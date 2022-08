AMLO, gabinete apanicado le oculta datos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El T-MEC, demuestra desinformación

Clouthier, Moctezuma y Ebrard

Reforma eléctrica y violaciones de la CFE

Aquí adelantamos las consecuencias

Se dice traicionado por EU y Biden

Mineros están muertos

Otro fracaso de Protección Civil

Laura Velázquez debe renunciar

Incompetencia dictatorial

Montepío, De la Calle

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de

los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas

Albert Camus (1913-1960), escritor francés

La mañanera de ayer estuvo rica en reclamos a todo el mundo. Empezó con Estados Unidos y se dice traicionado por el gobierno de Joe Biden, ya que no le avisaron que venían las controversias por incumplimiento de normas establecidas por Estados Unidos, Canadá y México.

Continuó con los detractores de su gobierno y, otra vez, contra el INE.

En el tema del T-MEC, el Presidente no se debe dar por sorprendido. En espacios como este, le advertimos al gobierno de López Obrador que con las decisiones tomadas por legisladores de Morena, en especial de Manuel Bartlett, director de la CFE, en contra de nuestros socios en América del Norte, estábamos en la antesala de pleitos judiciales, donde el primer paso es el desahogo de controversias y paneles especiales para llegar a acuerdos.

Sobre el tema de las conversaciones con Estados Unidos, respecto al T-MEC, AMLO aseguró que hay voluntad de parte de México y del gobierno de Estados Unidos para resolver las diferencias en este caso, lo que se informó al gobierno estadounidense, en especial.

Pero, consideró que no se debió solicitar la consulta, ya que se mantuvieron reuniones con empresas estadounidenses donde estuvieron los directores de Pemex, CFE, la secretaria de Energía, el secretario de Relaciones Exteriores y se resolvió la mayor parte de los asuntos, además, se hicieron compromisos de inversión por 25 mil millones de dólares.

Dijo, lo que no se dijo antes, que había acusaciones de que terminales de combustible se usaban para contrabando, por lo que se llevó a un acuerdo de suspender denuncias con el compromiso de que si se llevaba a cabo una práctica de esa naturaleza se cancelaba el compromiso de importación.

Relató que habló con Joe Biden y luego se dio una reunión con empresarios estadounidenses y nunca se trató el tema. Esto no es cierto. El presidente estadounidense deja en sus subalternos la solución de los problemas. No es todólogo, es un jefe de Gobierno. En las reuniones entre líderes de Estado, simplemente se habla de asuntos generales, a menos que haya un caso de gran relevancia para los estadounidenses.

Además, sus empleados de la 4T, no le informaron a López Obrador del poco interés que despertó entre los estadounidenses su visita a Washington, que ni siquiera se publicaron notas en primera plana, al respecto, en los principales periódicos de aquella nación. Es más, ni siquiera en los publicados en español. Y, no fue para hacerle un vacío, fue por su intrascendencia para sus lectores.

Se quejó que Arturo Sarukhan, ex embajador durante el gobierno de Felipe Calderón, supiera más que sus funcionarios, como Tatiana Clouthier, de Economía; del embajador en Washington, Esteban Moctezuma, ni el canciller, Marcelo Ebrard, se atrevieron a decirle la verdad y alertar al Presidente. Le tienen miedo.

Adelantó que Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, estará en México donde tendrá una reunión con el titular de la SRE, donde no participará AMLO.

La conclusión: Un presidente sin información es un Presidente sin herramientas para enfrentar las crisis. López Obrador tiene confianza en su equipo, que le tiene miedo. Un equipo con miedo es un estorbo para cualquier líder.

PODEROSOS CABALLEROS

LOS MINEROS ESTÁN MUERTOS; FRACASO MORTAL DE LA 4T: De 6 a 11 meses tardará el rescate de los mineros atrapados. El presidente López Obrador mencionó que no se informó nada del rescate de los 10 mineros porque se está haciendo una consulta con los familiares; hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento. Terrible esta declaración para los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina de El Pinabete, en Coahuila. Pero, aquí la responsable, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, protegida por el mismísimo presidente López Obrador, no será removida. Van 3 semanas de la tragedia y todo lo que da la señora Velázquez, es bla,bla, bla. La incompetencia también es corrupción. Después de 23 días, esta funcionaria adopta las medidas propuestas por mineros. Además, dijo que había obtenido la aprobación de sus “estrategias”, de empresas extranjeras. Pero, la verdad, es que ni idea tenía de lo que estaba haciendo. Lo peor es la mentira, la incompetencia y sus decisiones dictatoriales. Tienen razón en estar enojados con un gobierno incompetente, no sólo el federal, sino también el del estado que encabeza Miguel Riquelme.

MONTE DE PIEDAD: Corrección a la columna de ayer: Juan de la Luz Dávalos fue director de Monte desde hace ya varios años, el actual director es Javier de la Calle Pardo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Grupo Cotemar fue reconocido por quinta vez por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, con el Certificado de Calidad Ambiental, por sus buenas prácticas que la empresa sigue en el almacén, muelle de abastecimiento y oficinas administrativas en Ciudad del Carmen, Campeche. El Certificado de Calidad Ambiental que otorga la Profepa, avala que los sistemas de prevención y control utilizados en la operación de Cotemar cumplen con las medidas necesarias para disminuir riesgos y optimizar los procesos productivos. Hay mejoría sensible en las condiciones de trabajo de sus colaboradores, así como de los habitantes de la ciudad y los recursos naturales contiguos a las instalaciones de la empresa. Es una empresa preparada para atender una emergencia ambiental y que busca mejorar continuamente sus procesos, aumentando su competitividad y permanencia en el mercado, de manera sostenible con su entorno.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes,

en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos