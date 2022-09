El gobernador de Querétaro se apunta como candidato presidencial de oposición

Miguel Ángel Rivera

En todos los medios políticos se destacan las ventajas que llevan Morena y sus rémoras para continuar al frente del gobierno de la República y entre las que más destacan es la ausencia de una figura destacada de la oposición que ofrezca posibilidades reales de competir con la “corcholata” que destape el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, el primer mandatario ha remachado en varias ocasiones que la oposición, aunque se mantenga unida hasta las elecciones federales de 2024, carece de una candidato que motive a los electores.

Esta ausencia de un candidato con posibilidades de ofrecer resistencia a quien resulte abanderado de la llamada Cuarta Transformación ha sido señalada en particular por el actual jefe del Ejecutivo federal.

Por ejemplo, en junio pasado, luego de las elecciones en seis estados —cuatro de los cuales conquistó Morena y dos fueron para la oposición— López Obrador criticó a los partidos opositores por carecer de propuestas políticas y de que su única estrategia consiste en atacar todo lo que realiza su administración.

En esa oportunidad, el primer mandatario urgió a los partidos rivales definir quién sería su candidato.

“A ver díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años, una, una propuesta que la gente ¡nada! Todo está mal, mal, mal, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta”, dijo y agregó: “¿quién va a ser candidato, quién podría ser, cómo lo van a elegir y el programa?

“Que recuerden que la gente vota entre tres propuestas o escoge o se fija: el candidato, quién es el candidato. Dos, el programa, y tres, el partido”, señaló.

Por otra parte, analistas políticos citados en el portal de Expansión señalaron que los partidos opositores carecen de un abanderado con posibilidades de competir con la “corcholata” que resulte “destapada”.

“Desde 2018, la oposición no ha hecho nada. PRI, PAN y PRD debieron haber construido un líder que fuera un contrapeso, pero no lo hicieron. Si no lo han conseguido desde 2018 a la fecha, en un año es mucho más complejo”, comentó, por ejemplo, Benardino Esparza, experto en derecho constitucional y ciencia política de la Universidad La Salle.

Ya no busquen más, parece decir el gobernador de Querétaro

Todo este prolegómeno viene al caso, porque en días recientes, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aprovechó su informe anual de labores para inscribirse en el proceso de elección de candidato presidencial de su partido, Acción Nacional (PAN) y eventualmente de la coalición Va por México, la cual incorpora también al PRI y al PRD.

Para empezar, la posible postulación del mandatario queretano debe pasar por el proceso en el cual se definirá si se mantiene esa alianza opositora, que el los últimos días ha sido declarada en suspenso por la aparente traición de la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al presentar una iniciativa que beneficia al régimen de López Obrador, al facilitarle la militarización de la Guardia Nacional, mediante el recurso de ampliar la vigencia de un artículo transitorio que autoriza a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tener el control total del cuerpo policiaco que nació bajo la condición de tener un mando civil.

Por ello, al presentar su candidatura, Kuri González, pidió a su partido, Acción Nacional (PAN), romper con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, pero no con todos los priistas, por violar acuerdos firmados con la alianza Va por México.

Ese fue apenas el primer informe, por lo que de acuerdo con las prácticas tradicionales de la política nacional, parece que el gobernador queretano está muy adelantado, pero en las actuales condiciones de la política nacional todas las reglas han desaparecido o cambiado.

Si bien Kuri González tiene poco tiempo al frente del gobierno de su adoptivo Querétaro (nació en Orizaba, Veracruz) no es un neófito en la política, pues anteriormente fue coordinador de los senadores del PAN y alcalde de Corregidora, uno de los municipios conurbados de la capital queretana. Pero, además, su currículum incluye actividades que no conocen todos los políticos: También fue dirigente empresarial.

En el sector empresarial, Kuri González fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de 2006 a 2008. Formó parte de los Consejos Consultivos de la Comisión Estatal de Agua (CEA), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De 2012 a 2014, fue también presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro.

Con este bagaje, en su informe de labores criticó la política económica del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Ante la representante presidencial, la secretaria federal de Economía Tatiana Clouthier Carillo (hija de un histórico candidato presidencial del PAN), el mandatario queretano afirmó que en su estado se le apuesta a los negocios y a las empresas que se nutren del esfuerzo de las personas y no de sus impuestos. Además, sostuvo que se promueve el empleo que forma mujeres y hombres prósperos y libres.

Ya en plan de precandidato presidencial, Kuri González dijo estar convencido de que su estado es el ejemplo de México, porque le ha apostado a un modelo diferente, que es una opción de cambio: menos gobierno y más sociedad. Más leyes y menos arreglos. Más cooperación y menos pleito.

Agregó que en su gestión son rechazados los falsos dilemas, pues para recuperar la paz hay que hacer más.

Por si no fuera suficiente, dejó bien clara su posición y el rumbo político que debe tener un gobierno incluyente y para todos, donde se apoya a los que más necesitan, pero no se cree en el clientelismo, sino en el empleo, que sin duda es el mejor programa social.

De lado del PRI, una sí y otra no

Criticada por su respaldo a la militarización de la Guardia Nacional, al grado de que su dirigente nacional volvió a ser nombrado despectivamente “Amlito”, la dirigencia del PRI defendió su posición en ese tema, pero intentó compensar con una aparente firme crítica al paquete económico propuesto por el gobierno del presidente López Obrador al Congreso de la Unión.

En un comunicado, la referida dirigencia del tricolor sostuvo que, para ellos, la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad y por ello impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país.

El texto, suscrito también por la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, manifiesta que, “como parte de una campaña de comunicación, con la etiqueta #PorLaSeguridadDeMéxico, a través de sus redes sociales el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI estableció que la seguridad en nuestro país no debe politizarse.

“Politizar la seguridad es negarles a millones de familias que puedan vivir en paz”, agregó.

En particular, la dirigencia priista indicó que, “por la seguridad de México, debe reconocerse que la Guardia Nacional no está lista para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas”, por lo cual requiere recursos, capacitación e implementar una estrategia eficiente. “Además, necesita tiempo y acompañamiento de las fuerzas armadas”.

Otro comunicado del CEN del PRI da cuenta de que su presidente, el mencionado Alejandro Moreno, afirmó que la propuesta de Presupuesto Económico del gobierno Federal para el año 2023 es “inaceptable”, porque se ha construido sobre mediciones “muy optimistas y es una carta de muy buenos deseos”.

“Más que un análisis serio y objetivo, con variables como la inflación, el petróleo, el crecimiento económico, está enfocado a reforzar la agenda del partido en el gobierno, completamente alejado de necesidades urgentes de nuestro país”, aseguró el dirigente del tricolor.

Dijo que el proyecto económico de la llamada Cuarta Transformación “no contempla acciones para proteger el bolsillo de las y los ciudadanos, que se ha visto verdaderamente golpeado con el incremento de los alimentos y de los servicios. Tampoco impulsa el crecimiento económico”.

Agregó que, por el contrario, “lo que vemos es que este proyecto es desequilibrado, poco realista y no habla de los temas urgentes del país, como la seguridad, la salud, la educación, el campo y los programas de inversión para generar empleos”.

