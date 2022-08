Murillo Karam fue quien se inculpó en el caso Ayotzinapa: Andrés Manuel López Obrador

“No se persigue a EPN ni a Cienfuegos”

Al ser cuestionado sobre García Harfuch, respondió que el ser nombrado no responsabiliza a nadie

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera que, independientemente de la detención del ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, éste se inculpó en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Además, afirmó que no se persigue al ex presidente Enrique Peña Nieto ni a al General Salvador Cienfuegos por este caso.

Destacó que el ex procurador fue quien asumió la responsabilidad de investigar la desaparición de los 43 normalistas; FGR afirmó que cabezas de investigación sólo buscaron engañar a la población

Desde Palacio Nacional, el mandatario destacó la responsabilidad del ex funcionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto para construir la “verdad histórica”.

“En el caso de Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo con el informe y la investigación de la Fiscalía General de la República”, expresó.

Por lo anterior, López Obrador mostró un video de la reunión del fiscal, Alejandro Gertz Manero, con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

En la grabación, el fiscal explica cómo Murillo Karam asume la responsabilidad de la creación del grupo de investigación del caso.

“El procurador General de la República, Jesús ‘M’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, quienes seremos los responsables directos de esta investigación’”, citó Gertz Manero a Murillo Karam el pasado 18 de agosto.

De acuerdo con la investigación de la FGR, se ha demostrado, con pruebas judicializadas, que el objetivo de dar legitimidad a la “verdad histórica” para “engañar a la población”, encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de las “autoridades federales y de Guerrero coludidas” al adjudicar “la brutalidad sucedida” sólo a policías municipales.

Además, Gertz Manero sostuvo que los responsables de la investigación cometieron abusos, torturas y presiones para obtener confesiones de policías municipales, “adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores buscaban eludir para después inventar la supuesta verdad histórica”.

“Existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el fiscal es citar lo que dijo el procurador: ‘nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor a Tomás Zerón.

Son los dos (Murillo Karam y Zerón) que asumen la responsabilidad, de acuerdo con el fiscal, toda la información sobre esto correspondió investigarla a una comisión que se creó y se tienen todas las pruebas”, comentó López Obrador tras exhibir el video del fiscal.

El presidente además resaltó que el informe y sus anexos elaborados por la Comisión de la Verdad y entregados a la FGR, la cual ya ha procedido al solicitar órdenes de aprehensión al Poder Judicial.

Indicó que serán los jueces los que van a impartir justicia y decidirán también si hay más implicados de los mencionados en el informe por su presunta participación directa.

“Si la FGR o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, dijo.

“Informe de Ayotzinapa no solicita que se

investigue a Peña Nieto o a Cienfuegos”

El jefe del Ejecutivo federal aclaró que el informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa la semana pasada no solicita que se investigue al ex presidente Enrique Peña Nieto o a su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

“Hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así. (…) Por eso la instrucción fue vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad”, agregó.

“Van a salir muchos nombres en investigación,

pero no significa que hayan participado”

El mandatario señaló que van a salir muchos nombres por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no significa que hayan participado en estos hechos.

Recordó que, por ejemplo, él tiene una foto con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero este tipo de encuentros no representan responsabilidad por el caso Ayotzinapa.

Al ser cuestionado sobre la posible participación de Omar García Harfuch, secretario de seguridad capitalino en los hechos, respondió que el ser nombrado no responsabiliza a nadie.

“Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa cuando fui candidato, creo que Peña también”.

Sin embargo, el mandatario dijo que lo importante es dar con los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

“Hay una tendencia a irnos sólo con la llamada verdad histórica. Pero antes de eso ya habían sucedido los hechos, ya habían cometido estos actos atroces”, puntualizó.

“Salida de Rosario Robles de prisión no significa que queda libre”

En el caso de la salida de la cárcel de Rosario Robles, el presidente López Obrador aseguró que esto no significa que queda libre, sino que la exfuncionaria solicitó al juez modificar la medida cautelar para enfrentar en prisión domiciliaria el proceso en su contra.

“Está en manos de jueces y sí coincido de que tardan mucho porque no hay sentencias, deben de acelerar aún más los procesos para que haya sentencias, en el caso de Rosario Robles ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió que continúe el proceso en su casa, no significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años”, expresó.

AMLO presentará denuncia contra ONU por no entregar vacunas anticovid

López Obrador también anunció que presentará una denuncia contra la ONU porque no ha entregado a México las vacunas anticovid a través del mecanismo Covax, para lo cual el gobierno federal adelantó los recursos.

“Nos deben 75 millones de dólares (…), ya es mucho, ya es el colmo. Imagínense darles dinero adelantado por las vacunas, ya creo que se va a cumplir una año y hemos estado buscando un acuerdo, siendo tolerantes porque se trata de un organismo internacional, pero no somos encubridores”, dijo.

Anuncia reforma completa al ISSSTE; “está en una situación deplorable”

En otro tema, el mandatario federal aseguró que se trabaja en una reforma para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que, actualmente está en “una situación deplorable”, además, insistió en que también hay avances para garantizar la atención médica para las personas sin seguridad social.

“Estamos trabajando en toda una reforma del ISSSTE, queremos dejar una buena atención a los trabajadores del Estado y el ISSSTE estaba en una situación deplorable, hay un equipo de trabajo para mejorar la situación en el ISSSTE por completo”, comentó.

Expertos de EU y Alemania entregan informes sobre rescate de mineros en Coahuila; esto dicen

El Presidente afirmó que se está avanzando para garantizar el derecho a la salud, donde se va a tener un sistema público de salud de primera orden “de los mejores del mundo para la población abierta, es decir, universal, para todos, estamos trabajando en eso”.

Además, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se va a seguir apoyando a los derechohabientes sin importar su condición económica para que tenga la posibilidad de curarse, de hacerse estudios, que se le entreguen los medicamentos de manera gratuita y tener un servicio de calidad.