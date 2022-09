Con 51 años de trayectoria, Daniela Romo “Abraza la vida”

En agosto cumplió 10 años de sobrevivir al cáncer

Regresa a los escenarios con nueva gira; cita será el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional

Isabel Violeta

Con mucha actitud la actriz y cantante Daniela Romo se presentó ante los medios de comunicación para agradecer una vez más su apoyo a su destacada trayectoria artística. “Gracias por seguir mi carrera desde las dos facetas, con estos momentos que hemos tenido tan difíciles con la pandemia, mi intención es hacer sentir bien a los demás, van a ver un espectáculo muy bonito. La fecha es adrede porque a mí nadie me va a venir a hablar de buena o mala suerte”.

Una pregunta entre los asistentes fue si esta gira pertenecía a su festejo de carrera “cumplo 51 años de carrera artística, pero esto es más bien un abrazo a la vida y porque quiero compartir con la gente, y dolor que hemos transitado todos, esto es lo que hago y sé hacer, es mi manera de abrazarlos y festejar la vida”.

Teresita Presmanes Corona, es el nombre de la conocida actriz Daniela Romo, por lo que nos contó un poco de la historia de su nombre “todos somos muchas personas en una y a los actores nos encanta vivir cosas ajenas, pero Daniela Romo no es un personaje, es una mujer , me bautizaron después como Daniela Romo y lo tomé, no tenía apellido más que el de mi mamá y cuando se casó me prestó su apellido, pero quería mi propio camino y cuando me dijeron “te vas a llamar Daniela Romo” me vi al espejo y le dije a mi mamá que así me llamaran, me convertí en la mujer que quería ser, pero no tengo una dualidad”.

Convertida en un icono, Daniela Romo ha llegado a diferentes generaciones con su música, “agradezco a los papás y abuelos de las nuevas generaciones, ya que por ellos escuchan mis canciones, he tenido experiencias en las que han cantado mis canciones, pues también soy autora y me gusta porque te redescubren muchas generaciones, muchas de mis canciones del próximo espectáculo van a cumplir 40 años y hay nuevas generaciones que las cantan, es una gran emoción, es increíble, la música queda por siempre en este show, asistirán varias generaciones y me emociona mucho”, compartió la cantante.

Con respecto a sus sentimientos con esta gira en la que regresa a los escenarios, dijo “estoy muy agradecida con Héctor Almada que se le ocurrió esta gira, es un privilegio hacerlo y más hacerlo cobijada, estoy feliz y agradecida; hoy en día hay que hacer todo con gusto y placer, soy bendecida que desde pequeña sabía lo que quería ser y sigo aquí, he echo lo que me llena y reta mi intelecto; hoy la vida no es tan fácil, la gente está llena de violencia, creo que no me falta por hacer, pero espero permanecer más tiempo”.

Con humor y cantando “tengo el cabello totalmente blanco…, muchos me vieron rapada, cuando estaba enferma y nunca pensé que mi pelo fuera a significar tanto, cuando decidí que ya me iba a rapar lloraba el oncólogo por que me decía: ‘¿Qué vas a hacer?, eres Daniela Romo’. Hay personas que dicen que señoras de mi edad no deben tener el cabello largo, en su tiempo hasta shampoo tuve, pero es un paso. Ya estoy por llegar a una etapa en la que me lo cortaré y lo dejaré blanco, pero mientras disfruto así”.

Un adelanto que nos pudo dar sobre nuevas canciones fue “es sorpresivo para mí la tecnología, ya casi nadie se mira los ojos, y lo que más deseo es verlos a los ojos, estoy haciendo una canción que se llama ‘Besos de trapo’, precisamente por estos tiempos que traemos cubrebocas, necesito el contacto, por eso escribo esa canción, a ver quién me pone la música, y por otro lado es increíble que te sigan escuchando en tantas plataformas”.

En cuanto a los invitados y lo que esperamos del concierto, Daniela Romo expresó que sí habrá invitados, pero serán sorpresa, “uno que conozco de hace mucho tiempo, uno nuevo del teatro musical y una chamaca; claro que festejaré las Fiestas Patrias, pero en honor a los que ya no están”.

Daniela Romo se presentará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, ofrecerá un show “nostálgico” pues recorrerá grandes éxitos como “Mentiras”, “Adelante corazón y “Yo no te pido la luna”. Venta de boletos en taquillas del inmueble y Ticketmaster.