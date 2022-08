Politigrama Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Lo que para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador significa el haber gobernado el país y contar con las benditas… Y de las más importantes en el mundo, sus sitios, slangs y creadores tratará este Politigrama.

2.- Nombre de la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial. Se trata de una organización subsidiaria de la multinacional americana Alphabet Inc, que gira en torno al popular motor de búsqueda de la empresa. Fundadores: Larry Page, Serguéi Brin.

3.- Nombre del portal de Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos. Fue creado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal. Un año más tarde, el portal fue adquirido por Google en 1,650 millones de dólares.

5.- Como se les conoce a los adolescentes que oscilan entre los 13 y 17 años y que asocian a sus padres con redes como Facebook.

6.- Nombre de la red social gratuita que permite a los usuarios interconectarse para interactuar y compartir contenidos a través de internet. Fue lanzada en 2004 en Estados Unidos por sus fundadores: Mark Zuckerberg, Andrew Mc. Collum, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes

9.- Y para estar a la moda en materia de lenguaje aquí va el primer slang que se usa para expresar asombro en tres silabas. (Oh my God u oh my gosh).

11.- Y va otro. Que se usa para expresar el desconocimiento frente a algo. (I don’t know).

14.- Virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia.

15.- Nombre del tipo de servicio de mensajería instantánea freeware de chat de voz VolP, video y chat por texto. Funciona a través de servidores y está separado en canales de texto o de voz. Está disponible para Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS y Linux

18.- Nombre de la red social que es un servicio que permite que los grupos de amigos, familiares etc., se comuniquen y estén en contacto a través de mensajes rápidos y frecuentes. Las personas publican lo que pueden contener fotos, videos, enlaces y texto, fue fundado por Jack Dorsey junto con Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, es propiedad de grandes inversores institucionales.

20.- Como se conoce al autorretrato realizado con una cámara digital o un teléfono móvil. Se trata de una práctica muy asociada a las redes sociales, ya que es común subir este tipo de autorretratos a dichas plataformas.

22.- Siglas de Estados Americanos.

23.- Nombre de la aplicación y red social estadounidense, propiedad de Meta. Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más más de 300 millones en diciembre de 2014. Fue diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad y iPod con el sistema iOS o Android.

24.- Siglas de mensaje directo, se usa en twitter.

26.- Después de Cristo

27.- Otro slang, que hace referencia a que lo que se acaba de decir es “solo una broma”. (Just kidding).

28.- Siglas relacionadas con un mensaje en internet.

30.-Iniciales de Benito Islas.

31.- Nombre de la red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, quien libremente revela su experiencia laboral además de sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. Fundada por Reid Hoffman, Jean-Luc Vaillant, Konstantin Guericke, Eric Ly, Allen Blue.

35.- Iniciales de Olga Yaz.

36.- Otro slang que se usa cuando se le comparte una información útil a otra persona y se le dice “espero que te sirva”. (Hope that helps).

37.- Iniciales de Wilber Nava.

38.- Nombre de la red de búsqueda en idioma chino con sede en Pekín fundado por Robin Li y Eric Xu. Su diseño es similar al de Google e incluye la posibilidad de búsqueda de noticias, imágenes y canciones, entre otras funciones.

41.- Iniciales de Yolanda Hall.

43.- Iniciales de Laura Reta.

44.- Como se le define a la persona que le gusta un video o texto en internet.

45.- Iniciales de Olivia Alba Zavala.

47.- Nombre de la plataforma de mensajería y VOIP, desarrollada por los hermanos rusos Nikolái y Pável Dúrov. La aplicación está enfocada en la mensajería instantánea, el envío de varios archivos y la comunicación en masa.

48.- Iniciales de Loreta Torres.

49.- Nombre de la página web de alojamiento de vídeos pornográficos. Fue fundada en París por el francés Stephane Michael Pacaud. En agosto de 2021, era el sitio web de pornografía más visitado y el séptimo sitio web más visitado del mundo.

51.- Iniciales de Alma Luna.

53.- Iniciales de Pablo Ordaz.

54.- Iniciales Pedro Larsen.

55.- Nombre del sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden añadir textos, imágenes, videos o enlaces. Los usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido, haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas. Fundada por Steve Huffman, Alexis Ohanian, Aaron Swartz.

V E R T I C A L E S :

4.- En invertido las siglas que significan un correo electrónico.

5.- Gustar en inglés en lenguaje de internet.

7.- Nombre invertido de la importante red que se ha convertido en el sinónimo de Enciclopedia de referencia. Su ambicioso objetivo es consolidar el conocimiento de toda la humanidad. Es de consulta libre, políglota y editada de manera colaborativa. sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus fundadores son Jimmy Wales y Larry Sanger.

8.- Nombre invertido de una de las mayores redes sociales visuales, en la cual es posible compartir imágenes, vídeos, infografías y todo tipo de contenidos que sean predominantemente visuales. Además, la mayoría de usuarios que tienen un proyecto online o están pensando en crearlo la utilizan como «cajón de ideas». Fundada por Paul Sciarra, Evan Sharp y Ben Silbermann.

9.- Nombre invertido de la empresa de tecnología con sede en Estados Unidos que posee un portal de Internet, un directorio web y una serie de servicios tales como el popular correo electrónico. Su propósito es “ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios”. Fundada por Jerry Yang y David Filo.

10.- Iniciales de Gerardo Díaz.

12.- Iniciales de Diego Torres.

13.- Siglas de kilowatts.

14.- Como se le conoce en el slang del internet al inicio o cuadrícula de contenidos del perfil de la red social.

16.- Iniciales de Onorio Santos.

17.- Iniciales de Darío López.

19.- Nombre de la red social asiática basada en compartir vídeos musicales, y que está consiguiendo unos increíbles resultados en los últimos meses. De hecho, ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de descargas y se confirma como una de las sorpresas del año. Desarrollado por ByteDance.

21.- Como se identifica en lenguaje de internet a un mensaje privado o mensaje ‘por interno’.

25.- Se traduce como “hazlo tú mismo”. Se ve más en YouTube y Facebook. (do it yourself).

28.- Iniciales de María Kant.

29.- Iniciales de Sara Nieves.

32.- Iniciales de Irma Hoyos.

33.- Iniciales de Daniel Torres.

34.- Iniciales de Edgar Hierro.

37.- Nombre de la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (también cuenta con versiones para computadora). La aplicación permite enviar y recibir mensajes, imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez. Se integra automáticamente a la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones, ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio. Desde 2020, es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, y supera los 2000 millones de usuarios, superando a otras aplicaciones.

39.- Con esta sigla en internet se expresa que lo que se está contando no es un invento. (In real life).

40.- Igual que la 28 horizontal.

41.- Con esta voz Se refiere a que solo se vive una vez. (You Only).

42.- Nombre de la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes con soporte multimedia de imagen, vídeo y filtros para fotos de realidad aumentada. Creada por Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown.

44.- Siglas de Centro América.

45.- Siglas de República Mexicana.

49.- Nombre invertido del navegador web ruso gratuito para dispositivos móviles y ordenadores de búsqueda web El navegador también utiliza la tecnología Turbo de Opera Software para acelerar la navegación en conexiones lentas. Fundadores: Iliá Segalóvich, Arkady Volozh y Elena Kolmanovskaya.

50.- Iniciales de Víctor Solís.