Para Edith Encalada “Un Mariachi y tres tequilas”

¿Qué les vamos a servir?

La cantante nos trae una degustación musical deliciosa con su nuevo sencillo

Arturo Arellano

Edith Encalada nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde a muy temprana edad manifestó su gusto por el canto y las artes escénicas; logrando grabar a los 6 años su primera canción con una banda de músicos para participar en un concurso de canto del programa “Siempre en Domingo”, de Raúl Velasco, con la canción “En busca del amor”, de Angélica Vale.

Más tarde, a los nueve años, participó en el concurso de canto organizado por la ANDA en Cancún, Quintana Roo, quedando como finalista y al año siguiente participó en el concurso “Juguemos a cantar”, también en esa ciudad.

Así pasaron los años y se fue consolidando como cantante y compositora, para que en mayo del 2017 pudiera grabar el primer sencillo de su disco “Homenaje a Juan Gabriel”, del género ranchero “El Farsante”, acompañada del Mariachi Del Divo “Alma de Juárez”, mismo que al ídolo mexicano por más de dos décadas. Lo que le sirvió para definir su estilo, voz y personalidad musical.

Para el 2021, grabó un nuevo disco en Kaynah Estudio de Grabación, de Carmen Salinas, con arreglos del maestro Rubén Solís y en la mezcla y masterización a cargo del ganador de varios Grammy’s, el ingeniero de audio Víctor Neri. El disco es de 10 canciones y actualmente promociona su tercer sencillo denominado “Un mariachi y tres tequilas”, que la misma Edith no sirvió en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“El sencillo es para beberse así, como el tequila, ya está el video en YouTube, lo grabamos en el estudio de Carmen Salinas, es un tema de mi autoría con el arreglo Rubén Solís que ha trabajado con grandes como Pepe Aguilar, me siento privilegiada de que me apoyó en mi proyecto. Participan cerca de 18 músicos, entre el mariachi y otros instrumentos, además músicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México”.

Adelantó que si bien, ya tiene grabados 10 temas, “el disco vamos a presentarlo en dos partes, primero un Ep de 5 canciones que próximamente anunciaremos, este sencillo es parte del proyecto, anteriormente fue ‘Señor caballero’ y ‘La protagonista’, que es contenido musical de mi autoría y otros compositores. Vamos a contar con una colaboración de Manu Moreno, ganador del Grammy con Los Tigres del Norte, quien confió en mí para una coautoría en el tema ‘Acaríciame’. Y después ya vendrán el resto de las canciones para completar el álbum”.

Sobre la tarea de hacer llegar la música ranchera a las nuevas generaciones, dijo “es lo que hemos venido conversando, que es difícil, por la viralización que hay con todo este auge de la música urbana, del reggaetón, todo esto que viene un poco a popularizar ese tipo de música, en vez de darle su lugar a la música mexicana, que es necesaria porque viene bañada de arte, es muy estudiada, pensada, trabajada y con arreglos maravillosos, no es fácil y se necesita mucho trabajo y talento de los músicos. Es más sofisticado, en ello radica la importancia de llevarla a nuevo oídos”.

En ese marco dijo que debemos sentirnos mexicanos todo el año “canto con mariachi todo el año, pero tenemos que sentirnos mexicanos todo el año, no solo en septiembre. Esto lo tengo muy arraigado desde niña, el amor a la música de Juan Gabriel, aprendí a amar sus canciones y a todo el mariachi, a Lola Beltrán, Lucha Villa, todas las grandes cantantes del regional mexicano y ranchero. Hay que seguir con esa difusión para que nuestros hijos después mantengan vivo ese legado”.

Mientras tanto, el sencillo “Un mariachi y tres tequilas” ya lo pueden escuchar en YouTube, “ahí está el video que también lo grabé en el mismo estudio, está muy bonito, vamos a estar con esta promoción del sencillo mientras preparamos las presentaciones en vivo. Hace poco estuve en el Zócalo de la Ciudad de México, canté y me sentí muy emocionada, apapachada por la gente, pude cantar una de Juan Gabriel y la experiencia de escuchar el unísono de la gente, es maravilloso, el público es fenomenal, todo mundo canta y sabe la música de nuestro Divo, tanto que se me eriza la piel de recordarlo”.

Para septiembre adelantó que “me quedo en México, tenemos muchos planes y si es que a lo mejor si me lo autorizan ya voy a lanzar el EP con las canciones. Me emociona que escuchen los arreglos musicales con mariachi, ya entra un acordeón que suena norteño, en mi caso es más tradicional, aunque no me cierro a instrumentos como la flauta y cosas nuevas, instrumentos de orquesta, se vuelve más pomposo, ya no dejar solo al mariachi, sino tener una orquesta, piano, batería, guitarra. Mis canciones tienen ese tipo de innovación”.

Finalmente, se dijo agradecida “porque me ha ido muy bien, ‘Señor caballero’ aunque es cruda y difícil por la trama de la historia, fue bien aceptada, luego ‘La protagonista’ lo mismo, y con ‘Un mariachi y tres tequilas’, la gente también me ha manifestado que es una canción con la que se identifican, es de desamor, donde imagínate, muchas mujeres hemos pasado por eso, porque ¿a quién no le han roto el corazón y luego volvemos a creer?, la canción en la trama es esa, vuelvo a creer en el hombre de mi vida, pero me vuelven a traicionar”, concluyó.

