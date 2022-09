Monreal, lejos de AMLO

Arturo Ríos Ruiz

Imagen de rebelde a cordero

Su futuro, incierto en Morena

Ricardo Monreal quedó mal con Dios y con el diablo en votación de reforma; los integrantes del Grupo Plural del Senado invitaron al coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo, a definir su posición en el tema.

Que consiste en afirmar la acción de inconstitucionalidad que presentará el bloque opositor para impugnar la reforma que cede el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena.

En todos los tiempos, los colaboradores de emperadores, reyes y mandones en una nación, los cercanos, se dedican a ganar su gracia y aceptación, unos con habilidad y otros con indignación, pero buscan la preferencia por todos los medios. Las excepciones son contadas.

Desde 2018, al comienzo de la administración lopezobradorista, el zacatecano figuraba como el colaborador consentido, cada semana un desayuno con el Presidente en Palacio Nacional.

Monreal Ávila mantenía una constante comunicación con el Presidente que el mismo mandatario exhibió la cercanía entre ambos almorzando en las redes sociales con el pleno gozo del senador.

Ya han pasado meses que el legislador dejó de ser invitado a los desayunos, fue excluido del grupo de “corcholatas” y ha tenido diferentes variedades de actitudes, unas lo muestran rebelde y otras revestidas de docilidad, pero la evidencia de que está fuera del ánimo presidencial por Morena, ya no hay lugar para dudas.

Recientemente Monreal señaló a Claudia Sheinbaum de que lo acusó con AMLO de que él apoyó a Sandra Cuevas para ganar por el PRI la alcaldía Cuauhtémoc y eso conlleva a una luz para entender la animadversión presidencial que lo tiene apartado de Palacio y lejos de la candidatura que busca, por Morena.

Incluso, declaró para Forbes: Cuando no fue invitado a una reunión de Morena en el Estado de México, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado, señaló que, si lo seguían excluyendo, no tenía nada qué hacer en el partido, obvio, se refirió a Morena.

Bien, el Grupo Plural afirmó que al votar en abstención la reforma del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el senador Monreal Ávila quedó mal con Dios, que es la UNAM y con el diablo, refiriéndose a Morena. Más nítido, fue ambiguo, impreciso o más fuerte “Dos caras”.

En un Twitter, la fracción sin partido integrada por los senadores Nancy de la Sierra, ex PRI: Alejandra León, ex Morena: Emilio Álvarez Icaza, ex PRD; Gustavo Madero, PAN; y Germán Martínez, ex PAN y ex Morena, invitaron al descontrolado político a definirse.

Así va Monreal, muchos devaneos e inseguridad; su habilidad no se discute, pero su futuro es incierto, pero con el paso de los días se le ve cada vez más lejano de Morena, después de 20 años de constancia al lado de AMLO.

