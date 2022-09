Las promesas incumplidas de López Obrador • I

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Algunas lo hizo a medias

Otros compromisos, con corrupción

Segalmex, foco de impunidad

Acabó con la salud

Ineficiencia en todos los sectores

Los dictadores pueden reformar las leyes; pero no las costumbres

Jacinto Benavente (1866-1954), dramaturgo español

[ Primera de dos partes ]

En su cuarto informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador dice que cumplió 94 de los 100 compromisos que hizo al Pueblo de México el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión como Presidente de la República. Al analizar sus promesas de gobierno, muy pocas se cumplieron, otras sólo a medias o selectivas y la mayoría sirvió como instrumento electoral para atraer simpatizantes para Morena, el partido propiedad del Presidente.

En una conferencia mañanera AMLO dijo: “Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99. (…) He cumplido muchos más, pero de esos 100 no son 99, son 98: (falta) lo de Ayotzinapa y la descentralización”.

Esto no es cierto, y aquí te digo por qué, con hechos contundentes.

Pero, al hacer un análisis minucioso de su gobierno y sus metas, son muchas más las promesas que no ha cumplido. Para ser exactos.

Se comprometió a darle atención especial a los (1) PUEBLOS INDÍGENAS; esto no ocurrió. Ahí están los grupos presos por el crimen organizado. (2) PRIMERO LOS POBRES. Aumentaron 4 millones de nuevos miserables. Se mantendrán las (3) ESTANCIAS INFANTILES, que desaparecieron. (4) BECAS estudiantes pobres (sólo algunos que son clientes políticos de Morena). Becas a (6) BACHILLERES, 800 pesos mensuales, no ha ocurrido con todos. Estudiantes universitarios beca por 2400 pesos; tampoco cumplió para los de la (7) UAM, UNAM, IPN y Universidades privadas. Cien (9) UNIVERSIDADES NUEVAS públicas, no logró ni la décima parte. Impulsar FORMACIÓN ARTÍSTICA en escuelas, no lo cumplió. Promover(9) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; canceló la inversión pública y usó al Conacyt como instrumento político y persiguió a la comunidad científica. Cancelar la (10) REFORMA EDUCATIVA, lo cumplió, pero por razones presupuestales.

En otras 10, que son programas sociales, tienen un sello de “compra-votos”. Son acciones de tipo electoral que sólo se dan en temporada de elecciones y los grupos de promotores de Morena, a cargo del presupuesto, llamado “Servidores de la Nación”, los usan para impulsar a sus personajes políticos:

Plan para apoyar a damnificados de los (11) SISMOS; no todos recibieron apoyos. (12) MEJORAMIENTO URBANO en ciudades fronterizas como Tijuana y otras; no reciben presupuesto y siguen igual. (13) DERECHO A LA SALUD, no cumplió. (14) BAJAR SUELDOS a altos funcionarios y aumentar a sindicalizados que ganan menos de 20 mil pesos; cumplió a medias al bajar sueldos, pero no aumentar a los más pobres de los gobiernos estatales y municipales, incluso los de Morena. (15) Aumentar pensiona ANCIANOS; cumplió, pero no es para todos. Apoyo a (16) DISCAPACITADOS en zonas marginadas; no a todos. Dar trabajo a (17) JÓVENES, de 3,600 pesos mensuales como aprendices; son regalos a “ninis” en ciudades. (18) CAMINOS DE CONCRETO en Oaxaca, Guerrero y otros estados; no cumplió. Apoyos económicos a ejidatarios, (19) COMUNEROS apoyo económico semestral; sólo en temporada de elecciones. (20) PROGRAMA de FERTILIZANTES a agricultores; sólo con fines electorales.

(21) PRECIOS DE GARANTÍA a productores de frijol, arroz, trigo y leche; no todos reciben beneficio. (22) ACTIVIDAD PESQUERA, abandonada en su totalidad. (23) SEMBRAR ÁRBOLES, un fracaso ecológico; los campesinos prefieren recibir dinero por sembrar árboles, aunque empobrezcan la tierra. (24) SEGALMEX, la unión de Diconsa y Liconsa; si se hizo, pero hubo un fraude por más de 9 mil millones de pesos. (25) CRÉDITOS A LA PALABRA para comprar vacas y sementales; nadie sabe quién recibe ese dinero. (26) Tampoco lo recibieron ARTESANOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS. (27) Transferir a comunidades mineras EL IMPUESTO MINERO que del Fondo Minero, que ¡lo desapareció! (28) No aumentar PRECIO DE GASOLINAS; no cumplió. (29) los apoyos que da el gobierno se entregarán en forma directa para evitar “moches”; fracasó, ya que hay gran corrupción de políticos de Morena. (30) Crear el BANCO BIENESTAR para la gente pobre; si se construyen sin un plan definido y se desperdician recursos, tampoco lo ha cumplido con los fines que decía tener.

Otras 10:

(31) PROGRAMAS DE BIENESTAR SIN CORRUPCIÓN; otro fracaso. (32) NO AUMENTAR IMPUESTOS, NI LA DEUDA PÚBLICA; otro fracaso. Uno aumenta conforme la inflación y el otro, la deuda, casi se duplica. (33) Respeto a la autonomía del BANCO DE MÉXICO; no cumplió e impuso a la gobernadora. (34) ESTRICTA AUSTERIDAD REPUBLICANA CON TRANSPARENCIA de los bienes de servidores públicos y sus familiares; nadie sabe cuánto gana y de qué viven los hermanos de AMLO, por ejemplo, luego de verlos recoger dinero en videos. (35) No se comprarán equipos de CÓMPUTO; lo cumplió y sumió en el retraso tecnológico a la burocracia del país. (36) Sólo tendrán secretarios particulares funcionarios del gabinete ampliado; sólo les cambiaron de nombre. (37) CANCELAR FIDEICOMISOS y lo cumplió para desaparecer el dinero y que lo use él indiscriminadamente. (38) SUPRIMIR PROGRAMAS DUPLICADOS; Lo hizo al principio, pero regresaron después, casi todas. (39) REDUCIR 50% LA PUBLICIDAD del gobierno; se volvió selectiva para los medios que zona fines del gobierno, como en el PRI y PAN. (40) Funcionarios Públicos NO PODRÁN CONVIVIR en fiestas o viajar con empresarios vinculados a la función pública; no se cumplió.

Más casos:

(41) NINGÚN FUNCIONARIO usará en su casa trabajadores del gobierno; “sólo si tiene autorización”. (42) Ningún funcionario podrá CERRAR CALLES o detener el tráfico; el mismo Presidente lo hace, como los alrededores de Palacio Nacional. (43) NO SE COMPRARÁ MERCANCÍA que exista en almacenes públicos; Pemex se sobresatura de mercancías innecesarias. (44) NO REMODELARÁN OFICINAS ni comprarán mobiliario de lujo; no se cumplió. (45) POLICÍAS Y MILITARES no estarán al servicio de funcionarios o particulares; no cumplió. (47) Se eliminarán PARTIDAS PARA VESTUARIO o gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores y a familiares; NO CUMPLIÓ TOTALMENTE. (48) Se cuidarán los bienes de las oficinas; tampoco se cumplió. (49) Se EVITARÁN GASTOS INNECESARIOS EN EL EXTRANJERO; desapareció oficinas de promoción turística y comerciales, lo que motivó una caída en esos sectores. (50) Se tratará con amabilidad a los ciudadanos; no la cumplen sus subalternos.

En estos 50 sólo cumplió a cabalidad 3; 39 a medias; 7 no hizo nada y otra (Segalmex) se convirtió en la “estafa maestra” del sexenio lopezobradorista; un fenomenal fraude donde protegen a Ignacio Ovalle, su arquitecto. Aún hay más.

PODEROSOS CABALLEROS

HONESTIDAD: Esta es la historia de la ex diputada panista Patricia Sánchez Carrillo, quien se da baños de pureza republicana. Con la notaría que le regalaron gobiernos priistas, a través de su prestanombres, un notario en Tabasco, se apropió de propiedades en Quintana Roo y amasó una fortuna en el país, con un sueldito de 50 mil pesos mensuales. Ahora está molesta por que el PAN eligió a Mayuli Latifa Martínez, como senadora y no a ella. Como regidora panista renunció para irse con Félix González como Subprocuradora Zona Norte cuando los panistas estaban en contra de ese gobierno. Además, fue a levantar la mano a Laura Beristain de Morena, en una rueda de prensa cuando aún los panistas estaban contando los votos de Cristina Torres con el IEQROO y lo hizo siendo diputada federal por el PAN. La historia es interesante.

(Continuará)

