado no vamos a renunciar a nuestra facultad constitucional establecida en el 76, como facultad exclusiva de revisar todos los planes de seguridad, incluyendo los de la Guardia Nacional. Vamos a ejercerlo con responsabilidad y obviamente es un tema pendiente, desde nuestro punto de vista, que no vamos a soslayarlo.

“Entonces, me parece que es un tema clave.

El otro tema es el de la legalización de la mariguana. Yo sí creo que debe de salir, vamos a hacer un esfuerzo porque el próximo periodo salga la iniciativa aprobada. Tenemos ahí un atorón, que espero resolverlo en coordinación con los grupos parlamentarios”.

Total, que ayer anduvo a puro capotazo para no enredarse en ninguna disputa indeseada.

