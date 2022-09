Rusia sufre para reclutar soldados que quieran ir a combatir en Ucrania

Dicen EU y Kiev que sus bajas se cuentan por miles

Intenta sumar elementos contratados e incluso atraer a criminales convictos

A más de 6 meses de la invasión, el ejército ruso sufre escasez de hombres en su guerra contra Ucrania y está tratando de sumar a personal contratado e incluso puede atraer a criminales convictos, dijo un funcionario estadounidense que citó reportes de inteligencia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas de Rusia de 1.9 millones a 2.04 millones de efectivos, mientras la guerra en Ucrania entra en su séptimo mes.

Moscú no ha revelado muertes en el conflicto desde sus primeras semanas, pero representantes occidentales y el gobierno de Kiev dicen que sus bajas se cuentan por miles. “Los militares rusos están sufriendo una grave escasez de personal en Ucrania”, dijo el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

La fuente sostuvo que se cree que el Ministerio de Defensa ruso está tratando de reclutar efectivos por contrato para contrarrestar esta escasez, “incluso obligando a los soldados heridos a volver a entrar en combate, contratando personal de empresas de seguridad privadas y pagando bonificaciones a los reclutas”.

Por otra parte, tenemos informaciones creíbles de que es probable que el Ministerio de Defensa de Rusia también comience a reclutar a criminales convictos en Ucrania a cambio de indultos y compensaciones financieras”, destacó.

Ucrania centra la mirada en Jersón, puerto estratégico para Rusia

Aunque ha sido muy difícil verificar de forma independiente la evolución de los combates, el Ministerio británico de Defensa dijo en un reporte que “varias brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentaron la intensidad del fuego de artillería en sectores del frente en el sur de Ucrania”.

La atención se centraba en los posibles daños causados por Ucrania a posiciones rusas en torno a la ciudad portuaria de Jersón, un importante núcleo económico cercano al Mar Negro y una de las posesiones más preciadas de Moscú desde el inicio de la invasión hace poco más de seis meses.

La oficina presidencial ucraniana reportó el martes que las “potentes explosiones continuaron durante el día y la noche en la región de Jersón. Hay duras batallas en marcha prácticamente en toda la estratégica provincia. Las fuerzas ucranianas, según el reporte, han destruido varios almacenes de munición en la región y todos los grandes puentes sobre el Dniéper, que son vitales para aprovisionar a las tropas rusas. La agencia estatal rusa Tass reportó cinco explosiones en Jersón el martes por la mañana, probablemente causadas por el fuego de los sistemas antiaéreos.

El Comando Sur de la operación militar ucraniana también reportó haber destruido un puente flotante que estaban instalando las fuerzas rusas sobre el Dniéper y dijo haber alcanzado con fuego de artillería una docena de puestos de mando en varios puntos de la región de Jersón.

“Lo más importante es la labor de la artillería ucraniana sobre los puentes, que el ejército ruso ya no puede utilizar”, dijo a The Associated Press el analista militar independiente ucraniano Oleh Zhdanov.

“Incluso las barcazas han sido destruidas. Los rusos no pueden mantener fuerzas cerca de Jersón, esto es lo más importante”, añadió.

Nataliya Gumenyik, del Comando Sur, dijo al medio ucraniano Liga.Net que las fuerzas de Kiev han emprendido operaciones ofensivas “en muchas direcciones en nuestra zona de responsabilidad y han roto la primera línea de defensa del enemigo”.

Las declaraciones no tardaron en acaparar titulares tras semanas de reportes sobre que las fuerzas ucranianas preparaban una ofensiva allí, y mientras se intensificaban los ataques ucranianos sobre la región de Jersón.

Zhdanov señaló que Rusia tiene tres líneas de defensa en la provincia, y romper la primera sólo implica “acciones ofensivas aisladas del ejército ucraniano”.

La guerra se ha estancado en los últimos meses, mientras se acumulan las víctimas y la población local sufre especialmente bajo el incansable fuego de proyectiles en el este y en la zona más amplia en torno a la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y que también ha sido un foco de los combates.

Moscú califica de falsas las declaraciones ucranianas

En el otro bando, el líder nombrado por Moscú para la región de Crimea, Sergei Aksyonov, tachó de falsas las afirmaciones ucranianas de que había una ofensiva en Jersón y añadió que las fuerzas ucranianas han sufrido fuertes pérdidas en la zona. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas habían causado graves pérdidas de personal y equipamiento militar a las tropas ucranianas.

La provincia de Jersón se encuentra justo al norte de la península de Crimea, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014. Esto inició un conflicto que derivó en la invasión del 24 de febrero. Mientras tanto, los ataques en el este y el sur de Ucrania continuaron con su ritmo de muerte y destrucción.

Al menos nueve civiles murieron en nuevos ataques rusos, según autoridades ucranianas, desde el puerto de Mikolaiv, en el Mar Negro, a la ciudad industrial de Járkiv, en el nordeste, donde cinco personas murieron en el centro de la ciudad.

Misión de ONU revisará planta nuclear de Zaporiyia

Una misión de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llegó a la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, de camino a la planta nuclear del mismo nombre, ocupada por las tropas rusas.

El convoy, que cuenta con una veintena de vehículos, la mitad de los cuales tienen la inscripción “UN” (Naciones Unidas), y una ambulancia, entró en la ciudad el miércoles por la tarde, según periodistas en el lugar.

Zaporiyia se encuentra a unos 120 km de esta central, la más grande de Europa.

Ucrania llamó a Rusia a detener el bombardeo en el camino hacia la central nuclear.

Las tropas de ocupación rusas deben dejar de disparar contra los corredores usados por la delegación del OIEA y no obstaculizar sus actividades en la central”, escribió en Facebook el portavoz de la diplomacia ucraniana Oleg Nikolenko.

La delegación del OIEA quiere “evitar un accidente nuclear” en la central ucraniana, aseguró este miércoles su director, Rafael Grossi, al llegar a la región.