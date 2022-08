Es política

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin lugar a dudas, los movimientos en los casos Rosario Robles y Jesús Murillo Karam tienen el fondo totalmente político y como tal se ha manejado en momentos claves para sembrar mensajes en la opinión pública ante las próximas elecciones, el año que entra.

Es más que claro que la 4T está decidida a acabar con el PRI y todo lo que quede de él, a pesar que fue donde aprendieron, se desarrollaron y empezaron su a carrera política.

La detención del Procurador General de la Republica del gobierno anterior es sin duda abrir la puerta al enfrentamiento con el priismo, o más bien declararlo, porque la embestida de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra su paisano Alejandro Moreno parecía que era personal, pero con la detención de Murillo creo que ya se oficializó.

De inmediato el priismo reaccionó. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que la detención del ex procurador J Murillo Karam es parte de la persecución política contra quienes buscaron resolver y procurar justicia en el caso Ayotzinapa y acusó al gobierno federal de usarlo como golpe mediático para distraer a la opinión pública de sus malos resultados.

Sin duda, es de suma importancia que la investigación del caso Ayotzinapa concluya y bien. Murillo Karam como procurador general de la república fue el responsable de investigar e informar sobre el caso, a lo que llamaron la “verdad histórica”.

Los cargos por los que fue detenido el señor Murillo Karam de dar a conocer datos y testimonios obtenidos bajo tortura de indiciados que no fueron puestos a disposición del ministerio público. La investigación seguirá y próximamente él tendrá su audiencia con el juez del caso y se aclarará, pero la embestida política al priismo es innegable. Por lo pronto, como lo dijo Murillo al momento de ser detenido, es política.

Otro compañero asesinado

Fredid Román fue asesinado en Chilpancingo y se suma a la estadística de asesinatos a compañeros en este gobierno, pero no hay respuestas y mucho menos acciones para pararlo.

El lunes por la tarde, Fredid Román, director y editor del medio “La Realidad”, que se suma a los 15 periodistas asesinados en lo que va del año. Periodistas de Guerrero y el país protestan. Las condolencias desde palacio nacional, quien se refirió al caso como “lamentable”. La embajada de Reino Unido condena los crímenes. Se acumulan llamados internacionales para proteger a periodistas.

Piloto de nuevo plan de estudios, en 960 escuelas

La prueba piloto del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria iniciará el mes de octubre en 960 escuelas públicas de todo el país, 30 planteles educativos por estado. El próximo lunes los maestros conocerán las características y principios del nuevo plan de educación básica para el ciclo 2022-2023 y al parecer los grados escolares continuarán y las fases serán solo para la organización es únicamente para efectos pedagógicos. Son ganas de complicarles la vida, tanto a los maestros principalmente, como a los alumnos y padres de familia.

Delfina Gómez informó que en este ciclo lectivo inicia el proceso para que las comunidades de enseñanza se familiaricen con el nuevo plan de estudio. La titular de la SEP, bueno no sabemos sí todavía trabaja ahí, manifestó que a partir del próximo lunes 29 de agosto conocerán los maestros las características y principios fundamentales del nuevo plan y se reasignará la práctica profesional docente. Se tendrá la oportunidad de conocerlo analizarlo y de esta manera emitir sus opiniones, críticas, sugerencias y propuestas. Esto es valioso, pero porque no se hizo antes, con tiempo y no a una semana de inciar el nuevo periodo de clases. Esto da la impresión de ser un parche, no un programa pensado y diseñado con toda dedicación y profesionalismo.

La salud

La desaparición del Seguro Popular durante este sexenio y la menor asignación de recursos federales ha provocado que la población de menores ingresos desembolse alrededor del 40.5% adicional para el gasto en salud. El gobierno no ha podido reponer el desastre que hizo del sistema de salud del país, y ahora arremete contra los consultorios médicos de farmacia, que es lo único que se tiene a la mano para atender a la población. El colmo y Alcocer sigue ahí, como florero.

Morena tiene fiesta

El partido de la 4T tiene fiesta y una fracción de personajes importantes, con peso ideológico en el primer círculo, cuestionaron a Mario Delgado, el líder nacional, y le piden su renuncia. Un grupo encabezado por John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval y Alejandro Solalinde pidieron la realización de la segunda reunión nacional para exigir las renuncias de Delgado Carrillo, y de la secretaria general Citlalli Hernández.

Ricardo Monreal, lo reiteró hace unos días, asegura que el partido Morena está a punto de crisis profunda, luego de su proceso de elección de consejeros y evidenció el acarreo, clientelismo, compra de votos, El legislador líder de la fracción morenista en el senado, ha insistido que debe haber piso parejo en los procesos internos.

Yo creo estimado lector, que Morena está en profunda crisis. Delgado dice que el partido no es un club de amigos. Eso dice, aunque eso parece. Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de Estado en el gabinete inicial de AMLO declaró que el partido está secuestrado y es rehén por una camarilla de vividores de la política y simuladores. Así las cosas, hasta pronto, use cubrebocas.

hmares21@gmail.com