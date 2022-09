Monreal recibe a Adán Augusto en el Senado; analizan agenda legislativa pendiente

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena dejó en claro que el Senado no dará “fast track” a la reforma constitucional propuesta por el PRI en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2028 el lapso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sino que seguirá su proceso legislativo normal.

El senador Monreal reveló que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para tratar temas de la agenda legislativa, entre ellos, esta iniciativa.

“Hablamos siempre sobre agenda legislativa y obviamente los tiempos. A ellos les interesa mucho la reforma constitucional que está en sección en la Cámara de Diputados y otros nombramientos que nos van a estar llegando”, indicó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que a pesar de los señalamientos del Presidente en su contra por su voto en abstención de las reformas a la Guardia Nacional, el encuentro con el titular de la política interna del país fue amable, de respeto y consideración al Senado.

“Él fue amable, cuidadoso y es un interlocutor que cuida la relación con el Senado y yo cuido la relación con el gobierno. Lo vi en un buen gesto de respeto hacia el legislativo.”, afirmó.

Sobre el dictamen para extender hasta 2028 la participación militar en seguridad pública, el legislador se comprometió a hablar con todos los grupos parlamentarios para lograr los consensos para que pueda ser aprobada, ya que en este caso Morena y sus aliados, dijo, no tienen la mayoría calificada que requiere una reforma a la Constitución.

“Sí, porque se requiere la mayoría calificada, y por sí solos no tenemos los votos. Le voy a decir más o menos cuántos tenemos: 60 votos si venimos todos de Morena, que normalmente nos faltan uno, dos o tres, pero pongamos que viniéramos todos sin excepción y todos votaran a favor, serían 60 o 58 o 57, pero pongamos 59 por uno que no votara o que no viniera, o que se enfermara; son cuatro del PES que siempre nos acompañan, serían 63, más seis del Verde que siempre nos acompañan, 69; más cuatro del PT, son cinco pero a veces una de ellas no nos acompaña, 73.

Nos faltan 13 para estar, entre 13 y 14 para tener mayoría calificada. Quiere decir que, aún el PRI completo, aún el PRI, que ya anunciaron que no votarán a favor, aún con el PRI completo no tendríamos los votos suficientes, como es en la Cámara de Diputados; entonces tendríamos que convencer a otro grupo o a otros senadores”, indicó.

Pese a que reiteró su posición en torno a que para cambiar el espíritu de la Guardia Nacional de civil a militar, el senador Monreal afirmó que no se sumará a la acción de inconstitucionalidad que promoverá la oposición.