AMLO: Ejército y Guardia Nacional garantizarán derecho humano a la vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en las calles podrá garantizar el derecho humano a la vida que tienen todos los mexicanos.

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal felicitó a los diputados, del PRI y Morena, por su actuar responsable ante el problema de inseguridad y violencia que afecta al país.

“Yo creo que están actuando la mayoría de los legisladores de manera responsable, los felicito aunque no le guste a nuestros adversarios, conservadores, corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, seguridad, tranquilidad en el país.

“Es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida, entonces aprobar eso, el que el Ejército y la Marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y tranquilidad pues es no sólo un deber, es una dicha enorme para un legislador”. consideró.

En contraste, el mandatario federal arremetió nuevamente contra el PAN y PRD, que se oponen a la ampliación del plazo constitucional para el retiro de las Fuerzas Armadas, que concluye en 2024, y a quienes calificó de retrógradas facciosos.

“Solamente los retrógradas facciosos, corruptos que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo, son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional y además eso es lo importante, hipócrita, porque ellos son admiradores de fascistas, son partidarios de la mano dura”, sostuvo.

El martes, en comisiones en San Lázaro, el PRI y Morena aprobaron la iniciativa priista con lo que se validó la intervención del Ejército en seguridad pública hasta 2029.

El tricolor decidió modificar su propuesta original para mantener a las Fuerzas Armadas que planteaba un plazo hasta 2028 y lo extendió por un año más.

Consultas energéticas no son por cuestiones técnicas, sino políticas: AMLO

El primer mandatario dijo que los llamados a consultas por la política energética de México en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá “no es un asunto técnico, sino político”.

Se dijo seguro que esos trámites no fueron promovidos desde la administración de Joe Biden, sino que vienen de un grupo de opositores dentro de nuestro país.

“No fue el presidente Biden, no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso, en nuestra relación ha habido sinceridad”, enfatizó.

Remarcó que no se permitirá la injerencia de ningún gobierno extranjero en asuntos internos de México, aunque descartó conflicto con los socios comerciales de América del Norte; amén que reiteró que el mandatario estadounidense siempre ha sido respetuoso de la soberanía e independencia de nuestro país.

“Se mantienen las consultas (dentro del T-MEC), pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, un asunto politiquero, una intriga vil. Es que estos adversarios nuestros están desesperados y resultaron no buenos opositores”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal al responder preguntas sobre el tema.

Destacó que luego de la carta que le envió Biden y de la visita de hace un par de días que realizó a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha dado un entendimiento.

El Presidente rechaza invitación de ONU

para fijar postura en Asamblea General

Luego de que se le invitó a fijar su postura crítica sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General de la próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que ya lo hizo el año pasado. Por lo que en esta ocasión será el canciller Marcelo Ebrard quien comunique sus inconformidades respecto al organismo.

“Ya fui a la ONU, que lea lo que dije. Fui hace como un año. Sobre esto, sí dije que la ONU no atendía lo fundamental, que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario”, dijo en su conferencia matutina.

Esto en respuesta a la invitación que realizó ayer Alessandra Velucci, jefa del servicio de información de la ONU en Ginebra, Suiza, quien respondió a las críticas que el primer mandatario ha lanzado hacia el organismo durante las últimas semanas con una invitación a que acuda a la Asamblea General del próximo lunes en la ciudad de Nueva York.

Esto pues, durante las últimas semanas, López Obrador calificó a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) como “alcahuetes” del conservadurismo. Acusando que no cumplió con impedir el acaparamiento de vacunas contra Covid-19, así como que no se ha manifestado por la persecución en contra de Julian Assange.