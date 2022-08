Celebrarán el VII Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Con más de 80 artistas de 15 países

Del viernes 26 al domingo 28 de agosto con Rodrigo de la Cadena como anfitrión

Participarán Los Dandys, Los Tecolines, Carlos Cuevas, Alejandra Ávalos, Olga Guillot, Edgar Oceransky, Manuel José y Danny Frank, entre otros

Arturo Arellano

La Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer que se llevará a cabo el VII Festival Mundial del Bolero, con la participación de más de 80 artistas originarios de 15 países diferentes, quienes ofrecerán lo mejor de sus repertorios entre el viernes 26 y el domingo 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

El anfitrión de este magno evento es el representante joven más importante del bolero en la actualidad, el maestro Rodrigo de la Cadena, quien además se encargó de la curaduría del festival y quien, en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Son tres días de fiesta internacional, dedicado al romanticismo a través de las expresiones más diversas, desde el trío, pasando por ensambles vocales, orquestas y también los niños, porque participan los jóvenes y los niños en su visión del bolero”.

Destaca que logró un cartel muy diverso “tenemos gran variedad de expresiones interpretativas a partir de que la convocatoria se hace cada año. El día 26 será un homenaje a ‘Los Panchos’ y a Gaby Vargas, también a las Hermanas Núñez, participan más de 20 artistas por día o 30”. En este caso se tiene contemplada la participación de Los Dandys, Los Tecolines, Los Santos, Dinastía Correa, Los Bribones, Los Astros, Los 4 Armónicos (Yucatán), Filin Trío de Colombia y el Trío Kopal de Ecuador, entre otros intérpretes.

Después el sábado 27, dijo “está dedicado a Meme Solís, pianista, cantante y compositor, fundador en 1960 del legendario Cuarteto Los Meme; y a Malena Burke, ambos artistas cubanos consagrados en la industria del bolero, por lo que vienen muchos artistas internacionales”. Para esta fecha se contará en el escenario con Yaíma Sáez y Alberto Bermúdez de Cuba, Carlos Cuevas, Susanne Smolinska (Polonia), Rodolfo Muñiz y Fabio Martínez (Panamá), entre otros.

Finalmente, Rodrigo de la Cadena, explicó que el domingo 28 de agosto estará dedicado al cantante, compositor y productor español Alejandro Jaén, “para esta fecha nos acompañan Alejandra Ávalos, Aranza, Olga María Touzet Guillot, Edgar Oceransky, Manuel José y Danny Frank de Colombia y Jonathan Sandoval, éste último desde Venezuela. Principalmente yo hago la selección del talento, me envían videos, su material, discos, y la gran mayoría ya son artistas que conozco, procuro balancear entre los consagrados y los nuevos que inician. De alguna manera descubrimos tríos, solistas que digamos este año descubrimos al trio ‘Las Panchas’, a un grupo que se llama Sentimiento Acústico que son niños y el padre de uno de ellos”.

NUEVOS BOLERISTAS EN LOS CUERNOS DE LA LUNA

Celebró que el festival y el género están vivos gracias a que “son canciones que la gente sigue cantando, que se saben por herencia, van de generación en generación, las aprendemos de los padres, de los abuelos y eso resulta que se vuelve muy agradable para el tema intergeneracional y para nosotros como artistas. Esa música estaba muy bien hecha, poesía, melodías buenas, muy bien sintetizadas, las historias de amor que a la fecha seguimos contando y cantando”.

Asimismo, aclaró que esta vez no contarán con mariachis “antes dedicamos un capítulo especial para el bolero ranchero, incluso, tuvimos mariachis y todo, pero este año no hay, lo que pasa es que prácticamente el bolero ranchero solo tuvo a un exponente fuerte o dos, que fueron Javier Solís y Pedro Infante, no queremos que parezca un homenaje a ellos, por eso lo hacemos, pero esta vez no”.

Pero si destacó la presencia de su amigo Manuel José “es mi amigo, lo conocí en Colombia hace muchos años, antes de que fuera famoso, me pidió la oportunidad para cantar en el Caribe de Colombia en un festival de boleros, luego salió en el programa ‘Tengo talento’ y comenzó a despegar, pero éramos amigos desde antes, se hizo famoso, mucho ayudó el chisme por lo de José José, que resulta atractivo para medios y algunos periodistas, pero la verdad es que tiene muchísimo talento y mucha gente ve en él a José José, entonces tiene muchos seguidores, muchísimos, pero es porque tiene mucho talento, lo invité y debo reiterar que soy team Manuel José y Sarita”

De cara al final de la entrevista, lamentó que aún no se ha logrado atraer al número de jóvenes que le gustaría al festival, “Me encantaría que vinieran más jóvenes, porque predomina la gente de 50 años para arriba. Como artistas tenemos a mucho talento joven, pero como público esperamos sean muchos más, pero eso depende mucho del cartel que se presente” dijo.

Y señaló que “a veces los artistas consagrados en el nuevo bolero no se bajan de su nube. A muchos artistas jóvenes que hacen bolero les va bien y no sé qué piensan, que se les sube la fama y no se dan cuenta que es tan importante entrar en el mundo de la Asociación Nacional del Bolero. Por ejemplo, los nietos de María Victoria son artistas jóvenes que hacen boleros, pero me han quedado mal, se ponen sus moños, los invité a mi programa de canal 11 y me dejaron plantado, imagínate, ya con las cámaras y todo listo”.

A esto añade, que ha buscado a otros referentes del género en la actualidad y todos se han negado a sumarse, no solo a su programa, sino al festival mismo “Mon Laferte, Natalia Lafourcade, son artistas a los que he buscado muchísimo, me dicen que no o como en el caso de estos niños (Nietos de María Victoria) me quedan mal. Eso es muy triste, porque sería maravilloso ofrecer un cartel millennial con todo ese talento, pero tristemente están en cuernos de la luna y no se quieren bajar, no quieren voltear a ver la generación de atrás, aunque, ellos son quienes son por sus abuelos, por sus padres, y es a quienes está dirigido nuestro festival del bolero, pero no les importa consagrar su talento al público que vivió la última época dorada del género” concluyó.

El VII Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, tendrá la primera gala del viernes 26 de agosto, a las 19:00 horas, despues el sábado 27 de agosto, serña el segundo concierto a las 18:00 horas y finalmente, la clausura será el domingo 28 de agosto, a partir de las 18:00 horas.

