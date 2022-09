Ulises Murguía Soto, carta fuerte para dirigir a Morena en Edomex: militantes

“Siempre ha trabajado por el pueblo”

Valle de México.— Dirigentes sindicales, empresariales, consejeros, militantes y simpatizantes de Morena, hicieron un llamado al ex diputado federal, Ulises Murguía Soto, registrarse para ocupar la dirigencia en el Estado de México de ese instituto político.

A unos días de que se lleve cabo la designación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, prevista para el 4 de septiembre, consejeros, militantes, líderes sindicales y simpatizantes de ese instituto político, entre otros, pidieron a Mario Delgado, “tomar en cuenta a los verdaderos liderazgos que permitirán la continuidad de la 4T, como es el caso del ex diputado Ulises Murguía Soto’.

Los morenistas, reconocieron en Murguía Soto, a un hombre que “siempre se ha ocupado y trabajado por la ciudadanía, e inclusive aportando diversos apoyos (económicos y materiales) con recursos propios, para las familias más vulnerables de la entidad mexiquense. Ese tipo de políticos, seguirán impulsando a nuestro partido y por ende a la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador “, dijeron.

En ese sentido, líderes sindicales, empresariales y sectoriales, cómo son la CATEM, “Casa del Obrero Mundial”, la organización “Francisco Villa”, la “Unión Nacional de Transportistas” , ACME y la Unión de Taxistas del Estado de México, entre otros, pidieron al ex diputado federal y ex presidente Bicamaral de seguridad nacional, registrarse para encabezar los destinos de morena en el Estado de México, toda vez que han recibido el apoyo incondicional del ex legislador.

“Ulises Murguía, cuenta con la trayectoria y experiencia necesaria para encabezar los destinos del partido y coordinar los trabajos para que la maestra Delfina Gómez, se convierta en la próxima gobernadora del Estado de México”, reiteraron.

En ese sentido, el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, en una conferencia de prensa, aseguró que el 4 de septiembre, se llevará a cabo el congreso estatal para elegir al consejo y dirigencia del partido en el Edomex, y será elegido a través de lo que mandaten los militantes.

“Hoy es el momento de que se dé la oportunidad a quien ha trabajado para y por Morena, Ulises Murguía, es una excelente carta para garantizar el triunfo de Delfina Gómez, toda vez que cuenta con el apoyo de la militancia”, aseguraron.