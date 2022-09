Trabajadores del Tren Maya denuncian fraude en sus pagos

Cobran menos de lo prometido y no reciben equipo apropiado

Ante la urgencia del gobierno federal por terminar la construcción del Tren Maya, para entregarlo en tiempo y forma para finales del 2023, han venido arrastrando una serie de inconsistencias, las cuales no han pasado desapercibidas al ojo público, que al menos en el caso de activistas ambientalistas no quitan el dedo del renglón para detener por lo menos los últimos tres tramos, acusando una devastación ambiental irreparable; asimismo, ahora trabajadores de la construcción en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, han salido para manifestar que no les pagan lo que se acordó y por si fuera poco tampoco los dotan de equipo adecuado para ejercer sus funciones.

Esos son apenas algunos de los problemas que enfrenta la construcción, pues hay que mencionar que, también en el caso de los tramos 5, 6 y 7 los avances son casi nulos, lo que va a dificultar aún más el objetivo de acabar a finales del año entrante, si se suma la molestia de los trabajadores ante el incumplimiento de sus salarios.

Y es que, esta semana, más de 30 trabajadores del Tramo 6 del Tren Maya específicamente en el cruce por Felipe Carrillo Puerto se manifestaron para exigir a las autoridades responsables que les paguen los sueldos que les prometieron, y que los doten del equipo necesario para ejercer su trabajo, pues ninguna de esas peticiones les ha cumplido, haciéndoles trabajar pese a ello, a marchas forzadas.

Se quejan de jornadas extenuantes

La protesta se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, lugar en el que toman el transporte para dirigirse a la obra desde hace poco más de dos meses y donde argumentan, que les han hecho trabajar jornadas extenuantes.

Los perjudicados, además aseguran que el responsable de estos trabajos, el topógrafo Noel Hernández, es quién traslada a todos en una mini furgoneta y que al llegar al lugar de las obras no les proporciona cascos, chalecos, ni “viboreras”, que son imprescindibles para transitar por las zonas donde laboran, ya que son parte de las garantías de seguridad de un trabajador de la construcción.

Uno de los denunciantes, según lo publicado por Noticaribe, reveló que el encargado mencionado sólo les da “largas” para cumplir con sus demandas y que actualmente cobran únicamente la cantidad de 2 mil 300 pesos, que representa 600 pesos menos del sueldo con el que los contrataron.

Insistió en que el responsable de estos trabajos ha sido notificado de todas estas carencias de los empleados, pero que les responde de forma prepotente y no les resuelve nada.

Otro trabajador afirmó que hasta la fecha no han sido notificados en qué se basa el descuento de 600 pesos en sus salarios, que las autoridades responsables, a nivel regional, ejercieron, y es que, también desconocen si se encuentran en nómina. Por último, los agraviados destacaron que no acudirían a su centro de trabajo hasta que alguna autoridad de alto rango atienda sus exigencias.

Fonatur reconoce 22 “impactos” negativos

Durante la consulta pública en la comunidad X-Hazil, en Felipe carrillo Puerto, los Representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconocieron que las obras del tramo 6 del Tren Maya van a representar al menos 22 impactos negativos en el ambiente y en el sistema hídrico y geomorfológico de la zona, no obstante, también presentaron las acciones de mitigación.

La consulta pública tuvo lugar en la comunidad X-Hazil, en Felipe carrillo Puerto, donde las autoridades federales explicaron a los ciudadanos y ambientalistas interesados que de acuerdo con la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6, que corre de Tulum a Chetumal, identificaron los impactos y aunque en su mayoría son temporales, no se están desestimando, aseguran.

Entre los impactos más significativos destacaron algunos en hidrología, disminución de la calidad del agua (superficial y subterránea), pérdida del suelo orgánico, colapso de formaciones kársticas, flora y fauna, y hasta rubros como economía, población y cultura, que van desde el cambio de la tasa de empleos formales, salud e ingresos.

El ingeniero de Fonatur Tren Maya S. A. de C. V., Alfonso Víctor Paz, explicó que las afectaciones son temporales “durante su desarrollo se irán aplicando estrategias para mitigar, controlar y evitar esos impactos negativos, al igual que ofrecer estrategias de atención”.

Añadió que se han propuesto 23 medidas, por ejemplo, en cuanto al tema hídrico el manejo, acopio y disposición de residuos sólidos urbanos, asimismo, en cuanto al manejo especial y residuos peligrosos, habrá 320 obras de drenaje, en edafología y geomorfología. En el tema de acopio de suelo orgánico para uso en reforestación, se van a reducir al mínimo las vibraciones mecánicas, habrá un diseño de estructuras y monitoreos cada año.

El tramo 6, a decir de las autoridades exponentes, es viable ambientalmente y cumple la legislación mexicana y tratados internacionales, “generará beneficios a la población, entre otras, como lo establece la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)” aseguraron.

Finalmente, reiteraron que se encuentran en espera de la validación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para continuar con su ejecución.

Nueva solicitud de amparo contra obras

En este marco, y como una primera respuesta, se anunció que la organización ambientalistas Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha ingresado una nueva solicitud de ampliación del amparo 923/2022, ahora para el Tramo 5 norte, en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada de manera extemporánea por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Y es que, insisten en que sólo han tratado de justificar el desmonte de selva entre Cancún y Playa del Carmen cuando Fonatur, ni siquiera contaba con la autorización para ello “Los juicios de amparo contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya siguen y, junto con otros quejosos, vamos a seguir presentando argumentos y pruebas para que quede constancia de esta ilegalidad y ahora complicidad por parte del poder judicial”, argumentó Antonella Vázquez, representantes de DMAS.

Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador,aseguró que “habrá Tren Maya”, y que celebró que no procedió ninguno de los amparos en contra del Tramo, lo cual enardeció de nuevo los ánimos de los opositores a la obra, quienes alegan que no se van a quedar de brazos cruzados.

“Existe suficiente evidencia ante los tribunales sobre el hecho de que las MIA de los Tramos 5 norte y sur violan el carácter preventivo que una evaluación de impacto ambiental debe tener, por ser extemporáneas, se presentaron posterior al inicio de las obras”, aseguran DMAS.

Asimismo, denuncian que “incumplen con los ordenamientos ecológicos locales que protegen cenotes y cuevas, sin dejar de mencionar que Fonatur no presentó un solo estudio de mecánica de suelos, ni estudios geofísicos y geohidrológicos para la elaboración de la manifestación ambiental”.

Por su parte, afirman, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejó de solicitar esa información crucial para medir preventivamente el impacto del tren, “dejándola convenientemente para que Fonatur cumpliese con ella después de iniciadas las obras” comentó Vázquez.

De modo que las MIA de los Tramos 5 norte y sur no evalúan impactos integrales y acumulativos, pues todo el tren debió ser evaluado como una sola obra y no fraccionado “Si divides la obra o la actividad para obtener varias autorizaciones, impides se evalúe todo el impacto ambiental completo y es inconstitucional, como lo señaló la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 54/20212”, agregó la activista.

Finalmente, advirtió que si el juzgado primero de Yucatán y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito, les vuelvan a negar el otorgamiento de la suspensión de las obras a través de la ampliación del amparo “no serán solo cómplices del daño irreversible que se está ocasionando con el desmonte y despalme con maquinaria pesada en la zona, sino que también están siendo cómplices de los colapsos que pueden suceder debido al suelo kárstico, dejando además un precedente violatorio del carácter preventivo fatal para todo el país” concluyó.

