No se investiga a Peña Nieto ni al general Salvador Cienfuegos en caso Ayotzinapa, asegura AMLO. “Invito que se conozca el informe, se habla de muchos personajes, pero en el informe se da a conocer quienes considera son responsables”, declaró López Obrador. Una pregunta:

¿Acaso el Presidente de México en cualquier gestión, sea del partido que sea, permite a subordinados actúen sin línea? Sin pretender defender a Murillo Karam, uno de los puntos bien conocidos es que ha sido un hombre institucional, como le llaman en política a la obediencia ciega.

El Presidente se basa en el video en que se escucha a Murillo Karam decir que se estaba preparando a un equipo de investigación y que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y él serán los responsables directos de la investigación sobre Ayotzinapa.

Es evidente que todo funcionario de ese nivel, primero consulta con el mandamás de sus acciones para obtener la luz verde, organizarlo y una vez listo, anunciarlo a los medios de comunicación o sencillamente arrancarlo.

De haber sido una acción por mutuo propio y que Peña no sabía nada, cometió la falta de omisión y permitió los desmanes de los que ahora se acusa al ex procurador general de la República, hoy Fiscalía General de la República, y ex gobernador de Hidalgo.

En el curso del juicio contra Murillo Karam observaremos el avance del mismo, sus abogados pertenecen al poderoso despacho de José Javier López García, abogado de Juan Collado, quien fue abogado de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, entre otros políticos.

También está el abogado Antonio López Ramírez, quien defiende a Raúl Beyruti, “El rey del outsourcing”, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mismo detenido ya adelantó una frase que pesa en todo juicio:

“Se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Jesús Murillo Karam frente al juez, después de la audiencia judicial que se llevó durante 12 horas; al escuchar que estaría en prisión a los 74 años de edad. Ya sabremos en el curso del juicio cómo se desarrollará y desde luego la culminación.

El Presidente ya adelantó exonerando con sus palabras a su antecesor y al general Salvador Cienfuegos, quien fue el titular de Sedena, en los días tormentosos en Iguala, hace ya casi ocho años.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en su informe indicó que el militar Julio César López Patolzin documentaba las acciones que realizaban los normalistas; sin embargo, también desapareció y sus mandos no hicieron ninguna acción para buscarlo y remató: “Se pudo haber salvado a estudiantes”.

Por lo anterior, Encinas dejó entrever entre líneas la falla del Ejército al señalar que los mandos castrenses nada hicieron por el elemento infiltrado y eso suena aquí y acullá como una acusación.

