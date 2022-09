Sacar el Ejército de las calles, ¿ahora?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

PRI al quite del fracaso de la 4T

Gobernadores en zona de confort

Ellos quieren un México militarizado

Alto costo de la incompetencia

Dan todo el poder a militares

Al final, Calderón tuvo razón

AMLO traiciona a lecheros

No cumplió con su promesa

No les pagó 10 pesos por litro

Royal Holiday; González Carbonell

Lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña

Karl A. Menninger (1893-1990), psiquiatra estadounidense

En El Heraldo de México escribo una columna especializada en los estados y municipios. Al platicar con gobernadores y alcaldes, dejan claro que ellos están por la militarización del país.

Esa es su zona de confort. Dejar en manos de la Federación la vigilancia y que militares, sea con el Ejército, la Armada o la Guardia Nacional, atacar a los delincuentes organizados y aquellos que son minúsculos, pero muy peligrosos para la mayoría de la sociedad.

El Ejército ha logrado amasar gran cantidad de herramientas para infiltrarse en los grupos delincuenciales. Ellos, además cuentan con el apoyo logístico de Estados Unidos, que les proporciona información, a través de las diversas agencias de seguridad de aquella nación, sobre criminales en nuestro país.

Por ello, la clase gobernante de todos los partidos, está más que contenta quitándose la responsabilidad y gastando cada día menos en sus cuerpos policíacos, que hoy están en condiciones deplorables a niveles estatales y municipales.

Así el gobierno federal, se convierte en el “papá” de los gobernantes y le deben a López Obrador, el tener más solidados o policías de la GN.

Por ello, los legisladores del PRI, PAN e incluso PRD, están de acuerdo en mantener durante otros años a los militares en las calles. Esto le da la razón, como lo reconoció el presidente López Obrador, al ex presidente Felipe Calderón, quien fue el que sacó a las fuerzas armadas a las calles para combatir, específicamente, al narcotráfico.

Muchos de esos legisladores responden a las demandas de los gobernadores de sus estados. Ellos son los que les proporcionan herramientas para impulsar sus propuestas políticas e incluso para ascender en la burocracia.

Sin embargo, el costo que pagan y pagarán en el futuro es cuantioso. Militarizar al país no es un asunto menor. Es grave, ya que el Ejército está entrenado, educado y aleccionado a recibir órdenes y acatarlas, incluso violando la ley.

Darles un marco jurídico es lo ideal, pero desafortunadamente, los legisladores y obviamente el Ejecutivo federal, no tienen idea de cómo hacerlo. Saben que en el futuro los militares se convertirán en el fiel de la balanza democrática. Esto significa que inclinarán sus decisiones en favor del político que les de más, de lo que hoy les ha dado López Obrador.

No debemos olvidar que ya les dieron los aeropuertos, los puertos, las aduanas, la construcción y la vigilancia de infraestructura pública. Estas acciones no son, ni deben ser, responsabilidad de las fuerzas armadas, mismas que deben cuidar por la soberanía nacional (que no es la voluntad del Presidente).

La clase política mexicana, tanto la oficialista de Morena y sus satélites, así como la oposición, están en arenas movedizas. Para donde se muevan se hunden.

La verdad es que deberían fortalecer temporalmente las fuerzas armadas en su función de policías. Sin embargo, debería el presidente López Obrador, comprometerse con la sociedad, para saber cuándo se retirarán las tropas a los cuarteles, así como los resultados que se esperan. ¿Se erradicará el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato? ¿Acabará la impunidad?

De esto, ni hablamos.

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO TRAICIONA A LECHEROS: López Obrador da la espalda a productores de leche mexicanos, particularmente a los jaliscienses, quienes producen el 21% del total en el país. Aunque el Presidente se comprometió en Jalisco a no comprar la leche en el extranjero y apoyar a productores nacionales, la Cuarta Transformación compra 20 mil toneladas de leche en polvo en Estados Unidos, mediante inconfesables acuerdos. En marzo de 2019, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no comprar la leche en el extranjero para apoyar las cuencas lecheras de los Altos de Jalisco. Incluso les prometió un precio de garantía de 10 pesos por litro. Sin embargo, AMLO se comprometió con el presidente Joe Biden, a comprarle leche en polvo. ¿Y los lecheros mexicanos? Candil de la calle.

CARLOS JOAQUÍN, 6º INFORME: En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín rendirá su sexto informe este viernes 9 de septiembre. Personalmente entregará a la XVI Legislatura del Congreso del documento sobre el estado que guarda la administración pública en proceso de transición. Será un informe austero, acorde a las condiciones económicas de la entidad, pero privilegiando su amplia difusión entre la sociedad. Carlos Joaquín dará un mensaje a sus conciudadanos desde la ciudad capital, Chetumal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ROYAL HOLIDAY: Bajo el liderazgo de Ignacio González Carbonell, Grupo Royal Holiday recibió la certificación Snapshotz 2022 con la mayor calificación World Class Standard, distintivo otorgado a los Centros de Servicio (call center) a nivel global, al cumplir con los mayores niveles en 27 de los 29 puntos que se evalúan. El grupo ha recibido tres certificaciones por el certificador neozelandés Snapshotz.

