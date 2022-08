Se acerca nuevo periodo de sesiones sin acuerdos para la reforma electoral

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque se supone que no habrá cambios, mucho tiempo y esfuerzo se ha dedicado a los foros en los que se discute una eventual reforma electoral.

Por un lado, el oficialismo, integrado básicamente por legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM, tiene como meta central fundamentar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tienen la instrucción insalvable de “no cambiarle ni una coma”.

Por el otro lado, el bloque opositor integrado en la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) que se presume no dejará pasar ningún cambio importante, en particular los intentos de la llamada Cuarta Transformación de modificar fundamentalmente, o de plano desaparecer, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para esto, se han organizado en la Cámara de Diputados sendos foros, uno llamado Parlamento Abierto, a cargo de Morena y sus rémoras, y el otro, por el bloque opositor. La fecha terminal se ha fijado para fines de la presente semana, pues los siguientes días se dedicarán a los preparativos para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que incluyen la elección del nuevo presidente de la Cámara, que corresponde al PAN, pero que algunos “duros” del oficialismo pretenden arrebatar. De no prosperar la asonada, el presidente de la Cámara será Santiago Creel Miranda, quien pretende aprovechar el cargo para consolidar sus aspiraciones de convertirse en candidato presidencial de Va por México.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que el jueves 25 y viernes 26 de agosto se llevará a cabo la Tercera Reunión Plenaria de las y los diputados federales integrantes de su bancada, en el recinto legislativo de San Lázaro.

Pasarela para las “corcholatas” del presidente López Obrador

A pesar de su compromiso de sacar adelante la reforma electoral proyectada por su líder y guía, el presidente López Obrador, la reunión preparatoria de los diputados de Morena tiene una fuerte carga de futurismo, pues el evento central de ese cónclave será la presentación de las “corcholatas”, de entre las cuales el primer mandatario elegirá a la que buscará reemplazarlo para el sexenio venidero.

Casi está de más repetir la lista de los precandidatos que, a pesar de todas los controles que trata de establecer el repudiado INE, están en plena precampaña: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El gran ausente será el también proclamado precandidato presidencial, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien a pesar de todos sus esfuerzos no ha sido incorporado por el jefe del Ejecutivo a la relación de potenciales candidatos de la coalición oficialista.

El coordinador de los diputados de Morena, Mier Velazco, informó que el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participará en la inauguración, donde se expondrá la agenda del Gobierno de México, que tiene como temas centrales el de Seguridad y la mencionada reforma electoral.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, considerada por muchos dentro y fuera de Morena la gran favorita, estará presente para ver temas de desarrollo regional y presupuesto. Nada menos que la forma como aplicar el presupuesto federal.

A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistirá para hablar de los avances del país en materia de política exterior.

Debido a que el conflictivo tema de seguridad será uno de los centrales en esa reunión, también fueron convocados la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, corporación que también estará entre los asuntos principales del venidero periodo ordinario de sesiones, pues también está pendiente la iniciativa presidencial —igualmente rechazada de inicio por la oposición— de convertirla plenamente en una dependencia militar, al traspasarla por completo de la Secretaría de Seguridad a la de la Defensa.

La iniciativa de militarizar la Guardia Nacional fue presentada por el coordinador Mier Velazco de la siguiente forma: “Para que se profundice la iniciativa relativa. Hay que recordar que esta propuesta busca que a todo el personal operativo se le dé certeza administrativa y se consolide como un instrumento para garantizar la seguridad”, dijo Ignacio Mier.

En otra área donde ha cojeado la llamada Cuarta Transformación es el de la fallida promesa de tener un sistema nacional de salud “como el de Dinamarca”, pues por el contrario se padecen servicios deficientes y, sobre todo, escasez de medicamentos, destacadamente los demandados por niños que padecen cáncer.

Para ello, fue convocado el director del IMSS, Zoé Robledo, quien abordará el tema de la consolidación del IMSS-Bienestar, al que se pretende convertir en reemplazo del desaparecido Seguro Popular, vacío que no ha podido llenar la llamada Cuarta Transformación.

También estará en el cónclave “moreno” el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para el tema de presupuesto.

Todos quieren cambiar el sistema electoral, pero no se ponen de acuerdo

Para ser un tema en el que presumiblemente no habrá acuerdos y, por lo tanto, tampoco cambios, son muchos los interesados en proponer cambios y convertirse en otros Jesús Reyes Heroles, el desaparecido ideólogo del PRI que prohijó la primera gran reforma en los años 70 del siglo pasado.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (un priista ahora de Morena), comentó que hay cerca de 50 iniciativas entre las dos legislaturas del actual sexenio, de las cuales 25 son de reforma constitucional.

Robledo Ruiz anticipó que “algo saldrá del parlamento; creo que va a confluir el consenso”.

Contra el optimismo del ahora “moreno”, especialistas en el tema electoral manifestaron que la reforma propuesta por el presidente López Obrador “no es pertinente” ni indispensable en este momento, sobre todo porque puede significar un retroceso en algunos de los logros que se han tenido en la materia en los últimos 40 años.

De acuerdo con nota informativa de La Jornada, estos comentarios se escucharon durante un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, otro foro sobre la materia que supuestamente está en vías de quedar en el limbo legislativo.

En ese foro universitario, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien en diversas ocasiones ha descalificado la iniciativa presidencial, reafirmó que no hay una necesidad real de llevar a cabo ninguna reforma.

Acerca del casi seguro fracaso de los intentos por modificar el sistema electoral, Córdova señaló que, en caso de que efectivamente no ocurra una nueva reforma, “no nos va a pasar nada, porque ya hay un sistema electoral que funciona” y que garantiza los derechos políticos de los ciudadanos.

El repudiado por el oficialismo, el presidente del INE comentó que es preferible que la reforma propuesta por el Ejecutivo no se lleve a cabo si no cumple con diversas condiciones, entre ellas generar consensos amplios entre las diversas fuerzas políticas, que realmente sirva para mejorar el sistema de elecciones y que sea producto de “diagnósticos adecuados, no de caprichos, rencores, filias o fobias”.

Además, destacó que la iniciativa de reforma de López Obrador tiene una serie de características “inéditas”, como por ejemplo que es la primera “presentada desde el poder”, y no desde la oposición, así como proponer la desaparición de los organismos electorales locales y que los consejeros del INE sean nombrados en votaciones abiertas a todos los ciudadanos.

Respecto de este último punto, la eventual elección de los consejeros electorales, en otro foro, donde el moderador fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, advirtió del riesgo de este procedimiento, porque sólo podrían participar aspirantes adinerados que puedan costear sus campañas, además de que se corre el riesgo de financiamientos ilegales.

riparcangel@hotmail.com