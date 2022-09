Salvando al soldado AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Responsabilidad penal presidencial?

Desvían recursos de Sedena a la GN

De la O y Cresencio Sandoval, en riesgo

“Alito”, gobernadores y seguridad

¿De verdad contendrá la delincuencia?

Otro cheque en blanco

para el Presidente

Tragedia, si se rompe alianza opositora

16 de septiembre: más homenajes al Ejército mexicano

Del hablador he aprendido a callar; del intolerante, a ser

indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad

Khalil Gibran (1883-1931), Ensayista, novelista y poeta libanés

¿Cuál es el verdadero fondo de la obsesión de Presidencia de la República para militarizar al país y en especial el dejar en manos de la Secretaría de Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional?

Hay dos vertientes: La personal y la relación con las milicias en el país, a la que ha adjudicado mucho poder y mucho dinero, lo que tardará varias décadas en volver a lo que ocurrió después de la Revolución Mexicana.

Vamos a lo que hoy ocurre y viola la ley.

Por órdenes del Presidente de la República se desviaron recursos de la Sedena a la GN para pagarles insumos y salarios. Esto fuera de lo aprobado por el Poder Legislativo, en los presupuestos de 2019, 2020, 2021 y ahora en 2022.

En ello están involucrados el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como otras dependencias que deben estar vigilantes del gasto público, incluido el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque es un acto enfocado a darle agilidad a la administración pública, en ese rubro, se les “olvidó” que deberían hacerse cambios sustanciales.

De ese dinero, no lo pueden disponer ni el Presidente, ni ningún funcionario del Ejecutivo Federal. Únicamente podrá cambiar eso, el Congreso de la Unión.

Al dejar en manos de la Sedena, la administración y control de la Guardia Nacional le da una fuerza bélica de más de 100 mil elementos al Ejército, lo que militariza la seguridad pública del país, que debería estar en manos de civiles.

De esa manera no habría la menor posibilidad de crear dos fuerzas bélicas en caso de conflictos sociales, en el cambio de un gobierno. Todo sería piramidal y el control de las armas, oficiales, estaría en manos de los militares.

En fin, la urgencia de ese cambio se basa en darle a los militares actuales, herramientas de contención social, que dependería del jefe máximo de las fuerzas armadas o sea, el Presidente.

Aunado a ello, está el torbellino político para coaccionar a la oposición. Ahora lo hicieron con Alejandro Moreno, líder del PRI, así como con Rubén Moreira, líder de los diputados priistas federales. La propuesta de la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, tiene un destinatario: El inquilino de Palacio Nacional.

Aunque aquí es importante destacar que el argumento de la propuesta priista para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028, es la necesidad de los gobernadores, para controlar la violencia en sus territorios. Sin embargo, este es el más venal de los argumentos, pero tienen peso, definitivamente.

Esta historia no termina estos días, será una huella que quede en el país, durante mucho tiempo.

Lo que queda claro es que la ciudadanía no ve mal al Ejército en las calles, como ayer ocurrió en un retén que colocó la Marina en el Periférico Norte, para detectar a una persona secuestrada en la Zona Esmeralda de Atizapán. Los gobernadores tampoco. Sin embargo, las reglas deben ser estrictas y para ello debe trabajar el Legislativo.

No nos han dicho cómo funcionará esta nueva versión de la Guardia Nacional, ni la manera como podemos ponernos en contacto para atender una emergencia. Todo sobre las rodillas, como lo hace la 4T.

PODEROSOS CABALLEROS

LA FIESTA MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE: Más síntomas: AMLO tiene invitados de varias partes del mundo socialista para la fiesta militar del 16 de septiembre. Es un homenaje para honrar al Ejército. Más adulación a los militares, no se puede.

¿SE ROMPIÓ LA ALIANZA OPOSITORA?: Qué fue lo que pasó con el PRI, concretamente con su líder que aparentemente tomó partido por apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la militarización del país. Miguel Ángel Osorio Chong revela que los integrantes de su bancada no fueron informados de esta propuesta, por lo que exigirán al líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, una explicación. El PRI no recibe ultimátum ni de aliados ni de adversarios, dijo Alejandro Moreno. Por el momento, Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, acérrima enemiga de “Alito”, ya no seguirá con la publicación de los audios del líder priista, en los “Martes del Jaguar”. ¿Mi voto por mi libertad?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

NESTLÉ, INVERSIÓN EN GUANAJUATO: Nestlé Purina invertirá 2 mil millones de pesos para ampliar su planta en Puerto interior de Guanajuato. Creará dos líneas de producción que generarán 150 empleos directos. Además, comprará 39 hectáreas para futuras expansiones. La nueva inversión en su planta de Silao se sumará a las que se realizaron en 2013 y 2020, por un total de 360 millones de dólares. Actualmente, esa empresa que preside Fausto Costa, produce 1325 variedades de producto seco y 45 de húmedo, en la planta que opera en Guanajuato. Cada año salen alrededor de 15 mil camiones con productos.

