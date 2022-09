Faraones y reyes

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Históricamente se ha hecho creer a la humanidad que los faraones y reyes son los seres más cercanos a Dios. Hay algo de cierto en ello. Antes de la era cristiana, la Biblia y otros textos sagrados registran que en Israel, antes Judá, Jehová Dios aprobó a 19 reyes, entre ellos al Rey David aquel que derrotó siendo apenas un niño al gigantón Goliat a quien despachó al otro mundo mediante un certero hondazo en la frente y el Rey Salomón que en su haber tuvo más de 800 esposas y la historia lo registra como un hombre extraordinariamente sabio. Los faraones, principalmente en Egipto se hacían notar históricamente construyendo obras públicas y pirámides gigantescas con un alto grado de perfeccionamiento matemático. Recuérdese a Keops, Tutankamón y tal y tal.

Cuando Cristóbal Colón descubrió el continente americano eran los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los que partían el queso en España, incluso la reina Isabel obligo a que el papa Alejandro VI de origen español, que mediante una bula papal repartiera los mares principalmente entre las naciones que tenían fama en la navegación marítima como lo eran los vikingos noruegos, los portugueses y sin faltar los españoles.

Desde tiempos inmemoriales los reyes, según el tipo de monarquía imperante representaban al Estado en los principales asuntos nacionales. Nadie podía mandarse solo, sin antes consultar a la monarquía, fuese rey o reyna.

Los reyes que más han durado en el trono han sido Luis XIV, apodado el Rey Sol en Francia con 72 años y 110 días; seguido de la reina Isabel II de Inglaterra quien duró en el trono 70 años y 214 días.

Isabel II visitó México durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y Miguel de la Madrid. En febrero de 1975, la soberana inglesa fue placeada en la llamada “Ciudad de los Palacios” y durante la ceremonia de recepción, el hombre de la guayabera y del “arriba y adelante”, haría trizas el protocolo de la monarquía inglesa que prohíbe a cualquier gobernante del mundo abrazar o tomar por el brazo a la reina. Luis Echeverría lo hizo, exhibiendo a México como una nación aldeana y en ayunas del protocolo de la monarquía inglesa.

La segunda visita de Isabel II a México ocurriría en Acapulco, donde Miguel de la Madrid con su esposa Paloma Cordero le ofrecerían a la soberana un banquetazo.

En 2002, el panista Vicente Fox y su esposa, la Martucha, visitarían a la reina en el Palacio Buckingham. Después, en 2009, Felipe Calderón se tomaría la foto allá mismo con Isabel II y Enrique Peña Nieto no se quedaría atrás. A su muerte, la reina Isabel II, el miércoles 7 de septiembre, el actual mandatario azteca Andrés Manuel López Obrador no ha dicho que asistirá a los funerales de Isabel II. Es casi seguro que no lo haga pretextando dos cosas: La austeridad republicana que no se ve en el presupuesto federal de 2023, el cual merece capítulo aparte y por 5 razones, es decir por miedo a cruzar el Atlántico en avión por su cateterismo cardiaco.

Total, murió la reina Isabel II quien le hizo la vida de cuadritos a la princesa Diana de Gales, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en Londres, pero esas son culpas de la soberana, quien tendrá que rendir cuentas ante Dios.

Por el momento, vale la pena recordar aquella máxima de que con los reyes se inició la tiranía en el mundo.

