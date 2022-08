Creedence Clearwater Revival estrena su éxito “Fortunate Son”

De su grabación en vivo en el Royal Albert Hall

El legendario concierto de la banda en 1970 en Londres es editado por primera vez

Craft Recordings ha anunciado recientemente el próximo lanzamiento de la legendaria grabación perdida de Creedence Clearwater Revival de su concierto de 1970 en el Royal Albert Hall de Londres, que estará disponible por primera vez en múltiples formatos (detallados abajo) como Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. El álbum en vivo se lanzará el 16 de septiembre y ya está disponible para pre-pedido.

Antes del lanzamiento del álbum, CCR estrena la presentación completa en vivo de su gran éxito “Fortunate Son”. El sencillo de adelanto ya está disponible para transmitir o descargar, mientras que los fanáticos también pueden obtener un primer adelanto de las imágenes del concierto de esa noche, con el lanzamiento de un clip completo de la presentación de “Fortunate Son (en el Royal Albert Hall)”. El video captura a los compañeros de banda John Fogerty, Tom Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook totalmente absortos en la interpretación de alta energía de una de sus canciones más queridas, un tema que ha sido versionado por artistas como Pearl Jam, Rise Against, U2, Foo Fighters y más, además de ser reconocido por Rolling Stone como una de las “500 mejores canciones de todos los tiempos” y por Pitchfork como el número 17 en su lista de “Las 200 mejores canciones de la década de 1960”.

Creedence Clearwater Revival en el Royal Albert Hall estará disponible el 16 de septiembre en vinil, CD y casete de 180 gramos. Además, el álbum estará disponible en plataformas digitales, incluidos los formatos de audio inmersivo de alta resolución y Dolby ATMOS®. Una caja de edición Super Deluxe limitada seguirá más adelante en el año, más detalles a continuación.

Después de pasar aproximadamente 50 años almacenadas, las cintas multi-pista originales fueron meticulosamente restauradas y mezcladas por el equipo del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, ganadores del premio GRAMMY®, quienes han dirigido juntos innumerables proyectos aclamados, incluidas las ediciones del 50 aniversario de los Beatles, de Abbey Road y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, así como el audio para la película biográfica Rocketman de Elton John y la serie The Beatles: Get Back de Peter Jackson. El LP fue masterizado por el célebre ingeniero Miles Showell en Abbey Road Studios utilizando tecnología de media velocidad para una experiencia auditiva de la más alta calidad.

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall se lanzará al mismo tiempo que el largometraje documental del concierto, Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Dirigida por el dos veces ganador del premio GRAMMY® Bob Smeaton (The Beatles Anthology y Jimi Hendrix Band of Gypsies) y narrada por el actor ganador del Premio de la Academia® Jeff Bridges, la película lleva a los espectadores desde los primeros años de la banda juntos en El Cerrito, CA hasta su meteórico ascenso a la fama. Con una gran cantidad de material inédito, Travelin’ Band culmina con el concierto de la banda en el Royal Albert Hall —marcando el único material de archivo de concierto de la alineación original de CCR que se lanzará en su totalidad. La película se estrenará a nivel internacional el 16 de septiembre, estén atentos para conocer más detalles próximamente.

El 14 de noviembre, tanto el álbum como la película se presentarán en un Super Deluxe Edition Box Set, disponible exclusivamente a través de CraftRecordings.com. La colección de 2 LP/2 CD/1 Blu-ray incluye Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall en dos LP de vinil de 45 RPM y 180 gramos, así como en CD. Un segundo CD presenta música de la película, incluidas grabaciones formativas de las primeras encarnaciones de la banda (incluidos Tommy Fogerty y los Blue Velvets y los Golliwogs). Mientras que el Blu-ray ofrece la película completa Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall, además del álbum digital en alta resolución y audio inmersivo Dolby ATMOS. Limitado a 5000 copias en todo el mundo y disponible para pre-pedido ahora, cada paquete numerado individualmente se aloja en una caja de 12” x 12”, con detalles de lámina dorada en relieve, e incluye una reproducción del programa de la gira original de 1970, un poster de 17” x 24” y un folleto de 16 páginas, con un extracto del guion de la voz en off de Bridges, que ofrece antecedentes sobre el increíble camino de la banda hacia el concierto de Londres. Ver el tráiler de desempaquetado aquí.