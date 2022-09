Epigmenio Ibarra, ¡a la báscula!

Índice político

Francisco Rodríguez

Qué pena con Olga Sánchez “florero”

Invitados de AMLO, desencantados

Vea usted por qué es que los cuatroteros quieren desaparecer los órganos constitucionales autónomos como lo es el INAI.

Una de las razones: Porque los llaman a rendir cuentas.

Y es que, efectivamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Servicio de Administración Tributaria, al que conocemos por sus siglas como SAT, debe entregar la resolución a la solicitud de condonación de multas presentada por Argos Producciones, detallando los antecedentes, fundamento legal, motivación y cumplimiento de requisitos.

De acuerdo con el comunicado de prensa respectivo, el sujeto obligado deberá proporcionar versión pública de los escritos de solicitud de condonación, sus anexos y de los oficios de resolución, el nombre del representante legal de la empresa que solicitó la condonación fiscal, la autoridad a la que va dirigido, hechos y circunstancias relacionados con el propósito de la promoción, el acreditamiento de la representación de las personas físicas o morales y la firma del contribuyente o del representante legal.

Argos Producciones, como usted seguramente sabe, es la empresa que dirige Epigmenio Ibarra, el entusiasta cuatrotero que videograba toooodo lo que hace y dice el señor Andrés Manuel López Obrador.

Pero, además de ello, es el productor de series sobre narcotraficantes en los que se presenta a estos como héroes que hacen frente a la corrupta autoridad. No es raro, por ello, que muchos jóvenes abracen a la delincuencia como su modus vivendi… así y sea por pocos años o aún por pocos meses. Ibarra, además, es una suerte de comisario en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, al cual acude semanalmente para intentar desmentir -sin conseguirlo- certeras y severas apreciaciones sobre el gobiernito en funciones.

No lo hace gratis. El ciudadano mexicano por naturalización -nació en Guatemala- recibió el año anterior un préstamo del Banco Nacional de Comercio Exterior -de naturaleza gubernamental- por ¡150 millones de pesos!

En aquel momento, el director de Bancomext, como se le conoce, era Juan Pablo De Botton Falcón, amigo cercano de Andrés Manuel Andy López Beltrán, el influyente hijo de quien usted ya se imagina.

Ibarra sólo pide, pide y pide.

Ahora para que le condonen adeudos que tiene con el SAT.

¿Crédito a la palabra? ¿Está pagando intereses?

¿Devolverá el dinero de los pagaimpuestos “invertido” en esa operación crediticia?

Por eso hace bien el INAI en pasar a Epigmenio Ibarra a la báscula.

¿No cree usted?

Un muy lastimoso final

Cualquiera hubiera esperado que la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila fuese congruente con su paso por la Suprema Corta de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial encargado, entre otras cosas, de vigilar la estricta aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No fue así.

Porque en su intervención en el debate senatorial de hace unos días sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional brilló por su traición a su propia hoja de vida.

Beneficiaria, junto con su esposo, hijos y hermano de los negocios notariales con diversas dependencias de la Administración Pública Federal, la ex ministro de la Corta sí fue congruente, en cambio, con el business are business que le caracteriza desde aquel controvertido fallo sobre la denominación de origen del tequila.

Intentando fallidamente justificar su voto a favor de la aberración constitucional acometida por los cuatroteros la semana anterior, Sánchez dijo que la Guardia Nacional no deja de ser un cuerpo civil, porque “recordemos también que el señor Presidente de la República -reverencia al canto- es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, es un civil.”

Y luego, falsamente exigente, advirtió con índice flamígero que la aprobación del traspaso —contrario a la Carta Magna, vale reiterar— “en ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco; insisto, no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos, tácticos y operativos.

Fue entonces cuando sí se acordó de la Constitución, concretamente de su artículo 76, y advirtió que el Senado de la República va a revisar anualmente sus informes de actividades.

Triste final para una abogada que presume ser experta en constitucionalismo, pero que -eso sí- es más que hábil en las maromas.

¿No cree usted?

Indicios

Seguro que los invitados a las ceremonias de El Grito de este 15 de septiembre y al desfile militar del día siguiente venían muy animados y expectantes por el discurso revolucionario, incendiario y anti-yanqui que AMLO había anunciado iba a pronunciar en el clímax de las fiestas patrias. Pero no. No será así. La visita del secretario de Estado de Joseph Biden, mister Antony Blinken, disuadió al ocupante -con todo y tropas- de Palacio Nacional y ya modificó su proclama señalando ahora que da por terminada la controversia con Estados Unidos por el T-MEC. Pidió a sus adversarios dejar de estarse frotando las manos esperando un posible distanciamiento con su homólogo Joe Biden y narró que se acordó “en seguir trabajando y de ser respetuosos de nuestra política energética y de nuestra soberanía, la misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo que se aclaren malos entendidos, y los asuntos más particulares de empresas… se seguirán tratando de manera particular pero se dijo que eso no puede regir la política que se tiene con EU.” Así las cosas, los ex presidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y José Mujica, respectivamente; la familia de Martin Luther King; Gabriel Shipton y John Shipton, padre y hermano del activista Julian Assange, y una de las hijas de Ernesto Che Guevara, se irán de México con un enorme desencanto. Y seguramente dirán: “Para eso nos trajiste, AMLO! * * * Grupo Salinas -conglomerado para el cual trabajo- anunció este lunes el lanzamiento del nuevo libro de Ricardo Salinas Pliego: Ideas que transforman sociedades para cambiar al mundo, una interesante recopilación de diversos textos en los que expone su pensamiento para transformar a la sociedad y cómo ha logrado materializarlo. Se trata de un excelente ideario llevado sin duda a la práctica por décadas, que hará que el lector reflexione sobre el papel esencial que juegan las empresas en el desarrollo social de un país y, en palabras del mismo autor, “los empresarios no podemos distanciarnos de nuestra responsabilidad de participar en la construcción de un país donde nos vaya bien a todos”. El libro Ideas que transforman sociedades para cambiar al mundo de Ricardo Salinas, es un magnífico compendio que aborda los temas esenciales para generar prosperidad tales como el valor social: La educación, el medioambiente y el bienestar de la sociedad. Ideas que transforman sociedades para cambiar al mundo cuenta con la participación de destacadas personalidades filantrópicas como Dean Kamen, fundador de FIRST y Fernando Suinaga, presidente de Cruz Roja Mexicana; quienes colaboraron en los prólogos. Además, el libro cuenta con una introducción escrita por Ninfa Salinas, Presidente del Consejo Directivo de Fundación Azteca. Una de las tesis fundamentales que nos revela este interesante libro es que el cambio que requiere nuestro país se logrará generando oportunidades para que las personas adquieran y potencien sus capacidades para transformar la realidad en la que viven. El nuevo libro de Ricardo Salinas sin duda alguna da testimonio de múltiples logros alcanzados a través de Grupo Salinas y está disponible en formato de pasta blanda, pasta dura e eBook. Se encuentra a la venta en Amazon y en librerías como Gandhi, El Sótano, Sanborns, Péndulo, el Fondo de Cultura Económica, Porrúa y Gonvill. * * * Por hoy es todo. Le agradezco haya leído desde el inicio hasta el punto final y, ya sabe que siempre le deseo que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

