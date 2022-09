El siguiente gobierno deberá seguir desmontando el aparato neoliberal: AMLO

Reconoce el Presidente que le faltará tiempo

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, en su mañanera de este martes, que corresponderá al próximo gobierno continuar con las reformas que desmonten “todo el aparato neoliberal” creado por 36 años, y con ello transformar “todo este andamiaje de organismos autónomos, fachadas, que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo”.

Se refirió a instancias como los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Nacional Electoral (INE) o a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), esto a pregunta sobre el tema y la relación de los dos primeros con la libertad de expresión.

“Ya a nosotros, en lo que a mí me corresponde como Presidente, en el tiempo que nos queda, ya va a ser muy difícil (enviar las iniciativas para reformar a muchos de estos organismos), pero son procesos que deben continuarse, no dejar de denunciarlos, eso es muy importante, la denuncia.

“Y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfiristas que se creó en el transcurso de 36 años. Tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables, y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio, esto es que debe terminar de consolidarse la transformación”, planteó el titular del Ejecutivo federal.

Recordó que el INAI se creó durante el sexenio de Vicente Fox y “su primer acto fue declarar como secreto” el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos. “¡El Instituto de la Transparencia! Esa fue su primera decisión importante”.

Agregó López Obrador, esa instancia “ocultó” toda la información referente al caso de la empresa brasileña Odebrecht. “Es igual que otros, como el instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios, la Cofece, y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hay jueces que se crearon, o juzgados que se crearon con ese propósito y están al servicio de las empresas particulares”.

Se trata, dijo el mandatario, de todo un andamiaje en el que se incluye al INE, “no hay que desaparecerlo, sencillamente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría, y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos”.

El tabasqueño agregó que aún hay cosas que faltan. “Es un proceso de transformación, pero se ha ido avanzando y vamos a dejar muy cambiado el país. Sin embargo, va a hacer falta, seguir adelante, seguir transformando y consolidando lo logrado. Y no hay que dejar de denunciar todas estas arbitrariedades y transparentarlas sin agredir a nadie, sin ser groseros, sin insultar, con apego a la verdad, no estar inventando cosas, sino un buen debate sobre lo que está sucediendo en el país, cómo se está cambiando esta realidad y espero que sigamos avanzando en ese sentido. Y vamos bien”.

“Mi plan de paz para Ucrania convendría a todos”: AMLO

Sobre su propuesta de pacificación global, el presidente López Obrador aseveró que quienes la descalifican lo hacen de manera “muy vulgar”.

Defendió el planteamiento que su gobierno presentará en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y confió en que tenga respaldo internacional. “No es en vano luchar por la paz y por la justicia”.

Criticó la invasión de Rusia a Ucrania, pero lamentó a la vez que las potencias del mundo no hayan hecho lo necesario para evitar la confrontación.

“Una cosa es la visión y los intereses de los de arriba, de las cúpulas, y otra es el sentimiento y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los pueblos, de las naciones. Entonces, de manera muy vulgar se descalifica, una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos, todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no?, son gajes del oficio”, expresó.

Fue interrogado sobre las afirmaciones de Myjailo Podolyak, asesor del presidente ucranio Volodymir Zelensky, de que la sugerencia del mandatario mexicano “es un plan ruso”.

López Obrador pidió esperar y conocer totalmente la propuesta, que será presentada por el canciller Marcelo Ebrard ante la asamblea general de la ONU, a celebrarse a finales de este mes.

Criticó a los “sectarios” y a quienes están en favor de una de las partes. “Lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia”.

Incluso acusó que esas voces defienden, hasta de manera oficiosa, al gobierno de Estados Unidos, “entonces inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje, y malo, entonces inventan”.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que logrará respaldo internacional para su propuesta, pues “conviene a todos”. Desde hace varias semanas ha planteado que ese comité esté integrado por el primer ministro de India, Narendra Modi, por el papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

México, subrayó, no puede estar en favor de las intervenciones extranjeras a alguna nación, pues en su historia independiente ha sido víctima de varios intentos, “pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada del conflicto?”

Se le preguntó en torno a información que ha trascendido en el sentido que el papa Francisco habría comentado que es “moralmente aceptable” suministrar armas a Ucrania, a lo que el presidente mexicano respondió: “No creo que lo haya dicho. Él ha estado a favor de la paz y ha sido cuidadoso en mantener una postura en contra de la guerra, pero sin salirse de la neutralidad”.