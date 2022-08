Tailo Paz te pone a bailar “Suavecito” con su música

De Honduras para el mundo

Agradece respaldo de los mexicanos a su trabajo

Arturo Arellano

Tailo Paz afirma que él no buscó el sueño americano, sino que el sueño americano lo encontró a él. Y es que, recuerda que su infancia en Honduras la vivió conviviendo con su familia, admirando a su abuelo y trabajando al lado de su padre, con las canciones de Chayanne, Los Temerarios y Vicente Fernández.

Más tarde se enamoró de la música de Julio Iglesias, Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Luis Miguel, pero es precisamente la música de estos artistas la que marcó el soundrtack de su migración de forma ilegal a los Estados Unidos, donde logró consolidarse y formó una productora, para que luego una de sus canciones sonara en la radio, ya establecido de forma legal en aquel país.

Ahora, después de ese recorrido, Tailo nos presenta “Suavecito”, su trabajo más reciente del que nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “ya lo lanzamos y está en todas las plataformas, es un tema urbano, bailable, comercial y estoy contento con los resultados, porque la gente lo ha aceptado muy bien, he recibido videos de la gente bailando la canción en redes sociales, y ahora estamos en México”.

Añadió que “estamos promocionando el tema, pero ya desde antes me siento muy agradecido con el público mexicano, que desde las redes sociales me hacen saber su cariño, respaldan mi trabajo y se enganchan con lo que hago, lo cual me tiene muy contento. De hecho, ya estamos sobre una tercera visita a su país para finales de año, para hacer eventos y presentarnos en diferentes lugares. Van a poder disfrutar de muchas buenas letras, melodías, música, es un nuevo ritmo, un nuevo estilo con canciones urbanas, les va a gustar a quienes aman la música urbana, pero también a quienes apenas estén adentrándose en ella”.

Sobre su forma de abordar el género comentó “Creo que cada uno tiene su forma de crear, aunque sea música urbana, la mía tiene su sazón y eso lo pongo en mi menú, porque sabemos que Puerto Rico es la base del reggaetón, también Colombia y Chile ahora, hasta México, pero yo soy de honduras y estamos también en eso, mis padres me llevaron a Estados Unidos cuando tenía 12 años, entonces estoy más al estilo urbano, pero también pop suave, romántico, con una letra más limpia”.

Adelantó que lo que se viene son varios sencillos “pero si estoy conceptuando el tema de sacar un álbum como tal al final de año, si Dios lo permite, sería un disco muy interesante con composiciones mías y de otros artistas, serían temas de iconos de la música, que lo que hemos hecho es adaptar esos temas clásicos al ritmo de ahora, al estilo de Tailo Paz, sería muy variado”.

Lo cual le tiene muy emocionado después de dos años tan difíciles para el espectáculo “Una cosa que me quedó clara es que todos somos iguales, tengamos o no material tengamos fama o no, a todos nos afectó, es una lección que nos deja ver que hay que valorar la vida, los momentos, familiares y seres queridos, porque la vida se va muy rápido, es como vivir más el día a día”.

Y concluyó que pronto “se viene música a finales del próximo mes, ya están lisos todos los temas del año. El que viene es un clásico que nadie ha hecho en este estilo y género. Es un tema internacionalmente conocido, se lo saben hasta los mexicanos. Definitivamente pienso que mi raíz, Honduras no tiene un representante en este género, entonces quiero representar a mi país a nivel internacional y luego a Latinoamérica en el mundo a través de mi música”.