La Maraka disfrutará del “Sabor a mí”, de Kika Edgar

El próximo 17 de septiembre

El público podrá gozar de una gran noche donde también estará en el escenario Sandra Echeverría

Kika Edgar presenta su primer sencillo “Sabor a mi” de esta fina y extraordinaria producción discográfica titulada “Solo Boleros”.

“Sabor a mí” representa el acercamiento al pasado de una manera fresca y muy sutil, sin olvidar los tintes nostálgicos y que con su bella interpretación llena dulcemente el alma.

Bajo el lema “Solo Boleros: Un reencuentro con el romanticismo”, enaltece al bolero que por años ha sido parte de nuestra música y tradición en México. De hecho, ella misma relata que fue a través de los boleros donde encontró a muy corta edad, los cimientos para ser hoy en día la intérprete que conocemos.

Cabe mencionar que Kika se adentra nuevamente como productora ejecutiva de “Solo Boleros”, Adrián Ramírez como productor artístico y Jorge Corrales como director de voz y mezcla.

Kika Edgar es una de las intérpretes más reconocidas en México por su gran registro y poder vocal. Con dos discos de oro, uno de platino y millones de streams, Kika se ha ganado el cariño del público a lo largo de 16 años de trayectoria. Su nueva etapa como productora y próximamente como compositora la perfilan como una de las artistas mas completas en el ámbito musical.

En el ámbito de la televisión, Kika ha continuado exitosamente su carrera con una participación en más de 19 producciones de entre las que destacan “La Reina del sur 2”, el próximo estreno de “La Reina del sur 3” en octubre y más recientemente el reality “Tu cara me suena MX US”, donde resultó la indiscutible ganadora del público con su gran carisma.

Kika Edgar arranca una nueva etapa en la música con la presentación de su tema “Sabor a mí”, así como el anuncio de su gira Retro que dará inicio el 17 de septiembre en el salón La Maraka.

“Jamás me imaginé que iba a ser cantante, pero sí jugaba a serlo. Era muy inocente en esa época, no tenía claro qué iba a ser lo que hoy soy, pero el acercamiento que tuve con la música fue muy importante y por eso ahora soy la intérprete que soy. Las emociones que se vincularon con la música, mis emociones florecieron y me dejó claro que por algo pasan las cosas, por algo los boleros me los inculcaron mis papás y el amor a la buena música”, recordó Kika.

“Le haré un merecido homenaje a los boleros, estarán siempre presentes y nunca pasarán de moda. Yo estaba ya grande, en la preparatoria, cuando mis papás se enteraron que yo cantaba y con este rango vocal. A partir de ahí ya no me soltaban para que cantara siempre”.

Con “Sólo Boleros” y el primer sencillo, “Sabor a mí”, de 8 que planea sacar, Kika está clara en que será un gran punto de partida para la Gira Retro. Así, adelantó un poco de qué escuchará la gente el próximo 17 de septiembre cuando se presente en el Centro de Espectáculos La Maraka, en una noche donde también estará en el escenario Sandra Echeverría.

“‘Lo Siento mi amor’, ‘Señor Amante’, más nuevas canciones. Aun así le haré un homenaje al maestro José José, que no está en mi repertorio, pero le guardo gran cariño, cantaré un medley de él. También habrá romanticismo y las power balad que a la gente les gustan mucho y es parte de esta energía que traigo dentro desde chiquita”, expresó sobre las canciones de ese concierto donde recorrerá desde la década de los años 50 hasta el presente”, finalizó la bella Kikda Edgar en su encuentro con los medios de comunicación.