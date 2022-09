El miedo como arma legislativa

AMLO “alerta” que el crimen es poderoso

De terror un gobierno derrotado

“Narco”, extorsión y secuestro

Corrupción los hizo crecer

¿Angustia, será para siempre?

Desde adentro de alianza apoyan a Morena

Destruirla, acaba con equilibrios

Tempur Sealy, inversión en el Edomex

Con el fin de justificar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, Andrés Manuel López Obrador reconoció el sábado el poderío del crimen organizado.

Esto es aterrador para un país que vive día a día, el ataque sostenido de batallones de criminales contra sus empobrecidas estructuras.

Millones de mexicanos, en una diáspora invisible, huyen de sus comunidades para refugiarse en pueblos cercanos o incluso, fuera de sus regiones e incluso del país. El temor es incontrolable.

La leva de niños para sumarlos a los grupos criminales se da en pueblos lejanos de la “civilización”, donde viven los encumbrados políticos. Llegan grupos armados y toman niños para sumarlos a sus tropas y a niñas para violarlas. Esto es el diario vivir de millones de mexicanos, que, como les mencioné, son invisibles.

Pocos se paran, en su intenso estrés cotidiano, para reflexionar lo que ocurre con esos compatriotas a unos cuantos kilómetros de donde vivimos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, luchan por no ser asesinados o secuestrados para vivir como esclavos de los criminales, cuyas organizaciones han crecido exponencialmente en el gobierno de AMLO.

Si bien los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, desesperados e incompetentes porque el crimen los superaba con una velocidad espeluznante, sacaron a los militares a las calles, en los supuestos que ellos atacarían a los criminales y recuperarían los pueblos para la gente de bien.

Sin embargo, no ocurrió. Ahora López Obrador, hace lo mismo, pero lleva al extremo el uso de las fuerzas armadas, con el fin de dejarlas en las calles indefinidamente. En su gobierno crecieron el narcotráfico y la extorsión. El secuestro y asesinato por mafias, perduró.

Reconoce que su gobierno fracasó en su lucha contra el crimen; creció esa diáspora y, lo peor de todo, es que teniendo a las tropas en las calles, no ha contenido nada. Además, no se compromete a nada. Cree que por el bono democrático que le dieron en las elecciones del 2018, del 34% del electorado, que es suficiente para cubrir cualquier incompetencia de su equipo.

Lo de terror, es que no tienen ni la más remota idea de qué hacer para enfrentar la violencia. Primero, acusó a los gobiernos estatales y municipales de no hacer su tarea, pero por la otra no les da dinero para fortalecer y profesionalizar sus policías.

Simplemente se convirtió en un presidente que no sirvió para cumplir con las necesidades de un jefe de Estado y de gobierno. Sólo un burócrata más, como lo fueron Calderón y Peña, en esta materia.

Por sus actos serán juzgados y Andrés Manuel, tendrá que responder por sus actos y promesas de gobierno, que no cumplió. La nación os lo demandará a él, a sus funcionarios y ex presidentes.

PODEROSOS CABALLEROS

NO HABRÁ RUPTURA OPOSITORA: Aunque saliera Alejandro Moreno del liderazgo del CEN del PRI, o Marko Cortés del PAN o Jesús Zambrano, del PRD, continuará la alianza opositora contra Morena. Es un asunto simple. Si se rompe esa alianza, esos partidos opositores simplemente perderán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila el año próximo, así como la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) así como 27 Congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México y 24 juntas municipales. Nada más eso. En estos momentos, desde el PRI, PAN y PRD, están atacando al líder priista Alejandro Moreno, pero se dan un balazo en una pierna. Debilitan la alianza para el año próximo, para empezar. Trabajan desde el intestino de la Alianza Opositora, para Morena y mantenerlos desde la Presidencia de la República y la mayoría de los Estados. Qué cortos de miras. Prefieren ser cabezas de ratón y no arriesgarse a ser cabezas de león.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TEMPUR SEALY: Resulta que Tempur Sealy, que dirige aquí Shane McDonnell, está por anunciar la ampliación de su planta en Toluca, donde manufactura sus colchones. Será una inversión por 70 millones de pesos, para expandir en 50% su capacidad. La firma con presencia en 100 países y 69 factorías proyecta que su producción se eleve entre 25% y 30%.

